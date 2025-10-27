हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली के घाटों पर दिखा भक्ति और लोक संस्कृति का संगम, छठ पर्व पर रेखा गुप्ता ने की पूजा-अर्चना

दिल्ली के घाटों पर दिखा भक्ति और लोक संस्कृति का संगम, छठ पर्व पर रेखा गुप्ता ने की पूजा-अर्चना

Chhath Puja 2025: दिल्ली में छठ पर्व का भव्य आयोजन किया गया. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कई घाटों पर पूजा की है. छठ पर्व पर राजधानी पूजा-अर्चना, भक्ति, लोक संस्कृति और स्वच्छता का संगम बनी.

By : बलराम पांडेय | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 27 Oct 2025 09:37 PM (IST)
राजधानी दिल्ली में इस बार छठ महापर्व का नज़ारा बेहद भव्य और अद्भुत रहा. यमुना नदी, नहरों और राजधानी के सैकड़ों घाटों पर श्रद्धालुओं ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देकर छठी मैया की पूजा की. 

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद इस आस्था के महापर्व में शामिल हुईं और दिल्लीवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की. उन्होंने कहा कि 'छठ पूजा सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि आस्था, अनुशासन, स्वच्छता और लोक संस्कृति का अनोखा संगम है.

सीएम रेखा गुप्ता ने महिलाओं के साथ की पूजा

मुख्यमंत्री ने अपने कार्यक्रम की शुरुआत मंगोलपुरी के छठ पार्क से की, जहां उन्होंने छठ व्रत रखने वाली महिलाओं के साथ पूजा की और सूर्यदेव को अर्घ्य दिया. इसके बाद मुख्यमंत्री यमुनापार के सोनिया विहार पहुंचीं. 

वहां उन्होंने नाव में बैठकर पुश्ता से लेकर राम घाट और श्याम घाट तक छठ के कार्यक्रमों में भाग लिया. सूर्यास्त के समय दीपों की रोशनी और भक्ति गीतों के बीच मुख्यमंत्री ने सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित किया और श्रद्धालुओं के साथ इस पवित्र पर्व का हिस्सा बनीं.

वासूदेव घाट पहुंचीं सीएम रेखा गुप्ता

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का अगला पड़ाव कश्मीरी गेट के पास वासुदेव घाट रहा, जहां उन्होंने बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं संग छठी मैया की पूजा-अर्चना की. वहां पारंपरिक लोकगीतों, नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल को भक्तिमय बना दिया. मुख्यमंत्री ने कलाकारों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि 'छठ पर्व दिल्ली की एकता, लोक परंपरा और सांस्कृतिक आत्मा का सशक्त प्रतीक है.'

मुख्यमंत्री ने बताया कि 'इस बार दिल्ली सरकार ने छठ पर्व के लिए विशेष तैयारी की है. पल्ला से लेकर कालिंदी कुंज तक यमुना किनारे 17 मॉडल छठ घाट बनाए गए हैं, जहां टेंट, लाइट, पेयजल, शौचालय और मेडिकल सुविधाओं की पूरी व्यवस्था की गई है. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर श्रद्धालु को 'सुरक्षित, स्वच्छ और सम्मानजनक माहौल' मिले.

राजधानी दिल्ली की सांस्कृतिक पहचान बना पर्व

बता दें कि छठ पूजा बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड से जुड़े लोगों का सबसे प्रमुख पर्व है, लेकिन अब यह राजधानी दिल्ली की सांस्कृतिक पहचान भी बन चुका है. लाखों प्रवासी परिवार हर साल यहां घाटों पर जुटकर सूर्यदेव और छठी मैया की आराधना करते हैं. दिल्ली में इस साल करीब 25 लाख से अधिक लोगों के छठ पूजा में शामिल होने का अनुमान है.

कार्यक्रमों में सांसद मनोज तिवारी, पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा और कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे. मुख्यमंत्री ने कहा- दिल्ली की छठ पूजा अब सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि पूरे शहर की साझा भावना और भक्ति का उत्सव बन गई है.

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Published at : 27 Oct 2025 09:37 PM (IST)
DELHI NEWS Chhath Puja 2025 REKHA GUPTA
