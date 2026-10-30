प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में CAPF की तैनाती पर उठे सवाल, हाईकोर्ट पहुंचा मामला

दिल्ली में विरोध-प्रदर्शनों के दौरान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती अब न्यायिक जांच के दायरे में लाने की मांग की गई है. पूर्व सिविल सेवक आशीष जोशी ने दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर सवाल उठाया है कि राजधानी में प्रदर्शन से जुड़ी ड्यूटी के लिए इतनी बड़ी संख्या में केंद्रीय बलों को तैनात करने और उनकी तैनाती बार-बार बढ़ाने के पीछे क्या वजह है? उन्होंने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस से तैनाती के आदेश, सुरक्षा आकलन और फैसलों का पूरा ब्योरा अदालत में पेश करने की मांग की है.

याचिका में CAPF की 273 कंपनियों की तैनाती का ब्योरा मांगा गया है, जिनकी संख्या बाद में घटाकर 270 कर दी गई. आशीष जोशी जानना चाहते हैं कि इन बलों की तैनाती को मंजूरी किस आधार पर दी गई, दिल्ली में वास्तव में कितने जवान पहुंचे और कितने जवानों ने रिपोर्ट किया. इनमें से कितने जवानों को प्रदर्शन से जुड़ी ड्यूटी पर लगाया गया और कितनों को रिजर्व में रखा गया, इसका भी पूरा हिसाब मांगा गया है. याचिका में हर बल और हर तारीख के हिसाब से तैनाती का रिकॉर्ड देने की मांग की गई है.

6, 8, 22 और 29 अक्टूबर के आदेशों पर भी सवाल

याचिकाकर्ता ने गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस से छह, आठ, 22 और 29 अक्टूबर 2026 को तैनाती से जुड़े फैसलों के आदेश, मंजूरी और अवधि बढ़ाने के दस्तावेज पेश करने की मांग की है. याचिका के मुताबिक, यह स्पष्ट होना चाहिए कि किस अधिकारी या प्राधिकरण ने तैनाती की मांग की, किस आधार पर उसे मंजूरी मिली और बाद में इसे जारी रखने का फैसला क्यों लिया गया. याचिकाकर्ता के मुताबिक वे चाहते हैं कि सरकार केवल तैनाती की जानकारी ही न दे बल्कि उसके पीछे की वजहें भी रिकॉर्ड पर रखे.

'आखिर खतरा क्या था, जिसके लिए इतनी फोर्स लगानी पड़ी?'

याचिका में सबसे अहम सवाल सुरक्षा आकलन को लेकर उठाया गया है. याचिकाकर्ता ने मांग की है कि सरकार बताए कि उस समय किस तरह के खतरे की आशंका थी और फोर्स की तैनाती को बार-बार बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी. साथ ही यह भी स्पष्ट करने को कहा गया है कि शांतिपूर्ण तरीके से जुट रहे प्रदर्शनकारियों और हिंसा की वास्तविक आशंका के बीच अंतर करने के लिए क्या मापदंड अपनाए गए थे. याचिका में यह जानकारी भी मांगी गई है कि बड़ी संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती के बजाय दूसरे कम सख्त विकल्पों पर विचार किया गया था या नहीं.

16 नवंबर के बाद फोर्स रखनी है तो बतानी होगी वजह

याचिका में मांग की गई है कि 16 नवंबर 2026 के बाद भी CAPF की तैनाती जारी रखनी हो तो इसके लिए लिखित और स्पष्ट कारणों वाला आदेश जारी किया जाए. इस आदेश में बताया जाए कि फोर्स की तैनाती क्यों जरूरी है, कितनी कंपनियां तैनात रहेंगी, उन्हें किन इलाकों में रखा जाएगा और दूसरे विकल्पों पर क्या विचार किया गया. इसके साथ ही अगली समीक्षा की तारीख भी तय होनी चाहिए, ताकि तैनाती अनिश्चित समय तक बिना स्पष्ट वजह के जारी न रहे.

'फोर्स की तैनाती का मतलब प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की खुली छूट नहीं'

याचिकाकर्ता ने अदालत से यह भी स्पष्ट करने की मांग की है कि कानून-व्यवस्था में मदद के लिए CAPF की तैनाती का आदेश अपने आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन को खत्म करने, केवल प्रदर्शन में शामिल होने के कारण किसी को हिरासत में लेने या बल प्रयोग करने की इजाजत नहीं देता. याचिका में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए कानून के तहत अलग से उचित आधार होना चाहिए. कार्रवाई जरूरी होने के साथ-साथ उचित और हालात के अनुपात में भी होनी चाहिए.

कानून और संविधान के दायरे में ही हो कार्रवाई- याचिकाकर्ता

याचिका में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 148 से 151 का हवाला देते हुए कहा गया है कि भीड़ को नियंत्रित करने या लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में लागू कानूनी प्रावधानों का पालन जरूरी है. याचिकाकर्ता ने अदालत से आग्रह किया है कि सरकार और संबंधित एजेंसियों की कार्रवाई में जरूरत, उचित सीमा और जवाबदेही के संवैधानिक सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित किया जाए. उनका जोर इस बात पर है कि सुरक्षा के नाम पर की गई कार्रवाई भी कानून और संविधान के दायरे में रहनी चाहिए.

आठ हफ्ते में बने तैनाती के लिए स्पष्ट नियम- याचिकाकर्ता

याचिका में केंद्र सरकार को अन्य संबंधित एजेंसियों से सलाह लेकर आठ हफ्ते के भीतर एक लिखित प्रोटोकॉल बनाने और अधिसूचित करने का निर्देश देने की मांग की गई है. यह नियम उन मामलों में लागू हो, जहां प्रदर्शन से जुड़ी ड्यूटी के लिए बड़ी संख्या में CAPF तैनात किए जाते हैं या उनकी तैनाती बार-बार बढ़ाई जाती है. इसमें तैनाती की जरूरत तय करने, जवानों की संख्या निर्धारित करने, समय-समय पर समीक्षा करने और फैसलों का रिकॉर्ड रखने के स्पष्ट नियम होने चाहिए.

अक्टूबर की तैनाती से जुड़े सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की मांग

आशीष जोशी ने अक्टूबर 2026 में CAPF की तैनाती से जुड़े सभी दस्तावेज सुरक्षित रखने का निर्देश देने की भी मांग की है. इनमें तैनाती और अवधि बढ़ाने के आदेश, बलों की संख्या का रिकॉर्ड, समीक्षा से जुड़े नोट, अधिकारियों के बीच समन्वय के निर्देश, खर्च का ब्योरा और घटनाओं से संबंधित रिकॉर्ड शामिल हैं. याचिका में कहा गया है कि ये दस्तावेज सुरक्षित रहें, ताकि जरूरत पड़ने पर तैनाती से जुड़े फैसलों और उन पर अमल की जांच की जा सके. यह मांग सुप्रीम कोर्ट की ओर से पहले जारी किए गए रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देशों को प्रभावित किए बिना की गई है.

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