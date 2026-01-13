हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ब्लिंकइट, स्विगी, जोमैटो, जेप्टो की10 मिनट वाली डिलीवरी बंद, AAP सांसद राघव चड्ढा बोले- हम जीत गए...

ब्लिंकइट, स्विगी, जोमैटो, जेप्टो की10 मिनट वाली डिलीवरी बंद, AAP सांसद राघव चड्ढा बोले- हम जीत गए...

ब्लिंकइट, स्विगी, जोमैटो, जेप्टो की10 मिनट वाली डिलीवरी बंद हो गई है. अब कंपनियां यह टाइमलाइन हटा लेंगी. इस पर आप सांसद राघव चड्ढा ने प्रतिक्रिया दी है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 13 Jan 2026 03:41 PM (IST)
केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने प्रमुख डिलीवरी एग्रीगेटर्स को 10 मिनट की अनिवार्य डिलीवरी डेडलाइन हटाने के लिए मना लिया है. डिलीवरी टाइमलाइन से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए ब्लिंकिट, जेप्टो, जोमैटो और स्विगी जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म के साथ एक मीटिंग हुई थी. इस पर आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने प्रतिक्रिया दी  है.

सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने लिखा कि सत्यमेव जयते. साथ मिलकर, हमने जीत हासिल की है. मैं केंद्र सरकार का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से '10-मिनट डिलीवरी' ब्रांडिंग को हटाने के लिए समय पर, निर्णायक और दयालु कदम उठाया. यह एक बहुत ज़रूरी कदम था क्योंकि जब राइडर की टी-शर्ट/जैकेट/बैग पर '10 मिनट' लिखा होता है और ग्राहक की स्क्रीन पर टाइमर चलता है, तो दबाव असली, लगातार और खतरनाक होता है.

उन्होंने लिखा कि यह कदम डिलीवरी राइडर्स और हमारे सड़कों पर चलने वाले सभी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करेगा. पिछले कुछ महीनों में, मैंने सैकड़ों डिलीवरी पार्टनर्स से बात की है. उनमें से कई ज़्यादा काम करते हैं, कम पैसे मिलते हैं और एक अवास्तविक वादे को पूरा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं.

'मैं धन्यवाद देता हूं...'

आप सांसद ने लिखा कि मैं हर उस नागरिक को धन्यवाद देता हूँ जो हमारे साथ खड़ा रहा - आप इंसान की ज़िंदगी, सुरक्षा और गरिमा के पक्ष में मज़बूती से खड़े रहे. और हर गिग वर्कर से - आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं.

बता दें गिग वर्कर्स की समस्याओं के संदर्भ में AAP सांसद राघव चड्ढा ने बीते दिनों कहा था  कहा था, 'आज के समय में, स्विगी ज़ोमैटो डिलीवरी बॉय, ब्लिंकिट ज़ेप्टो राइडर्स, ओला उबर ड्राइवर, एक ऐसा वर्कफोर्स हैं जिनके दम पर ये बड़ी कंपनियाँ यूनिकॉर्न बन गई हैं. इस पूरे इकोसिस्टम में, अगर कोई ऐसा ग्रुप है जो दबा हुआ है और बहुत ज़्यादा दबाव में है, तो वे गिग वर्कर्स हैं. आज, उनकी सबसे बड़ी समस्या इस 10 मिनट की डिलीवरी सिस्टम का अत्याचार है.'

Published at : 13 Jan 2026 03:27 PM (IST)
Delhi News Raghav Chadha Zomato Swiggy AAP Blinkit Zepto
