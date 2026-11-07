'शाहरुख खान की सोच जिहादी', King के भगवा रंग विवाद के बीच BJP विधायक का बयान

बॉलीवुड में भगवा रंग को लेकर एक बार फिर विवाद गरमा गया है. शाहरुख खान की नई फिल्म 'किंग' के एक सीन पर आपत्ति दर्ज करते हुए दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी (BJP) विधायक रविंदर सिंह नेगी ने भारी नाराजगी जाहिर की है और मूवी के बिहष्कार की चेतावनी तक दे दी है.

बीजेपी विधायक का दावा है कि यह एक सोची समझी साजिस की तहत किया गया है ताकि सनातन धर्म का अपमान किया जा सके. MLA का कहना है कि भगवा रंग सनातन का प्रतीक है. तीन साल पहले भी ऐसा ही हुआ था. तब दीपिका ने भगवा रंग की बिकिनी पहनी थी. वो भी शाहरुख खान की फिल्म थी. आज जो फिल्म आई है वो भी शाहरुख खान की है. एक्ट्रेस भी वही है और कपड़ा फिर भगवा रंग का है.

यह भी पढ़ें: शाहरुख-दीपिका की 'किंग' पर विवाद, 'तू मिल जाए गाने' में भगवा रंग के कपड़े पहनने पर भड़के साधु-संत

'शाहरुख खान की सोच जिहादी'- रविंदर नेगी

ऐसे में बीजेपी विधायक रविंदर नेगी ने सवाल उठाया कि फिल्म में भगवा रंग के अलावा किसी दूसरे रंग के कपड़ों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? उन्होंने कहा, "आप सनातन का मजाक उड़ाते हैं. शाहरुख की ये जिहादी मानसिकता की सोच है. इसका हम विरोध करते हैं. अगर ये सीन नहीं हटा तो इस फिल्म का बहिष्कार किया जाएगा."

'शाहरुख को शर्म आनी चाहिए'- BJP MLA

इतना ही नहीं, रविंदर नेगी ने आगे कहा, "शाहरुख खान को शर्म आनी चाहिए. इस देश का खाते हो, इस देश से ही अपनी फिल्मे चमकाते हो और फिर हिन्दुओं की आस्था का अपमान करते हो. हिन्दू यह अपमान नहीं सहेगा. इस फिल्म को हम रिलीज नहीं होने देंगे, जब तक ये सीन नहीं हटेगा."

यह भी पढ़ें: सुहाना के लिप-सिंक पर शाहरुख ने ली चुटकी, 'किंग' के गाने 'तू मिल जाए' को लेकर किया मजेदार कमेंट