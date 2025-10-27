दिल्ली के घाटों पर दिखा भक्ति और लोक संस्कृति का संगम, छठ पर्व पर रेखा गुप्ता ने की पूजा-अर्चना

राजधानी दिल्ली में इस बार छठ महापर्व का नज़ारा बेहद भव्य और अद्भुत रहा. यमुना नदी, नहरों और राजधानी के सैकड़ों घाटों पर श्रद्धालुओं ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देकर छठी मैया की पूजा की.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद इस आस्था के महापर्व में शामिल हुईं और दिल्लीवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की. उन्होंने कहा कि 'छठ पूजा सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि आस्था, अनुशासन, स्वच्छता और लोक संस्कृति का अनोखा संगम है.

सीएम रेखा गुप्ता ने महिलाओं के साथ की पूजा

मुख्यमंत्री ने अपने कार्यक्रम की शुरुआत मंगोलपुरी के छठ पार्क से की, जहां उन्होंने छठ व्रत रखने वाली महिलाओं के साथ पूजा की और सूर्यदेव को अर्घ्य दिया. इसके बाद मुख्यमंत्री यमुनापार के सोनिया विहार पहुंचीं.

वहां उन्होंने नाव में बैठकर पुश्ता से लेकर राम घाट और श्याम घाट तक छठ के कार्यक्रमों में भाग लिया. सूर्यास्त के समय दीपों की रोशनी और भक्ति गीतों के बीच मुख्यमंत्री ने सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित किया और श्रद्धालुओं के साथ इस पवित्र पर्व का हिस्सा बनीं.

वासूदेव घाट पहुंचीं सीएम रेखा गुप्ता

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का अगला पड़ाव कश्मीरी गेट के पास वासुदेव घाट रहा, जहां उन्होंने बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं संग छठी मैया की पूजा-अर्चना की. वहां पारंपरिक लोकगीतों, नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल को भक्तिमय बना दिया. मुख्यमंत्री ने कलाकारों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि 'छठ पर्व दिल्ली की एकता, लोक परंपरा और सांस्कृतिक आत्मा का सशक्त प्रतीक है.'

मुख्यमंत्री ने बताया कि 'इस बार दिल्ली सरकार ने छठ पर्व के लिए विशेष तैयारी की है. पल्ला से लेकर कालिंदी कुंज तक यमुना किनारे 17 मॉडल छठ घाट बनाए गए हैं, जहां टेंट, लाइट, पेयजल, शौचालय और मेडिकल सुविधाओं की पूरी व्यवस्था की गई है. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर श्रद्धालु को 'सुरक्षित, स्वच्छ और सम्मानजनक माहौल' मिले.

राजधानी दिल्ली की सांस्कृतिक पहचान बना पर्व

बता दें कि छठ पूजा बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड से जुड़े लोगों का सबसे प्रमुख पर्व है, लेकिन अब यह राजधानी दिल्ली की सांस्कृतिक पहचान भी बन चुका है. लाखों प्रवासी परिवार हर साल यहां घाटों पर जुटकर सूर्यदेव और छठी मैया की आराधना करते हैं. दिल्ली में इस साल करीब 25 लाख से अधिक लोगों के छठ पूजा में शामिल होने का अनुमान है.

कार्यक्रमों में सांसद मनोज तिवारी, पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा और कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे. मुख्यमंत्री ने कहा- दिल्ली की छठ पूजा अब सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि पूरे शहर की साझा भावना और भक्ति का उत्सव बन गई है.