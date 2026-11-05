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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRCAIT का राहुल गांधी को पत्र, पूछा- विरोध का अधिकार आजीविका के अधिकार से कैसे बड़ा?

CAIT का राहुल गांधी को पत्र, पूछा- विरोध का अधिकार आजीविका के अधिकार से कैसे बड़ा?

CAIT ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर पिछले एक महीने में हुए कांग्रेस और अन्य दलों के विरोध प्रदर्शनों के कारण व्यावसायिक गतिविधियों में आई बाधा को लेकर पांच सवाल पूछे हैं.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 05 Nov 2026 10:21 AM (IST)
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कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को तंज भरा पत्र लिखा है. इस पत्र में 1 नवंबर को हुई राहुल गांधी की रैली समेत पिछले एक महीने में हुए कांग्रेस और अन्य दलों के विरोध प्रदर्शनों के कारण व्यावसायिक गतिविधियों में आई बाधा को उठाया गया है. इस पत्र में CAIT ने पूछा है कि क्या विरोध करने का अधिकार व्यापार करने और आजीविका कमाने के अधिकार से ज्यादा महत्वपूर्ण है? इसके अलावा इस पत्र में विरोध प्रदर्शनों के कारण हुए आर्थिक नुकसान के मुद्दे को उठाया और उसकी भरपाई की मांग की है.

पत्र में कहा गया है कि हम हर नागरिक के बोलने की आजादी और शांतिपूर्ण प्रदर्शन का समर्थन करते हैं. ये लोकतंत्र के मूल स्तंभ हैं, लेकिन इससे व्यावसायिक गतिविधियों में बाधा डालने और आम नागरिकों के अजीविका कमाने के अधिकार को प्रभावित करने का लाइसेंस नहीं मिल जाता है.  

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CAIT ने कहा- किया गया व्यापार करने के अधिकार को अनदेखा

CAIT ने लिखा कि विरोध करने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए आपने और अन्य राजनीतिक पार्टियों ने अपनी सुविधा के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) को अनदेखा किया है, जो प्रत्येक नागरिक को व्यापार या व्यवसाय करने के अधिकार की गारंटी देता है.

पत्र में बताया गया है कि पिछले एक महीने में बार-बार हुए विरोध प्रदर्शनों, रैलियों, और सड़क जाम के कारण व्यापारिक समुदाय को काफी नुकसान उठाना पड़ा है. खासकर त्योहारी सीजन के समय में भारी नुकसान हुआ है. साथ ही देश भर से आने वाले ग्राहकों और व्यावसायिक आगंतुकों को भी भारी असुविधा का सामना करना पड़ा है. 

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पत्र में CAIT ने पूछे 5 सवाल

पत्र में CAIT ने राहुल गांधी से 5 सवालों के जवाब मांगे हैं. CAIT ने सबसे पहले पूछा कि क्या विरोध करने का अधिकार, व्यापार करने और आजीविका कमाने के अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण है? आखिर राजनीतिक असहमतियों की कीमत व्यापारियों और कामकाजी परिवारों को क्यों चुकानी पड़े, जबकि इसमें उनकी कोई संलिप्तता है ही नहीं?

दूसरा सवाल, क्या आप देश की राजधानी के व्यावसायिक जीवन को प्रभावित करना राजनीतिक और नैतिक रूप से सही मानते हैं? जिस तरह से बार-बार ये विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उससे व्यापारियों और छोटे व्यवसायों भारी नुकसान उठाना पड़ा है, उसकी भरपाई कौन करेगा?

तीसरा सवाल, आप रैली के प्रतिभागियों से  एक तरफ अपनी रैली के साथ स्थानीय बाजारों से खरीदारी करने की अपील कर रहे हैं और दूसरी तरफ प्रदर्शनों का समर्थन भी कर रहे हैं, जिसमें शामिल लोग खुद ग्राहकों को उन बाजारों तक पहुंचने से ही रोक देते हैं? क्या ये विरोधाभास नहीं है?

चौथा सवाल, क्या आप, कांग्रेस पार्टी और आपके सहयोगी राजनीतिक दल प्रदर्शनों और रैलियों के कारण जो आर्थिक कठिनाईयां व्यापारियों को झेलनी पड़ी उसकी जिम्मेदारी लेंगे? या फिर आपके लिए राजनीतिक लड़ाइयों में आम नागरिकों की आजीविका केवल एक 'कोलेटरल डैमेज' है?

पांचवा सवाल, क्या आप अपने व्यवसाय, आजीविका या दैनिक कमाई में इसी तरह के लंबे समय तक चलने वाले व्यवधान का समर्थन करेंगे? तो फिर छोटे व्यापारियों से यह उम्मीद क्यों करें कि वो चुपचाप अपना नुकसान स्वीकार करे जो दूसरों को स्वीकार्य नहीं?

इस पत्र पर राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है. इससे पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर 2026 को हुई कांग्रेस की महारैली के बाद चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज (CTI) ने 11,000 करोड़ के व्यावसायिक नुकसान की भरपाई की मांग की थी. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 05 Nov 2026 10:21 AM (IST)
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