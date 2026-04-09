दिल्ली में 10-14 अप्रैल तक 'भीम ज्योति उत्सव-2026' का आयोजन, संविधान मेला भी लगेगा

संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की 136वीं जयंती के अवसर पर दिल्ली सरकार एक भव्य आयोजन करने जा रही है. राजधानी में 10 से 14 अप्रैल तक "भीम ज्योति उत्सव-2026" मनाया जाएगा. इस 5 दिवसीय भव्य कार्यक्रम की घोषणा मंत्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह ने की है. मंत्री इन्द्राज सिंह ने बताया कि इस उत्सव का आयोजन इंडिया गेट के सामने कस्तूरबा गांधी मार्ग इलाके में किया जाएगा. कार्यक्रम स्थल पर बाबा साहेब के जीवन, उनके संघर्ष, शिक्षा, संविधान निर्माण और समाज सुधार के लिए किए गए उनके ऐतिहासिक कार्यों को एक विशेष प्रदर्शनी के जरिए दर्शाया जाएगा.

उत्सव के मुख्य आकर्षण

डिजिटल वॉल और गैलरी: कार्यक्रम में बाबा साहेब से जुड़ी किताबों, दुर्लभ दस्तावेजों और तस्वीरों की एक गैलरी होगी. एक विशाल 'डिजिटल वॉल' लगाई जाएगी, जिसमें दिखाया जाएगा कि बाबा साहेब ने देश का संविधान कैसे तैयार किया और यह नागरिकों को क्या अधिकार देता है.

संविधान मेला: इस मेले में दिल्ली सरकार की विभिन्न जन-कल्याणकारी योजनाओं (जैसे- छात्रवृत्ति, पेंशन, दिव्यांगजन सहायता और कौशल विकास) की जानकारी दी जाएगी, ताकि आम लोग इसका सीधा लाभ उठा सकें.

सांस्कृतिक कार्यक्रम: इस दौरान वॉकाथॉन, प्रश्नोत्तरी (Quiz), कार्यशालाएं, कला प्रदर्शनी, लोकगीत और नाटकों का आयोजन होगा, जिसमें स्कूल और कॉलेज के छात्र भी बड़ी संख्या में हिस्सा लेंगे.

'भीम ज्योति' की स्थापना: पूरे कार्यक्रम का सबसे बड़ा आकर्षण एक विशेष रोशनी 'भीम ज्योति' होगी, जिसे ज्ञान, समानता और जागरूकता के प्रतीक के रूप में स्थापित किया जाएगा.

विशेष गैलरी: इस बार दिल्ली में 299 महापुरुषों और देश में उनके योगदान को दर्शाने वाली एक विशेष गैलरी भी बनाई जाएगी.

समाज को एक मंच पर लाने की पहल

मंत्री इन्द्राज सिंह ने कहा कि बाबा साहेब का स्पष्ट संदेश था कि देश सबसे ऊपर है और समाज में सभी को बराबरी का हक मिलना चाहिए. इसी संदेश को आगे बढ़ाते हुए इस मंच पर संत, समाजसेवी, बुद्धिजीवी और समाज के हर वर्ग के लोग एक साथ आएंगे.

बता दें कि डॉ. भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था. उन्होंने अपना पूरा जीवन दलितों, गरीबों और पिछड़ों के अधिकारों की लड़ाई के लिए समर्पित कर दिया. दिल्ली सरकार ने आम जनता और विशेषकर युवाओं से अपील की है कि वे बड़ी संख्या में इस उत्सव में शामिल होकर संविधान और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों.