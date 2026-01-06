आत्मनिर्भर भारत को नई उड़ान, भारत मंडपम में लगेगा देश का सबसे बड़ा भारतीय व्यापार महोत्सव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल के विज़न को जमीन पर उतारने की दिशा में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने एक बड़ा कदम उठाया है. नई दिल्ली में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में कैट ने चार दिवसीय भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 के आयोजन की घोषणा कर देश और दुनिया के व्यापार जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. यह महोत्सव न सिर्फ व्यापार का मंच बनेगा, बल्कि भारतीय संस्कृति, नवाचार और उद्यमिता की सामूहिक शक्ति का उत्सव भी होगा.

कैट द्वारा घोषित यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी विज़न के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य घरेलू और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को मजबूत करना तथा वैश्विक बाजार में भारतीय व्यापार की सशक्त मौजूदगी दर्ज कराना है. संगठन का मानना है कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में भारत के लिए यह एक ऐतिहासिक अवसर है, जहां देश अपनी आंतरिक क्षमताओं को दुनिया के सामने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकता है.

वैश्विक बदलावों के बीच भारत के लिए अवसर

कैट के राष्ट्रीय महामंत्री और चांदनी चौक से सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि टैरिफ, अंतरराष्ट्रीय संघर्षों और बदलते व्यापार समीकरणों के चलते दुनिया तेजी से बदल रही है. ऐसे समय में कैट इसे भारत की सामूहिक ताकत को उभारने के बड़े अवसर के रूप में देखता है. इसी सोच के तहत देशभर में भारतीय व्यापार मूवमेंट शुरू किया जा रहा है, जिसकी पहली बड़ी झलक भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 के रूप में सामने आएगी.

1 से 4 मई तक भारत मंडपम में भव्य आयोजन

कैट आगामी 1 मई से 4 मई 2026 तक प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में भारतीय व्यापार महोत्सव का आयोजन करेगा. इसे अब तक का सबसे बड़ा राष्ट्रीय व्यापार एक्सपो बताया जा रहा है. पत्रकार सम्मेलन में इस महोत्सव को देशभर में लोकप्रिय बनाने के लिए एक विशेष वीडियो गीत भी लॉन्च किया गया.

वन नेशन – वन मार्केट का उत्सव

प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 भारतीय कॉमन मार्केट का उत्सव होगा. वन नेशन – वन मार्केट की भावना के साथ यह मंच व्यापार, विनिर्माण, सेवाओं और उद्यमिता की विविधता व एकता को दर्शाएगा. साथ ही भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता से व्यापार के ऐतिहासिक जुड़ाव को भी प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा.

मेड इन इंडिया से मेड फॉर द वर्ल्ड तक

उन्होंने बताया कि बीवीएम 2026 का आयोजन मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया और मेड फॉर द वर्ल्ड की परिकल्पना पर आधारित होगा. यह मंच भारतीय व्यापारियों, एमएसएमई, महिला और युवा उद्यमियों, निर्माताओं एवं सेवा प्रदाताओं की वास्तविक क्षमता को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर सामने लाएगा.

भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 में देशभर से दो हजार से अधिक प्रदर्शनी स्टॉल लगाए जाने का लक्ष्य है. चार दिनों में दो लाख से ज्यादा व्यापारियों और लगभग दस लाख आगंतुकों की भागीदारी की उम्मीद है. इस दौरान बड़े पैमाने पर व्यापारिक सौदे, साझेदारियां और भारतीय उत्पादों में निवेश होने की संभावना जताई जा रही है.

एमएसएमई, महिला उद्यमी और स्टार्टअप्स पर विशेष फोकस

इस स्वदेशी एक्सपो में एमएसएमई, महिला उद्यमी, कारीगर, स्टार्टअप्स, युवा उद्यम, कोऑपरेटिव संस्थाएं, स्वयं सहायता समूह और पारंपरिक व विरासत आधारित उत्पादों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी. इसके साथ ही निर्यात को बढ़ावा देने और आयात प्रतिस्थापन को सशक्त करने पर भी जोर रहेगा.

24 से अधिक सेक्टर्स और आठ समर्पित ज़ोन

यह प्रदर्शनी 24 से अधिक क्षेत्रों और वर्टिकल्स में फैली होगी, जिसे आठ विशेष जोनों में आयोजित किया जाएगा. इनमें बिजनेस टू बिजनेस ज़ोन, प्रदर्शनी एवं उत्पाद प्रदर्शन ज़ोन, निवेश एवं वित्त ज़ोन, पर्यटन संस्कृति एवं हस्तशिल्प ज़ोन, शिक्षा कौशल विकास एवं प्रशिक्षण ज़ोन, टेस्ट्स ऑफ इंडिया यानी क्षेत्रीय खाद्य ज़ोन, महिला और युवा ज़ोन तथा कौशल विकास और ट्रेनिंग ज़ोन शामिल होंगे.

बीवीएम 2026 की प्रमुख विशेषताओं में बायर सेलर मीट्स, स्टार्टअप पिचिंग प्लेटफॉर्म, ऑन द स्पॉट ऋण और फंडिंग सहायता, निवेशक बैठकें, उत्पाद लॉन्च, निर्यात सुविधा डेस्क और बिजनेस शोकेस शामिल होंगे. इसके साथ ही व्यापार सुधार, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और घरेलू व्यापार को मजबूत करने पर केंद्रित एक सशक्त नीति संवाद मंच भी महोत्सव का हिस्सा होगा.

भारतीय कॉमन मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा बाजार

प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि भारतीय कॉमन मार्केट लेनदेन और विनिमय के लिहाज से संभवत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, जिसका प्रमाण भारत का विश्व स्तरीय यूपीआई डिजिटल इकोसिस्टम है. इस जीवंतता को बनाए रखना और इसे और सशक्त करना हम सभी की जिम्मेदारी है, जिसे भारतीय व्यापार महोत्सव जैसी पहले सुनिश्चित करेंगी.

विदेशी प्रतिनिधिमंडलों को भी आमंत्रण

कैट इस महोत्सव में विदेशी व्यापार प्रतिनिधिमंडलों, अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठनों, एनआरआई और ओसीआई, निवेशकों, वैश्विक खरीदारों तथा देशभर के चैंबर ऑफ कॉमर्स और ट्रेड एसोसिएशन्स को आमंत्रित करने के लिए सक्रिय प्रयास कर रहा है. इसका मकसद भारत को एक विश्वसनीय और प्रतिस्पर्धी वैश्विक व्यापार भागीदार के रूप में स्थापित करना है.

सिर्फ प्रदर्शनी नहीं, राष्ट्रीय व्यापार उत्सव

कैट ने दोहराया कि भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 केवल एक प्रदर्शनी नहीं है, बल्कि यह एक राष्ट्रीय मेगा व्यापार उत्सव है. यह व्यापार, संस्कृति, नवाचार और विरासत का संगम बनकर भारतीय व्यवसायों को देश के भीतर और वैश्विक बाजारों में विस्तार का मजबूत मंच प्रदान करेगा.