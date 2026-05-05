'सनातन का अपमान करने वालों को...', बंगाल में BJP की जीत पर कपिल मिश्रा का बड़ा बयान

असम और पश्चिम बंगाल में मिली बड़ी चुनावी सफलता के बाद राजधानी दिल्ली में सियासी माहौल उत्साह से भर गया. बीजेपी मुख्यालय में जश्न का माहौल रहा, जहां पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जीत को ऐतिहासिक बताया. इस मौके पर दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने विपक्ष पर अप्रत्यक्ष लेकिन सख्त टिप्पणी करते हुए संदेश देने की कोशिश की कि जनता का मूड अब साफ तौर पर बदल चुका है.

जीत के बाद कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की. उन्होंने दिल्ली सचिवालय से कुछ तस्वीरें पोस्ट करते हुए इसे भव्य विजय बताया. अपने संदेश में उन्होंने बिना किसी का नाम लिए उन राजनीतिक विचारों पर हमला बोला, जिन्हें वह सनातन विरोधी मानते हैं. उन्होंने लिखा कि यह जनादेश स्पष्ट संकेत देता है कि हिंदुओं की आस्था का अपमान करने वाली राजनीति को अब जनता स्वीकार नहीं करेगी. कपिल मिश्रा ने कहा कि सनातन का अपमान करने वालों को जनता ने जवाब दे दिया है.

विवादित बयान की पृष्ठभूमि में आया बयान

कपिल मिश्रा की यह प्रतिक्रिया उस विवाद के बाद सामने आई है, जिसमें तमिलनाडु की राजनीति से जुड़े एक बड़े नेता के परिवार के सदस्य ने सनातन धर्म पर तीखी टिप्पणी की थी. एक कार्यक्रम में दिए गए बयान में सनातन धर्म की तुलना गंभीर बीमारियों से करते हुए उसे खत्म करने की बात कही गई थी. इस बयान ने देशभर में राजनीतिक बहस को हवा दे दी थी और कई दलों ने इसे लेकर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दी थी.

सांस्कृतिक मुद्दों ने चुनाव में निभाई अहम भूमिका

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस चुनाव में सांस्कृतिक पहचान और धार्मिक सम्मान जैसे मुद्दे मतदाताओं को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण साबित हुए. यही वजह रही कि इस तरह के बयानों को लेकर जनता के बीच प्रतिक्रिया भी देखने को मिली. बीजेपी नेताओं का दावा है कि यह जीत उसी भावना का परिणाम है, जिसमें मतदाताओं ने अपनी आस्था और पहचान को प्राथमिकता दी.