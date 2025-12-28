क्रिसमस को लेकर AAP की शिकायत पर BJP का पलटवार, कहा- 'राजनीतिक स्वार्थ के लिए...'

दक्षिणी दिल्ली के गढ़ी अमृतपुरी क्षेत्र में क्रिसमस के दौरान हुई कथित बदसलूकी का मामला अब पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है. जहां एक ओर आम आदमी पार्टी (AAP) ने इस मामले में पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है, वहीं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इसे आप नेताओं की हताशा और ईसाई समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करार दिया है.

AAP ने दर्ज कराई शिकायत, लगाए गंभीर आरोप

हाल ही में आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज, विधायक संजीव झा और जनरल सेक्रेटरी आदिल अहमद खान ने अमर कॉलोनी थाने पहुंचकर एक आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई.

सौरभ भारद्वाज ने शिकायत में क्या कहा?

सौरभ भारद्वाज ने अपनी शिकायत में कहा, "21 दिसंबर को अमृतपुरी, गढ़ी मार्केट में जब कुछ लोग सैंटा क्लॉज के वेश में खुशी मना रहे थे, तब कुछ लोगों ने उनके साथ बदसलूकी की. महिलाओं और बच्चों की टोपियां खींची गईं, उन्हें गालियां दी गईं और डराया-धमकाया गया. हमने पुलिस को उन लोगों के नाम और वीडियो सौंप दिए हैं, जिनकी पहचान आसानी से की जा सकती है. हमारी मांग है कि पुलिस तुरंत FIR दर्ज कर दोषियों को गिरफ्तार करे."

AAP ईसाई समाज को मोहरा बना रही- बीजेपी

आम आदमी पार्टी की इस सक्रियता पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने इसे सौरभ भारद्वाज की राजनीतिक हताशा करार दिया है. भाजपा का तर्क है कि गढ़ी अमृतपुरी मामले को लेकर स्वयं ईसाई समाज ने पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है, बल्कि सौरभ भारद्वाज अपने निजी राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए इस मुद्दे को तूल देकर विवाद पैदा करना चाह रहे हैं.

'सौरभ भारद्वाज को ईसाई समाज से माफी मांगनी चाहिए'

प्रवीण शंकर कपूर ने सौरभ भारद्वाज पर दोहरा प्रहार करते हुए कहा, ''यह बेहद खेदपूर्ण है कि एक तरफ दिल्ली पुलिस ने 'सैंटा क्लॉज' को बेहोश दिखाकर ईसाई समाज की भावनाओं को आहत करने के मामले में भारद्वाज पर पहले ही एफआईआर दर्ज की है, वहीं दूसरी तरफ वह फिर से एक कार्यकर्ता को 'सैंटा' बनाकर थाने ले गए. यह कृत्य फिर से ईसाई समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है.'' उन्होंने नसीहत दी कि भारद्वाज को मामले को विवादित करने के बजाय मूल मुद्दे पर टिकना चाहिए और अपनी हरकतों के लिए ईसाई समाज से माफी मांगनी चाहिए.

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें गढ़ी अमृतपुरी क्षेत्र में क्रिसमस मना रहे कुछ लोगों के साथ धक्का-मुक्की और बहस होते देखी गई थी. जिसे लेकर शनिवार को AAP नेता सौरभ भारद्वाज, विधायक संजीव झा और आदिल अहमद खान "सैंटा क्लॉज" के साथ थाने पहुंचे थे और SHO से कार्रवाई की मांग की थी.

बढ़ता राजनीतिक तनाव

बहरहाल क्रिसमस के कार्यक्रम में हुई इस कथित घटना ने दिल्ली की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है. एक तरफ AAP इसे कानून-व्यवस्था और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा बना रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा इसे धार्मिक भावनाओं के राजनीतिकरण का हथियार बता रही है. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह देखना होगा कि इस राजनीतिक खींचतान के बीच क्या कार्रवाई की जाती है.