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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'शाहरुख खान की सोच जिहादी', King के भगवा रंग विवाद के बीच BJP विधायक का बयान

'शाहरुख खान की सोच जिहादी', King के भगवा रंग विवाद के बीच BJP विधायक का बयान

शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' में भगवा रंग के कपड़ों पर BJP विधायक रविंदर नेगी ने आपत्ति जताई. उन्होंने इसे सनातन धर्म का अपमान बताते हुए फिल्म के बहिष्कार और रिलीज रोकने की चेतावनी दी.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 07 Nov 2026 09:29 AM (IST)
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बॉलीवुड में भगवा रंग को लेकर एक बार फिर विवाद गरमा गया है. शाहरुख खान की नई फिल्म 'किंग' के एक सीन पर आपत्ति दर्ज करते हुए दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी (BJP) विधायक रविंदर सिंह नेगी ने भारी नाराजगी जाहिर की है और मूवी के बिहष्कार की चेतावनी तक दे दी है. 

बीजेपी विधायक का दावा है कि यह एक सोची समझी साजिस की तहत किया गया है ताकि सनातन धर्म का अपमान किया जा सके. MLA का कहना है कि भगवा रंग सनातन का प्रतीक है. तीन साल पहले भी ऐसा ही हुआ था. तब दीपिका ने भगवा रंग की बिकिनी पहनी थी. वो भी शाहरुख खान की फिल्म थी. आज जो फिल्म आई है वो भी शाहरुख खान की है. एक्ट्रेस भी वही है और कपड़ा फिर भगवा रंग का है. 

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यह भी पढ़ें: शाहरुख-दीपिका की 'किंग' पर विवाद, 'तू मिल जाए गाने' में भगवा रंग के कपड़े पहनने पर भड़के साधु-संत

'शाहरुख खान की सोच जिहादी'- रविंदर नेगी

ऐसे में बीजेपी विधायक रविंदर नेगी ने सवाल उठाया कि फिल्म में भगवा रंग के अलावा किसी दूसरे रंग के कपड़ों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? उन्होंने कहा, "आप सनातन का मजाक उड़ाते हैं. शाहरुख की ये जिहादी मानसिकता की सोच है. इसका हम विरोध करते हैं. अगर ये सीन नहीं हटा तो इस फिल्म का बहिष्कार किया जाएगा."

'शाहरुख को शर्म आनी चाहिए'- BJP MLA

इतना ही नहीं, रविंदर नेगी ने आगे कहा, "शाहरुख  खान को शर्म आनी चाहिए. इस देश का खाते हो, इस देश से ही अपनी फिल्मे चमकाते हो और फिर हिन्दुओं की आस्था का अपमान करते हो. हिन्दू यह अपमान नहीं सहेगा. इस फिल्म को हम रिलीज नहीं होने देंगे, जब तक ये सीन नहीं हटेगा." 

यह भी पढ़ें: सुहाना के लिप-सिंक पर शाहरुख ने ली चुटकी, 'किंग' के गाने 'तू मिल जाए' को लेकर किया मजेदार कमेंट

 

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य, सरकार की नीतियों, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों की कवरेज में है. उन्होंने उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत हिंदी पट्टी के विभिन्न राज्यों के चुनावी विश्लेषण पर काम किया है. निमिषा श्रीवास्तव ने साल 2020 से पत्रकारिता जगत में आधिकारिक रूप से कदम रखा और अपने करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. पिछले चार वर्षों से वह एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई हैं. उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता की शुरुआत से पहले उन्होंने प्रिंट, टीवी, रेडियो और एनजीओ क्षेत्रों में इंटर्नशिप के जरिए अनुभव प्राप्त किया. निमिषा को चुनाव, राजनीति और साहित्य से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में विशेष रुचि है.
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Published at : 07 Nov 2026 09:29 AM (IST)
Tags :
Delhi News Deepika Padukone शाहरुख खान BJP #king Ravinder Singh Negi
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