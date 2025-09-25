करोड़ों की धोखाधड़ी का मास्टरमाइंड योगेश शर्मा गिरफ्तार, सात फर्जी प्रोजेक्ट के जरिए की ठगी

दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एक बड़े फ्रॉड मामले में फरार चल रहे शख्स को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार आरोपी योगेश शर्मा नोएडा का रहने वाला है और बिग बुल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर है. उस पर करोड़ों रुपये के निवेशकों से धोखाधड़ी करने का आरोप है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी योगेश ने अपने साथियों के साथ मिलकर जयपुर-आगरा हाईवे पर स्थित बिग बुल आशियाना नामक प्रोजेक्ट में निवेश करने का लालच दिया. 31 से ज्यादा लोगों ने करीब 2.3 करोड़ रुपये इस प्रोजेक्ट में लगाए. लेकिन न तो कोई मंजूरी ली गई और न ही जमीन पर कोई निर्माण कार्य हुआ. बाद में आरोपी ने खरीदी गई जमीन तक को किसी और को बेच दिया.

पूरा प्रोजेक्ट ही था फर्जी

जांच में सामने आया कि आरोपी ने निवेशकों को भरोसा दिलाने के लिए जगह-जगह बोर्ड लगवाए और पंपलेट्स छपवाकर यह दावा किया कि उसने सात प्रोजेक्ट पूरे कर लिए हैं. जबकि हकीकत यह थी कि पूरा प्रोजेक्ट ही फर्जी था. आरोपी लगातार अपने ऑफिस का पता बदलता रहा ताकि लोग उसका पता न लगा सकें.

दिल्ली पुलिस की अहम कार्रवाई

दिल्ली पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए योगेश शर्मा को 24 सितंबर को नोएडा सेक्टर 120 स्थित घर से गिरफ्तार किया. पुलिस अधिकारी ने बताया कि योगेश शर्मा आईआईपीएम से वित्त और विपणन में एमबीए है. एक ही व्यवसाय में होने की वजह से वह लंबे समय से इस तरह की गतिविधियों में शामिल रहा है. उसके खिलाफ दिल्ली, नोएडा और जयपुर में कई मामले दर्ज हैं.

दिल्ली पुलिस की जांच जारी

दिल्ली पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है. दिल्ली पुलिस आरोपी से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है. कि आरोपी के साथ और कितने लोग शामिल है. वही आरोपी ने इस मामले में और कितने लोगों को अपने ठगी का शिकार बनाया है.