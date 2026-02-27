हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दिल्ली आबकारी केस में अरविंद केजरीवाल भी बरी, अदालत ने कहा- फेयर ट्रायल के लिए फेयर इन्वेस्टिगेशन जरूरी

दिल्ली आबकारी केस में अरविंद केजरीवाल भी बरी, अदालत ने कहा- फेयर ट्रायल के लिए फेयर इन्वेस्टिगेशन जरूरी

Delhi liquor policy Scam Case: दिल्ली आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को बरी कर दिया है.

By : सुशील कुमार पांडेय | Updated at : 27 Feb 2026 11:27 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है. दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया. अदालत ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला. कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि निष्पक्ष सुनवाई के लिए निष्पक्ष जांच जरूरी है और इसी आधार पर उन्हें आरोपों से मुक्त किया गया.

बता दें दिल्ली आबकारी/शराब नीति घोटाला मामले की शुरुआत नवंबर 2021 में नई आबकारी नीति लागू होने से हुई. केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर 2021 से नई नीति लागू की, जबकि इसकी घोषणा 2020 में की गई थी. उस समय उत्पाद शुल्क विभाग का नेतृत्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कर रहे थे. 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने उपराज्यपाल कार्यालय को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें नीति के क्रियान्वयन में प्रक्रियागत खामियों और लाइसेंसधारकों को लाभ पहुंचाने के आरोप लगाए गए.

रिपोर्ट में सरकारी खजाने को 580 करोड़ रुपये से अधिक के नुकसान का अनुमान जताया गया और GNCTD अधिनियम 1991, व्यावसायिक लेन-देन नियम 1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम 2009 और उत्पाद शुल्क नियम 2010 के उल्लंघन की बात कही गई. इसके बाद 22 जुलाई 2022 को उपराज्यपाल ने CBI जांच की सिफारिश की और 30 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नीति वापस लेने का फैसला किया.

दिल्ली आबकारी मामले में कौन-कौन आरोपी?

17 अगस्त 2022 को CBI ने केस दर्ज किया (RC 0032022A00553) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 तथा भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत जांच शुरू की. 19 अगस्त 2022 को सिसोदिया के घर पर छापा पड़ा. 22 अगस्त 2022 को ED ने भी PMLA के तहत मामला दर्ज किया. 30 अगस्त को बैंक लॉकर की तलाशी हुई और सितंबर-अक्टूबर 2022 में छापेमारी और पूछताछ का दौर चला.

25 नवंबर 2022 को CBI की पहली चार्जशीट में सिसोदिया का नाम नहीं था, लेकिन 26 फरवरी 2023 को उन्हें CBI ने गिरफ्तार कर लिया. 9 मार्च 2023 को ED ने भी उन्हें हिरासत में लिया. बाद में केजरीवाल से अप्रैल 2023 में CBI ने पूछताछ की और अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 के बीच ED ने उन्हें कई समन भेजे. 21 मार्च 2024 को ED ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया और अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा. इसी दौरान अन्य आरोपियों में संजय सिंह, के कविता समेत कई नाम सामने आए.

CBI के अनुसार 100 करोड़ रुपये की कथित रिश्वत शराब समूह से ली गई, जिसमें से कुछ रकम गोवा चुनाव अभियान में इस्तेमाल होने का आरोप है. हवाला लेन-देन, सबूत मिटाने, मोबाइल फोन पेश न करने और चुनिंदा थोक वितरकों को लाभ पहुंचाने जैसे आरोप लगाए गए.

ED ने भी दर्ज किया मामला

ED ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर 25,000 पेज का आरोपपत्र दाखिल किया, जबकि CBI की चार्जशीट 31,000 पेज की बताई गई और कुल 294 गवाहों का जिक्र किया गया. FIR में मनीष सिसोदिया समेत कई अधिकारी और कारोबारी नामजद थे. ED के आरोपपत्र में दिनेश अरोड़ा, संजय सिंह और अन्य के साथ कथित बैठकों और फंड मैनेजमेंट का उल्लेख किया गया, जिसमें कुछ आरोपियों को बाद में सरकारी गवाह बनाया गया.

मामले में कई बड़े नामों की जांच हुई, जिनमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, के कविता, विजय नायर, समीर महेंद्रू, अमित अरोड़ा, अमनदीप ढल, अरुण पिल्लई और अन्य कारोबारी शामिल रहे. कुछ आरोपियों ने सरकारी गवाह (अप्रूवर) का दर्जा भी लिया. यह मामला दिल्ली की राजनीति और जांच एजेंसियों की कार्रवाई के कारण राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहा.

Published at : 27 Feb 2026 10:52 AM (IST)
Tags :
Delhi News AAP ARVIND KEJRIWAL Delhi Excise Case
