छठ महापर्व की शुरुआत कल से, पूजा के लिए तैयार बाजार, सजी दिल्ली

लोक आस्था का चार दिवसीय महापर्व छठ इस बार 13 नवंबर, शुक्रवार से नहाय-खाय के साथ शुरू हो रहा है. वहीं 16 नवंबर यानी सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ व्रत का समापन होगा. पर्व को लेकर बाजारों में भी रौनक बढ़ गई है.

दिल्ली के आजादपुर मंडी के सामने आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे छठ पूजा की दुकानों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी है. कभी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक प्रमुख रूप से सीमित रहा यह पर्व अब देश के कई हिस्सों में व्यापक रूप से मनाया जाता है.

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कद्दू-भात से शुरू होगी चार दिवसीय पूजा

छठ के पहले दिन नहाय-खाय की परंपरा निभाई जाएगी. श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के वेद विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सुंदरनारायण झा के मुताबिक, कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि से जुड़े इस महापर्व की शुरुआत नहाय-खाय के अनुष्ठान से होती है.

शुक्रवार को व्रती स्नान के बाद कद्दू की सब्जी और चावल ग्रहण करेंगे. परिवार के दूसरे सदस्य भी इसी भोजन को खाते हैं. कई क्षेत्रों में कद्दू के साथ चना दाल खाने का भी चलन है. छठ की परंपराओं में सामुदायिक सहभागिता की झलक भी मिलती है.

गांवों में ऐसे परिवार भी हैं, जिनके घर छठ नहीं होता, लेकिन वे इस पर्व में पूरी आस्था रखते हैं. ऐसे परिवारों तक छठ करने वाले घरों से कद्दू की सब्जी पहुंचाने की परंपरा है. नहाय-खाय सिर्फ भोजन का अनुष्ठान नहीं है. इसी दिन से प्रसाद तैयार करने की प्रक्रिया भी गति पकड़ती है. गेहूं और चावल की सफाई पहले ही कर ली जाती है, लेकिन उन्हें धोने, सुखाने और पीसने का काम नहाय-खाय से शुरू होता है.

इसके बाद प्रसाद बनाने की तैयारी होती है, जिसमें व्रती के साथ घर के अन्य सदस्य भी सहयोग करते हैं. प्रसाद की शुद्धता बनाए रखने के लिए अलग चूल्हे और बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है. इसकी तैयारी में शामिल लोगों के लिए भी खानपान के नियम होते हैं. उन्हें लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना होता. कई परिवार इसी दिन बाजार से बांस की टोकरी, फल, सब्जियां और दूसरी पूजन सामग्री भी खरीद लेते हैं.

व्रती खरना के बाद 36 घंटे तक नहीं ग्रहण करेंगे अन्न-जल

शनिवार को छठ का दूसरा दिन खरना होगा. इस दिन व्रती सुबह से उपवास रखेंगे और शाम को एक बार भोजन करेंगे. नए वस्त्र पहनकर गुड़ और चावल से बनी खीर तैयार की जाएगी. खरना का प्रसाद नए चूल्हे पर बनाया जाता है और इसका सेवन परिवार के सदस्यों सहित अन्य लोगों के लिए भी जरूरी माना जाता है. खरना के बाद व्रती करीब 36 घंटे के निर्जला उपवास में प्रवेश करेंगे. इस दौरान पानी तक ग्रहण नहीं किया जाता. सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही व्रती पारण करेंगे और भोजन ग्रहण करेंगे.

आजादपुर मंडी के बाहर बांस के सूप और फलों की दुकानें

छठ की तैयारियों का असर दिल्ली के बाजारों में साफ दिखने लगा है. आजादपुर मंडी के सामने आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे दिवाली से दो दिन पहले ही दुकानों की कतारें लग गई थीं. थोक मंडी के बाहर सजी इन दुकानों ने अलग से एक बड़ा बाजार खड़ा कर दिया है. यहां बांस से बने सूप, डाला और टोकरी के अलावा नारियल, केला, सेब, संतरा, गन्ना, नींबू, अदरक, हल्दी और मूली की दुकानें लगी हैं.

छठ में इस्तेमाल होने वाले फल, सब्जियों और पूजन सामग्री की खरीदारी के लिए लोग परिवार के साथ पहुंच रहे हैं. हालांकि, बाजार में अभी खरीदारी का सिलसिला आगे और तेज होने की उम्मीद है. कई परिवार खरना के दिन या उससे एक दिन पहले पूजा की सामग्री खरीदने की योजना बना रहे हैं.

पारंपरिक सामान खरीदने में बढ़ेगा खर्च

इस साल छठ की खरीदारी पर महंगाई का असर भी नजर आ रहा है. दुकानदारों के मुताबिक, पूजा सामग्री के दाम पिछले साल के मुकाबले 15 से 20 प्रतिशत तक बढ़े हैं. बांस से तैयार होने वाले सूप, डाला और टोकरी की कीमतों में भी इजाफा हुआ है. दूसरी ओर, छठ में इस्तेमाल होने वाले पीतल और कांसे के बर्तनों की मांग भी बढ़ने लगी है. श्रद्धालु पारंपरिक बर्तनों की खरीदारी कर रहे हैं. ग्राहकों की सुविधा के लिए बाजार में वजन के हिसाब से भी पीतल और कांसे के बर्तन मिल रहे हैं.

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