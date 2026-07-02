कार्तिकेय चौहान से राहुल गांधी ने माफी मांगी तो BJP ने पोस्टर लगाकर किया कटाक्ष, 'माफीवीर...'

मानहानि से जुड़े एक मामले में कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को माफ कर दिया है. दोनों पक्षों के बीच सुप्रीम कोर्ट में आपसी समझौता हो गया. उधर, लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मानहानि के ही एक मामले में शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय से माफी मांग ली है. जिसके बाद कार्तिकेय ने राहुल गांधी को माफ भी कर दिया है.

इसे लेकर अब बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने एक पोस्टर लगाकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर राजनीतिक कटाक्ष किया है. इसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरी (Orry) और राहुल गांधी की तुलना करते हुए 'I am Orry' और 'I am Sorry' लिखा गया है. यह 'Orry' और 'Sorry' शब्दों के जरिए राहुल गांधी पर तंज कसने की कोशिश है.

'माफीवीर' कहकर बीजेपी का राहुल गांधी पर तंज

पोस्टर के बीच में अखबार की तरह एक हेडलाइन बनाई गई है, जिसमें लिखा है, “MAAFIVEER RAHUL GANDHI APOLOGISES TO SHIVRAJ SINGH CHOUHAN’S SON AFTER FALSE ALLEGATIONS” यानी “माफीवीर राहुल गांधी ने झूठे आरोप लगाने के बाद शिवराज सिंह चौहान के बेटे से माफी मांगी.” इसके नीचे “8th Apology Till Now” भी लिखा है, जिससे यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि राहुल गांधी पहले भी कई बार माफी मांग चुके हैं. 'Maafiveer' शब्द भी व्यंग्य के तौर पर इस्तेमाल किया गया है.

क्या है मामला?

इस पोस्टर का संदर्भ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चल रहे मानहानि के मामले से जुड़ा है. यह मामला 2018 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी की उन टिप्पणियों से संबंधित है, जिनमें पनामा पेपर्स का जिक्र करते हुए कथित तौर पर शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान का नाम जोड़ा गया था. इस पर कार्तिकेय चौहान ने आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था.

राहुल गांधी ने HC में आवेदन देकर अपने बयान पर जताया खेद

हालिया सुनवाई में राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में लिखित आवेदन देकर अपने बयान पर खेद व्यक्त किया और कहा कि उनका बयान कार्तिकेय चौहान के संदर्भ में नहीं था और उसे उसी रूप में देखा जाना चाहिए. हालांकि, पोस्टर में इसे “माफी” के रूप में पेश करते हुए राजनीतिक हमला किया गया है, इसलिए 'Sorry', 'Apologises' और '8th Apology' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है.

विवेक तन्खा और शिवराज सिंह का क्या था मामला?

पंचायत और निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण से जुड़े एक मामले में कांग्रेस नेता विवेक तन्खा सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे. यहा साल 2021 का मामला था. दरअसल शीर्ष अदालत ने निकाय चुनाव में OBC को दिया जाने वाले आरक्षण को रद्द कर दिया था. इसके बाद तत्कालीन सीएम और मौजूदा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उस वक्त एमपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे विष्णु दत्त शर्मा और मंत्री रहे भूपेंद्र सिंह ने तन्खा पर हमला बोला था और उन्हें ओबीसी विरोधी बताया था.

इसके बाद विवेक तन्खा ने तीनों नेताओं पर छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए मानहानि का मुकदमा दायर किया था. तीनों बीजेपी नेता इस मामले को खत्म करने के लिए हाईकोर्ट गए. वहां से राहत न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां दोनों पक्षों के बीच सुलह हो गई. विवेक तन्खा ने सभी को माफ कर दिया.

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