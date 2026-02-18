लॉरेंस का गुर्गा बॉबी कबूतर गिरफ्तार, मूसेवाला और दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में आया था नाम

सिद्धू मूसेवाला के मर्डर से पहले रेकी करने वाला लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा महफूज उर्फ बॉबी कबूतर को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है. कुल चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इसमें बॉबी कबूतर और उसकी गर्लफ्रैंड भी शामिल है. पुलिस के मुताबिक फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर पर हुई फायरिंग मामले में भी बॉबी कबूतर वांटेड था.

बॉबी कबूतर ने दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले शूटर्स को हथियार मुहैया करवाए थे. दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग में इस्तेमाल हथियार विदेश से आए थे. पाटनी के घर फायरिंग मामले में दो शूटर्स एनकाउंटर में मारे गए थे जबकि तीन गिरफ्तार हुए थे.

अब बॉबी कबूतर से पूछताछ की जा रही है कि उसने किस के कहने पर शूटर्स को हथियार मुहैया करवाए थे. दिल्ली के सीलमपुर इलाके में हुए डबल मर्डर और ग्रेटर कैलाश इलाके में जिम के बाहर किए गए नादिर शाह मर्डर केस में भी बॉबी कबूतर आरोपी था. दिल्ली के नार्थ ईस्ट इलाके के बड़े गैंगस्टर हाशिम बाबा के लिए बॉबी कबूतर लिए काम करता है. हाशिम बाबा तिहाड़ जेल में बंद है और वो लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करता है.