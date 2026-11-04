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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRटिंडर गर्ल का डेटिंग जाल! ब्लाइंड डेट के नाम पर ठगी, कैफे मालिक गिरफ्तार

टिंडर गर्ल का डेटिंग जाल! ब्लाइंड डेट के नाम पर ठगी, कैफे मालिक गिरफ्तार

दिल्ली में Tinder पर ब्लाइंड डेट पर बुलाने के बाद युवक को एक युवती ने कैफे में 26 हजार का बिल थमा दिया. मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया.

Written By : मनोज वर्मा |  Updated at : 04 Nov 2026 04:32 PM (IST)
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राजधानी दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में हडसन लेन में डेटिंग ऐप के जरिए युवक को बुलाकर कैफे में हजारों रुपये की वसूली करने का मामला सामने आया है. आरोप है कि टिंडर पर एक लड़की ने बिहार के रहने वाले जैद अहमद को ब्लाइंड डेट के बहाने कैफे में बुलाया. वहां खाने-पीने का करीब 26 हजार रुपये का बिल थमा दिया गया. 

विरोध करने पर कैफे मालिक और उसके साथियों ने युवक को जाने से रोक दिया और पैसे देने के लिए धमकाया. पुलिस ने इस मामले में कैफे मालिक जावेद और उसके साथी अनुज कुमार को गिरफ्तार किया है. फिलहाल युवक को डेट पर बुलाने वाली लड़की की तलाश की जा रही है.

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डीसीपी ने दी यह जानकारी

डीसीपी नार्थ वेस्ट आकांक्षा यादव ने बताया कि 1 नवंबर को पश्चिमी चंपारण, बिहार के रहने वाले जैद अहमद की टिंडर ऐप पर लड़की से बातचीत हुई थी. लड़की ने उसे ब्लाइंड डेट के लिए बुलाया और शाम करीब 6:30 से 7 बजे के बीच जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन पहुंचने को कहा. वहां से वो उसे मुखर्जी नगर के हडसन लेन स्थित ब्लैक पैंथर कैफे ले गई.

आरोप है कि कैफे में लड़की ने कई तरह के खाने-पीने के सामान और ड्रिंक्स का ऑर्डर दिया. कुछ देर बाद जैद को करीब 26 हजार रुपये का हाथ से लिखा बिल थमा दिया गया. इतनी बड़ी रकम देखकर जब उसने सवाल उठाया तो कैफे मालिक और कर्मचारियों ने तुरंत पैसे देने का दबाव बनाया. आरोप है कि 3-4 लोगों ने उसे घेर लिया और पैसे दिए बिना बाहर जाने से रोक दिया.

बिल जमा करने के बाद ही छोड़ा

डर और दबाव में जैद ने अपने पिता को फोन किया. पिता ने ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर किए.शुरुआत में कैफे की तरफ से दिए गए क्यूआर कोड पर भुगतान नहीं हो पाया. इसके बाद उसे दूसरा क्यूआर कोड दिया गया, जिस पर नवीन राजपूत का नाम दिखाई दे रहा था. इस पर करीब 26 हजार रुपये जमा करने के बाद ही उसे कैफे से जाने दिया गया.

कैफे से निकलने के बाद लड़की ने अपना मोबाइल फोन बंद कर लिया. इसके बाद जैद ने अपने पिता को पूरी घटना बताई. मामले की सूचना पुलिस को दी गई. जिसके बाद मुखर्जी नगर थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई.

गाजियाबाद के रहने वाले हैं आरोपी

पुलिस ने जांच के बाद कैफे मालिक जावेद और अनुज कुमार को गिरफ्तार कर लिया. दोनों गाजियाबाद के रहने वाले है. पुलिस अब डेटिंग ऐप के जरिए युवक को कैफे तक लाने वाली लड़की की तलाश कर रही है.

साथ ही इस मामले में अन्य लोगों की भूमिका और पैसे जिस खाते में भेजे गए. उसकी भी जांच की जा रही है. इतना ही नहीं पुलिस ये भी पता कर रही है कि क्या इससे पहले भी इस कैफ़े ने ऐसे किसी और युवक को चुना तो नहीं लगाया है.

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Published at : 04 Nov 2026 04:31 PM (IST)
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