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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली मेट्रो: वॉयलेट लाइन की पटरी पर कूदा शख्स, जामा मस्जिद स्टेशन से संदिग्ध सोना बरामद

दिल्ली मेट्रो: वॉयलेट लाइन की पटरी पर कूदा शख्स, जामा मस्जिद स्टेशन से संदिग्ध सोना बरामद

दिल्ली मेट्रो में दोहरी हलचल सोमवार को दिखाई दी. एक तरफ वॉयलेट लाइन मेट्रो स्टेशन के ट्रैक पर एक शख्स के कूदने से सेवाएं बाधित हुईं तो दूसरी तरफ जामा मस्जिद स्टेशन से संदिग्ध सोना बरामद किया गया.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 20 Oct 2026 07:30 AM (IST)
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दिल्ली मेट्रो पर सोमवार को कुछ ऐसी घटनाएं कल सामने आई हैं, जिसने सुरक्षा मानकों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. एक तो मेट्रो के वॉयलेट लाइन की पटरी पर एक शख्‍स के कूदने से जुडी घटना है और दूसरी, जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर सुरक्षा जांच के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ने से जुड़ी घटना है.

इस व्यक्ति के पास से 155 ग्राम संदिग्ध सोने का पेस्ट बरामद किया गया है. वहीं, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने एक पोस्ट कर जानकारी दी थी कि  मेट्रो की वॉयलेट लाइन पर सोमवार को लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन पर एक यात्री के ट्रैक कूदने के कारण ट्रेन सेवाएं कुछ देर के लिए प्रभावित हुईं हैं. 

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अचानक मेट्रो के सामने कूदा शख्स, मौत

सामने आई जानकारी के अनुसार, सोमवार (19 अक्टूबर) सुबह करीब 9-10 के बीच में वॉयलेट लाइन के लाजपत नगर स्टेशन पर संजय चोपड़ा नाम का एक यात्री ट्रेन के सामने ट्रैक पर कूद गया. इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और मेट्रो कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर घायल यात्री को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका. इस घटना के तुरंत बाद DMRC ने एक्स पर वॉयलेट लाइन की सेवाएं कुछ देर के लिए प्रभावित होने की जानकारी दी. हालांकि, बाद में जल्द ही सेवा को बहाल कर दिया गया. 

CISF ने दिखाई तेजी, संदिग्ध व्यक्ति पकड़ा

वहीं, दूसरी घटना में दिल्ली के जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर सुरक्षा जांच के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में बाहर निकलने की कोशिश कर रहे एक व्यक्ति के पास से कथित तौर पर 155 ग्राम संदिग्ध सोने का पेस्ट बरामद किया गया. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के एक जवान ने सीढ़ियों से पीछा कर उसे पकड़ लिया. पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी. पुलिस के अनुसार, यह घटना रविवार को जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर हुई. CISF ने घटना से संबंधित 28 सेकंड का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर साझा किया.

CISF ने बताया कि व्यक्ति के बैग में रखे अंतर्वस्त्र के सिले हुए हिस्से में छिपाकर रखा गया एक अज्ञात अर्धठोस पदार्थ बरामद किया गया. यह पदार्थ सोने का पेस्ट होने का संदेह है. बाद में व्यक्ति को स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया गया. दिल्ली पुलिस ने बताया कि सूचना मिलने पर एक सहायक उपनिरीक्षक मौके पर पहुंचा और मोहम्मद शोएब आलम नामक व्यक्ति को हिरासत में लेकर उसके पास से संदिग्ध पदार्थ बरामद किया.

मलेशिया में रहता है संदिग्ध

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में आलम ने दावा किया कि वो मलेशिया में रहता है, कपड़ा क्षेत्र में काम करता है और 16 अक्टूबर को दिल्ली आया था. उसने पुलिस को बताया कि वो जामा मस्जिद इलाके के एक होटल में ठहरा हुआ था. पुलिस के अनुसार, मादक पदार्थ निरोधक विभाग ने संदिग्ध पदार्थ की जांच की और पाया कि वह मादक पदार्थ नहीं है.

अधिकारी ने बताया कि आलम पदार्थ पर अपने स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज पेश नहीं कर सका और न ही उसे अपने पास रखने का संतोषजनक कारण बता पाया. इसके बाद उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू की गई.

वीडियो आया सामने

CISF द्वारा साझा किए गए वीडियो में जवान व्यक्ति की तलाशी लेते दिखाई देते हैं. इसके बाद व्यक्ति एक्स-रे बैगेज स्कैनर से अपना बैग उठाकर महिलाओं की तलाशी के लिए बनाए गए घेरे से बाहर भागता नजर आता है. उसे भागते देख CISF का एक जवान हाथ में पकड़ा मेटल डिटेक्टर फेंककर उसका पीछा करता है.

वीडियो में व्यक्ति भूमिगत मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने के लिए एस्केलेटर पर चढ़ता दिखाई देता है, जबकि जवान सीढ़ियों से उसका पीछा करता है. जवान गेट नंबर एक के पास उसे पकड़ लेता है और एक अन्य जवान की मदद से वापस स्टेशन ले आता है.

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 20 Oct 2026 07:30 AM (IST)
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