दिल्ली मेट्रो: वॉयलेट लाइन की पटरी पर कूदा शख्स, जामा मस्जिद स्टेशन से संदिग्ध सोना बरामद

दिल्ली मेट्रो पर सोमवार को कुछ ऐसी घटनाएं कल सामने आई हैं, जिसने सुरक्षा मानकों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. एक तो मेट्रो के वॉयलेट लाइन की पटरी पर एक शख्‍स के कूदने से जुडी घटना है और दूसरी, जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर सुरक्षा जांच के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ने से जुड़ी घटना है.

इस व्यक्ति के पास से 155 ग्राम संदिग्ध सोने का पेस्ट बरामद किया गया है. वहीं, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने एक पोस्ट कर जानकारी दी थी कि मेट्रो की वॉयलेट लाइन पर सोमवार को लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन पर एक यात्री के ट्रैक कूदने के कारण ट्रेन सेवाएं कुछ देर के लिए प्रभावित हुईं हैं.

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Service Update Delay in train services on Violet line due to a passenger on track at Lajpat Nagar metro station. Normal services on all other lines. — Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) October 19, 2026

अचानक मेट्रो के सामने कूदा शख्स, मौत

सामने आई जानकारी के अनुसार, सोमवार (19 अक्टूबर) सुबह करीब 9-10 के बीच में वॉयलेट लाइन के लाजपत नगर स्टेशन पर संजय चोपड़ा नाम का एक यात्री ट्रेन के सामने ट्रैक पर कूद गया. इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और मेट्रो कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर घायल यात्री को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका. इस घटना के तुरंत बाद DMRC ने एक्स पर वॉयलेट लाइन की सेवाएं कुछ देर के लिए प्रभावित होने की जानकारी दी. हालांकि, बाद में जल्द ही सेवा को बहाल कर दिया गया.

Service Update Normal services have resumed on Violet Line. — Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) October 19, 2026

CISF ने दिखाई तेजी, संदिग्ध व्यक्ति पकड़ा

वहीं, दूसरी घटना में दिल्ली के जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर सुरक्षा जांच के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में बाहर निकलने की कोशिश कर रहे एक व्यक्ति के पास से कथित तौर पर 155 ग्राम संदिग्ध सोने का पेस्ट बरामद किया गया. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के एक जवान ने सीढ़ियों से पीछा कर उसे पकड़ लिया. पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी. पुलिस के अनुसार, यह घटना रविवार को जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर हुई. CISF ने घटना से संबंधित 28 सेकंड का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर साझा किया.

CISF ने बताया कि व्यक्ति के बैग में रखे अंतर्वस्त्र के सिले हुए हिस्से में छिपाकर रखा गया एक अज्ञात अर्धठोस पदार्थ बरामद किया गया. यह पदार्थ सोने का पेस्ट होने का संदेह है. बाद में व्यक्ति को स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया गया. दिल्ली पुलिस ने बताया कि सूचना मिलने पर एक सहायक उपनिरीक्षक मौके पर पहुंचा और मोहम्मद शोएब आलम नामक व्यक्ति को हिरासत में लेकर उसके पास से संदिग्ध पदार्थ बरामद किया.

मलेशिया में रहता है संदिग्ध

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में आलम ने दावा किया कि वो मलेशिया में रहता है, कपड़ा क्षेत्र में काम करता है और 16 अक्टूबर को दिल्ली आया था. उसने पुलिस को बताया कि वो जामा मस्जिद इलाके के एक होटल में ठहरा हुआ था. पुलिस के अनुसार, मादक पदार्थ निरोधक विभाग ने संदिग्ध पदार्थ की जांच की और पाया कि वह मादक पदार्थ नहीं है.

अधिकारी ने बताया कि आलम पदार्थ पर अपने स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज पेश नहीं कर सका और न ही उसे अपने पास रखने का संतोषजनक कारण बता पाया. इसके बाद उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू की गई.

CISF’s Swift Response: Suspicious Person Apprehended While Attempting to Escape at Metro Station! Alert CISF personnel at Jama Masjid Metro Station of DMRC sprang into action when a passenger attempted to flee after a suspicious, dense object appeared on the XBIS screen during baggage screening. Demonstrating quick reflexes and effective coordination, CISF personnel immediately pursued and apprehended the fleeing passenger near the exit gate. Further examination of his belongings revealed an unidentified semi-solid substance concealed in a stitched portion of his undergarment. The passenger, who claimed to be an NRI residing in Kuala Lumpur, along with his belongings, was handed over to the police for further investigation. The swift action and alertness of CISF personnel highlight their prompt response and commitment to ensuring metro security. #CISF #MetroSecurity #Vigilance #QuickResponse @HMOIndia @PIB_India @CISF_Delhimetro — CISF (@CISFHQrs) October 19, 2026

वीडियो आया सामने

CISF द्वारा साझा किए गए वीडियो में जवान व्यक्ति की तलाशी लेते दिखाई देते हैं. इसके बाद व्यक्ति एक्स-रे बैगेज स्कैनर से अपना बैग उठाकर महिलाओं की तलाशी के लिए बनाए गए घेरे से बाहर भागता नजर आता है. उसे भागते देख CISF का एक जवान हाथ में पकड़ा मेटल डिटेक्टर फेंककर उसका पीछा करता है.

वीडियो में व्यक्ति भूमिगत मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने के लिए एस्केलेटर पर चढ़ता दिखाई देता है, जबकि जवान सीढ़ियों से उसका पीछा करता है. जवान गेट नंबर एक के पास उसे पकड़ लेता है और एक अन्य जवान की मदद से वापस स्टेशन ले आता है.

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