दिल्ली: बवाना में हत्या की साजिश, पांच पिस्तौल के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली की बवाना थाना पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर हत्या की कथित साजिश का पर्दाफाश करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से पांच देशी पिस्तौल, 10 जिंदा कारतूस और चोरी की हीरो स्प्लेंडर प्लस बाइक बरामद हुई है. पुलिस अब इस पूरे मामले में एक बड़े आपराधिक नेटवर्क और विदेश से संचालित हो रहे कथित कनेक्शन की भी जांच कर रही है.

पुलिस के मुताबिक, उसे शिकायत मिली थी कि कुछ लोग एक व्यक्ति का पीछा कर उसकी गतिविधियों की रेकी कर रहे हैं. इसके बाद 18 सितंबर को सूचना मिली कि हरियाणा से आए दो हथियारबंद लोग इलाके में घूम रहे हैं. सूचना के आधार पर बवाना थाने की टीम ने निगरानी बढ़ाई और संदिग्धों की तलाश शुरू की.

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जांच में हुआ ये खुलासा

दिल्ली पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए रिंकू और सुमित को चोरी की बाइक पर पकड़ लिया. तलाशी में दोनों के पास से दो अवैध पिस्तौल और चार जिंदा कारतूस मिले. जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि रिंकू और सुमित के संपर्क में ईशु था. आरोप है कि ईशु ने दोनों से संपर्क कर वारदात के लिए हथियार और अन्य मदद ली थी.

पुलिस ने पैसों के लेन-देन की भी जांच की, जिसमें ईशु से रिंकू को रकम भेजे जाने की जानकारी सामने आई. पुलिस के अनुसार, रिंकू और सुमित पहले ही ईशु को हथियार और कारतूस उपलब्ध करा चुके थे. पूछताछ में यह भी सामने आया कि केशव उर्फ नोनू को कथित तौर पर वारदात में शामिल होना था और उसे टारगेट की पहचान करने में मदद करनी थी.

पुलिस ने केशव को भी गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक पिस्तौल और दो कारतूस बरामद किए. इसके बाद ईशु और उसके साथी सागर डबास को भी गिरफ्तार कर लिया गया. जांच में आरोपियों के अन्य लोगों से संपर्क और कथित आपराधिक नेटवर्क से जुड़े होने की जानकारी सामने आई है.

आपराधिक सिंडिकेट की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस अब आरोपियों के कथित तौर पर नितिन डबास उर्फ विक्की हाडल और उसके आपराधिक सिंडिकेट से संपर्क की जांच कर रही है. पुलिस के मुताबिक, ईशु और केशव उर्फ नोनू इंटरनेट आधारित एन्क्रिप्टेड कॉलिंग एप के जरिए उसके संपर्क में थे.

जांच में यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हत्या की कथित साजिश के पीछे कौन लोग थे, हथियार कहां से आए और आरोपियों के बीच पैसे और निर्देशों का पूरा नेटवर्क क्या था. पुलिस के मुताबिक नितिन डबास के कनाडा में होने की आशंका है और स्थानीय युवाओं को आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल किए जाने के पहलू की भी जांच की जा रही है.

इस मामले में बवाना थाने में आर्म्स एक्ट की धारा 25/54/59 में केस दर्ज किया गया है. पुलिस अब बाकी संदिग्धों की पहचान, हथियारों के स्रोत और आरोपियों के बीच हुए वित्तीय व संचार लेन-देन की जांच कर रही है.

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