दिल्ली: चांदनी चौक में 56 ज्वेलरी शॉप सील, MCD की कार्रवाई

दिल्ली नगर निगम ने चांदनी चौक में आभूषण की 56 दुकानों पर कार्रवाई की है. चांदनी चौक के कूचा महाजनी इलाके में MCD ने आभूषण और सर्राफा की कम से कम 56 दुकानों को गुरुवार (10 सितंबर) को सील कर दिया. कारोबारियों ने यह दावा किया और कहा कि दुकानों के अंदर करोड़ों रुपये के आभूषण रखे थे.

यह कार्रवाई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में इमारत ढहने की घटना के बाद शहरभर में खतरनाक और अवैध इमारतों के खिलाफ एमसीडी की तेज की गई कार्रवाई के बीच हुई है. सत्य निकेतन हादसे में सात लोगों की मौत हुई थी.

ऑल इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन ने क्या कहा?

‘ऑल इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन’ के अध्यक्ष योगेश सिंघल ने बताया कि दुकानों पर नोटिस चस्पा किए गए थे और गुरुवार सुबह करीब 11:30 बजे सीलिंग की कार्रवाई की गई. एसोसिएशन ने एक बयान में कहा, ‘‘सवाल यह भी है कि सत्य निकेतन हादसे के बाद क्या केवल कारोबारियों को ही इस कार्रवाई का खामियाजा भुगतना पड़ेगा या किसी सरकारी विभाग और नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.’’

'पिछली तारीख के हैं दुकानों पर लगाए गए नोटिस'

कारोबारियों के अनुसार, दुकानों पर लगाए गए नोटिस पिछली तारीख के हैं. एसोसिएशन ने एक ऐसा नोटिस शेयर किया, जिस पर 12 मई, 2026 की तारीख दर्ज है. नोटिस में लिखा था, ‘‘संबंधित संपत्ति के बेसमेंट के दुरुपयोग को रोकने और परिसर को 48 घंटे के भीतर मास्टर प्लान-2021 के तहत अनुमत उपयोग के दायरे में लाने का निर्देश दिया जाता है, अन्यथा इसे व्यावसायिक गतिविधि करने के लिए सील क्यों न कर दिया जाए.’’

बिना पूर्व सूचना दिए दुकानों पर नोटिस चस्पा करने का आरोप

कारोबारियों ने दावा किया कि एमसीडी और पुलिस कूचा महाजनी पहुंची और बिना पूर्व सूचना दिए कई इमारतों में स्थित दुकानों पर नोटिस चस्पा कर दिए तथा उसी समय सीलिंग की कार्रवाई की. उन्होंने बताया कि सील की गई दुकानों के अंदर सर्राफा कारोबारियों के करोड़ों रुपये मूल्य के सोने और चांदी के आभूषण रखे हैं. फिलहाल, एमसीडी की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है.

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