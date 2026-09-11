विदेशी मेहमानों के स्वागत को तैयार दिल्ली, चांदनी चौक से कनॉट प्लेस तक खास तैयारी

राजधानी दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाले 18वें BRICS शिखर सम्मेलन को लेकर सिर्फ भारत मंडपम ही नहीं, बल्कि राजधानी के प्रमुख बाजार भी तैयारियों में जुटे हैं. करीब 30 सदस्य और पार्टनर देशों के नेता तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख सम्मेलन में शामिल होने दिल्ली पहुंचेंगे. ऐसे में चांदनी चौक और कनॉट प्लेस जैसे बाजारों में कारोबारियों को विदेशी मेहमानों के आने और खरीदारी करने की उम्मीद है.

सम्मेलन के सिलसिले में मेहमान 11 सितंबर से दिल्ली पहुंचना शुरू होंगे और 13 सितंबर के बाद तक यहां रह सकते हैं. व्यस्त कार्यक्रम के बीच समय मिलने पर उनके चांदनी चौक, कनॉट प्लेस और राजधानी के दूसरे ऐतिहासिक बाजारों में पहुंचने की संभावना है. चांदनी चौक और कनॉट प्लेस जैसे बाजार दिल्ली की खरीदारी के साथ खान-पान और संस्कृति की भी पहचान हैं.

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यहां जलेबी, कचौड़ी, छोले-भटूरे, भल्ले-पापड़ी और पराठों से लेकर मिठाई, साड़ी, सूट, लहंगा, जूलरी, सूटिंग-शर्टिंग, गोटा-जरी और ड्राइफ्रूट्स तक की खरीदारी की जा सकती है. विदेशी मेहमानों के लिए यह बाजार दिल्ली के खान-पान, पहनावे, कारोबार और अतिथि सत्कार को करीब से देखने का मौका भी बन सकते हैं.

दुकानदारों ने शुरू की विदेशी मेहमानों से बातचीत की तैयारी

विदेशी ग्राहकों से संवाद में भाषा की परेशानी न हो, इसके लिए कुछ कारोबारियों ने अपने स्तर पर भी तैयारी शुरू कर दी है. चांदनी चौक में लहंगे और सूट के कारोबारी सुरेश कुमार सेठ खुद अंग्रेजी नहीं बोलते, लेकिन उनके बेटे को फर्राटेदार अंग्रेजी आती है, जबकि उनकी बेटी अंग्रेजी के साथ जर्मन भाषा भी जानती हैं. सुरेश कुमार सेठ के दोनों बच्चे 11 से 13 सितंबर के दौरान दुकान पर मौजूद रहेंगे, ताकि विदेशी ग्राहकों से बातचीत और खरीदारी में किसी तरह की दिक्कत न हो.

खाने-पीने के कारोबार से जुड़े हेमंत वर्मा ने अपने स्टाफ को अंग्रेजी बोलने की ट्रेनिंग दिलवाई है. वह खुद भी विदेशी ग्राहकों से बातचीत के लिए अंग्रेजी का अभ्यास कर रहे हैं. वहीं, व्यापारी अभिषेक गुप्ता ने चीन से आने वाले मेहमानों से आसानी से बातचीत करने के लिए चीनी भाषा का अभ्यास किया है.

बाजारों में विदेशी भाषा जानने वाले गाइड भी रहेंगे मौजूद

व्यापारियों की तैयारियों में विदेशी भाषा की जानकारी रखने वाले लोगों को जोड़ना भी शामिल है. चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) से जुड़े पदाधिकारियों के मुताबिक चार दिनों के लिए अंग्रेजी और दूसरी विदेशी भाषाओं की जानकारी रखने वाले टूरिस्ट गाइड उपलब्ध कराने की तैयारी है. बाजार से जुड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी विदेशी भाषाओं में बातचीत का अभ्यास कर रहे हैं, ताकि विदेशी मेहमानों और उनके परिवारों को खरीदारी के दौरान बेहतर मदद मिल सके.

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स संभालेंगे बाजारों की जानकारी देने की जिम्मेदारी

विदेशी मेहमानों को बाजारों में खरीदारी कराने और उन्हें स्थानीय बाजारों की जानकारी देने के लिए करीब 50 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को जोड़ा गया है. इनमें प्रियंका सक्सेना, लिशा गोयल, श्रुति उपाध्याय, अंजलि शर्मा, आंचल अग्रवाल, पूजा दत्ता, मगनप्रीत कौर, कामाक्षी अरोड़ा, मिताली चक्रवर्ती, रचना शर्मा, अंजलि शर्मा, देविका सूद, मनदीप कौर, तनीषा कालरा, पारूल चौधरी और अंजलि मठारू समेत अन्य इन्फ्लुएंसर्स शामिल हैं. इन इन्फ्लुएंसर्स को अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं की जानकारी है. योजना के तहत वे विदेशी मेहमानों और उनके परिजनों को बाजारों में खरीदारी करने में मदद करेंगी.

विदेश मंत्री से ऐतिहासिक बाजारों के दौरे की अपील- CTI

दिल्ली के व्यापारियों और उद्यमियों के संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) के चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा कि बाजारों में BRICS शिखर सम्मेलन को लेकर खासा उत्साह है. उन्होंने केंद्रीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर को पत्र भेजकर अपील की है कि विदेशी मेहमानों के कार्यक्रम में किसी दिन चांदनी चौक, कनॉट प्लेस समेत दिल्ली के ऐतिहासिक बाजारों का दौरा भी शामिल किया जाए.

गोयल के मुताबिक, यदि विदेशी मेहमान इन बाजारों में पहुंचते हैं तो उनके स्वागत के लिए समुचित प्रबंध किए जाएंगे. इससे उन्हें दिल्ली के पारंपरिक खान-पान, पहनावे, खरीदारी और बाजार संस्कृति को करीब से देखने का अवसर मिलेगा, वहीं स्थानीय कारोबारियों को भी विदेशी ग्राहकों से सीधे जुड़ने का मौका मिल सकता है.

विदेशी मेहमानों के लिए खास जलेबा-रबड़ी भी तैयार

BRICS मेहमानों के स्वागत की तैयारियों के बीच चांदनी चौक के मशहूर जलेबी कारोबारी रमाकांत शर्मा ने भी खास तैयारी की है. उन्होंने विदेशी मेहमानों के लिए विशेष जलेबा-रबड़ी तैयार की है. रमाकांत शर्मा की इच्छा है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी उनकी दुकान पर पहुंचें और दिल्ली की मशहूर जलेबी का स्वाद चखें.

ऐसे में BRICS सम्मेलन के दौरान दिल्ली के बाजारों की रौनक के साथ यहां के पारंपरिक स्वाद और स्थानीय कारोबारियों की मेहमाननवाजी भी विदेशी प्रतिनिधियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकती है.

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