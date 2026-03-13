संभल CO पर BJP सांसद मनोज तिवारी का बड़ा बयान, 'लोग अलग-अलग विचारधाराओं...'

संभल जिले में कानून व्यवस्था और सार्वजनिक गतिविधियों को लेकर दिए गए सीओ कुलदीप कुमार के बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश में विचारधाराओं का टकराव लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है.

बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, "इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें जो राजनीतिक लोग हैं, जो किसी न किसी विचार धारा को समर्थन देते हैं, उनके समर्थक हैं वो सड़कों पर आते हैं, अब देश में विचारधारा का भी युद्ध होता ही है, और ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है हम इसके अंदर नहीं जाते हैं."

सीओ के बयान से शुरू हुआ विवाद

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से आयोजित पीस कमेटी की बैठक के दौरान सर्किल ऑफिसर कुलदीप कुमार ने कई अहम बातें कही. बैठक के दौरान दिया गया उनका बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद चर्चा का विषय बन गया.

वायरल वीडियो में कुलदीप कुमार अंतरराष्ट्रीय मुद्दों के संदर्भ में भी कड़ा संदेश देते दिखाई दिए. उन्होंने कहा कि दुनिया में दो देशों के बीच युद्ध चल रहा है और भारत में कुछ लोग उस मुद्दे को लेकर बेवजह माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

इतनी चिंता है तो वो ईरान जा सकता है- संभल सीओ

सीओ कुलदीप कुमार ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को दूसरे देश के प्रति इतना लगाव है तो वह वहां जाकर उसका समर्थन कर सकता है. उन्होंने कहा कि अगर किसी को युद्ध को लेकर इतनी चिंता है तो वह भारत से लोगों को लेने जा रहे विमान में बैठकर ईरान जा सकता है.

उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारत में रहकर किसी दूसरे देश के समर्थन या विरोध में माहौल बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी. प्रशासन का कहना है कि किसी भी तरह की गतिविधि से कानून व्यवस्था प्रभावित नहीं होने दी जाएगी और नियमों का पालन सभी के लिए जरूरी है.