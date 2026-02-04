हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दिल्ली: कांग्रेस मुख्यालय के बाहर BJP का प्रदर्शन, राहुल गांधी की टिप्पणी पर उठी मांफी की मांग

Delhi News: प्रदर्शनकारियों ने राहुल गांधी से सार्वजनिक माफी की मांग करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया. मौके पर मौजूद दिल्ली पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया.

By : बलराम पांडेय | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 04 Feb 2026 06:10 PM (IST)
केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को लेकर 'गद्दार' वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी के विरोध में बुधवार (4 फरवरी) को दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला. दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ता और सिख समाज के लोग कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे. प्रदर्शनकारियों ने राहुल गांधी से सार्वजनिक माफी की मांग करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया. प्रदर्शन के दौरान हालात उस वक्त तनावपूर्ण हो गए जब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय के बाहर लगी बैरिकेडिंग तोड़ दी और आगे बढ़ने की कोशिश की. 

मौके पर मौजूद पुलिस ने संभाली स्थिति

मौके पर मौजूद दिल्ली पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन कार्यकर्ता लगातार आगे बढ़ते रहे. इसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया.

इस पूरे घटनाक्रम के दौरान एबीपी न्यूज़ ने हिरासत में लिए जा रहे कार्यकर्ताओं से मौके पर बातचीत की. कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी की टिप्पणी से सिख समाज की भावनाएं आहत हुई हैं. सिख समाज से जुड़े लोगों ने साफ कहा कि यह सिर्फ केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का अपमान नहीं है, बल्कि पूरे सिख समाज का अपमान है.

प्रदर्शनकारियों ने दी चेतावनी 

प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि जब तक राहुल गांधी इस बयान पर माफी नहीं मांगते, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा. सिख समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि राहुल गांधी को अपने शब्दों के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए और देश के एक बड़े समुदाय की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए. 

दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कांग्रेस मुख्यालय के आसपास अतिरिक्त बल तैनात किया था. पुलिस के मुताबिक, 100 से अधिक बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया, जिनमें दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवाह के अलावा बीजेपी प्रवक्ता आर. पी. सिंह भी शामिल हैं. सभी को एहतियात के तौर पर हिरासत में लेकर अलग-अलग थानों में भेजा गया.

हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं ने क्या कहा?

हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत में कहा कि पुलिस उन्हें चाहे कितनी भी बार हिरासत में ले ले, लेकिन वे पीछे हटने वाले नहीं हैं. उनका कहना है कि यह लड़ाई सम्मान की है और जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांगते, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा.

गौरतलब है कि हाल के दिनों में राहुल गांधी के बयानों को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है. इससे पहले भी कई मुद्दों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिल चुकी है. केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू से जुड़ा यह मामला अब राजनीतिक विवाद के साथ-साथ सामाजिक संवेदनाओं से भी जुड़ गया है, जिसके चलते आने वाले दिनों में यह विरोध और तेज हो सकता है.

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Published at : 04 Feb 2026 06:08 PM (IST)
Ravneet Singh Bittu BJP RAHUL GANDHI DELHI NEWS CONGRESS
