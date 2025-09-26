यौन शोषण के मामले में घिरे चैतन्यानंद सरस्वती को राहत नहीं, बाबा ने कोर्ट में क्या कुछ कहा?

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने वसंतकुंज स्थित आश्रम संचालक स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की अग्रिम जमानत याचिका पर शुक्रवार (26 सितंबर) को सुनवाई पूरी कर ली. कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है और साफ किया कि फैसला आज शाम या फिर कल सुनाया जाएगा.

चैतन्यानंद ने खुद को UN प्रतिनिधि बताया- दिल्ली पुलिस

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को जानकारी दी कि आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती खुद को संयुक्त राष्ट्र (UN) का प्रतिनिधि बताता रहा है. यही नहीं, उसकी Volvo कार से फर्जी "39 UN 1" नंबर प्लेट भी बरामद की गई है, जिसे अब पुलिस ने जब्त कर लिया है. पुलिस का कहना है कि यह सीधे तौर पर धोखाधड़ी और गुमराह करने का मामला है.

15 छात्राओं ने लगाए यौन शोषण के आरोप

आश्रम संचालक चैतन्यानंद सरस्वती पर करीब 15 छात्राओं से छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप है. बताया जा रहा है कि ये छात्राएं शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में EWS स्कॉलरशिप के तहत PGDM (पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट) कोर्स कर रही थीं. छात्राओं का आरोप है कि पढ़ाई के बहाने उन्हें बुलाकर शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान किया जाता था.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, पीए मुरली (श्रीशृंगेरी मठ और इसकी संपत्तियों के प्रशासक) ने 4 अगस्त को वसंतकुंज नॉर्थ थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी. मामला सामने आने के बाद आश्रम प्रशासन ने तुरंत स्वामी चैतन्यानंद को पद से हटा दिया है.

फिलहाल फरार, पुलिस की तलाश जारी

गंभीर आरोप लगने के बाद से ही चैतन्यानंद सरस्वती फरार बताया जा रहा है. पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुटी हैं. वहीं, कोर्ट में अग्रिम जमानत पर सुनवाई पूरी हो चुकी है, अब सबकी नजरें पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं.