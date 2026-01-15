दशकों बाद बारापुला ब्रिज अतिक्रमण मुक्त, फरवरी से केवल पैदल यात्रियों के लिए खुलेगा

दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में स्थित 17वीं सदी का ऐतिहासिक बारापुला ब्रिज अब लंबे इंतजार के बाद फिर से लोगों की आवाजाही के लिए तैयार है. दशकों तक अतिक्रमण और उपेक्षा झेलने वाले इस विरासत पुल का संरक्षण कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने लगभग पूरा कर लिया है. फरवरी महीने में यह पुल दोबारा खुलेगा, लेकिन इस पर केवल पैदल चलने की अनुमति होगी. पुल को खोलने के साथ ही इसके दोनों सिरों पर लोहे के गेट लगे रहेंगे. अधिकारियों के मुताबिक यह फैसला पुल की ऐतिहासिक संरचना को सुरक्षित रखने के लिए लिया गया है. अब इस पुल से किसी भी तरह के वाहन नहीं गुजर सकेंगे. केवल पैदल यात्री ही यहां से आ-जा पाएंगे, ताकि सदियों पुरानी बनावट पर दोबारा दबाव न पड़े.

फरवरी में पूरा होगा संरक्षण कार्य का आखिरी चरण

एएसआई के दिल्ली सर्कल के सुपरिंटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट आरके पटेल के अनुसार संरक्षण का मुख्य कार्य पूरा हो चुका है. कुछ स्थानों पर मामूली चिनाई और मरम्मत बाकी है, जिसे दो सप्ताह के भीतर पूरा कर लिया जाएगा. इसके बाद पुल को औपचारिक रूप से लोगों के लिए खोल दिया जाएगा.

बीस साल तक अवैध बाजार और कूड़े का केंद्र बना रहा पुल

बारापुला ब्रिज को संवारने में सबसे बड़ी चुनौती यहां से अतिक्रमण हटाना रहा. लगभग दो दशकों तक पुल पर अवैध दुकानों का बाजार लगा रहा. आसपास के लोग भी इसके हिस्सों को कूड़ा फेंकने की जगह के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे. वर्ष 2024 में उपराज्यपाल वीके सक्सेना के निर्देश पर 120 से अधिक अवैध विक्रेताओं को हटाया गया, जिसके बाद संरक्षण का रास्ता साफ हुआ.

अतिक्रमण हटते ही एएसआई ने संभाला मोर्चा

अवैध कब्जे हटने के तुरंत बाद एएसआई ने पुल की घेराबंदी कर दी और संरक्षण कार्य शुरू किया. तकनीकी जांच में सामने आया कि पुल की मूल संरचना अब भी मजबूत है. हालांकि गलत उपयोग और समय के असर से कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा था, जिसे वैज्ञानिक तरीके से दुरुस्त किया गया है.

कैसे बदली गई बारापुला की सूरत

इस परियोजना की शुरुआत दिसंबर 2024 में की गई थी. एएसआई ने पुल की संरचनात्मक मरम्मत का जिम्मा संभाला, जबकि नगर निगम दिल्ली और दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आसपास की सफाई और सौंदर्यीकरण का काम किया. दोनों ओर से मलबा हटाया गया, सुरक्षा दीवारों की खुदाई और मरम्मत की गई. पुल के दुरुपयोग को रोकने के लिए निजामुद्दीन स्टेशन और जंगपुरा की तरफ लोहे के गेट लगाए गए. रिपोर्ट के मुताबिक मशीनों से 600 घन मीटर से अधिक बिटुमिनस सतह और 1500 घन मीटर से ज्यादा पुराना प्लास्टर हटाया गया.

कहां स्थित है बारापुला और क्यों है खास

बारापुला ब्रिज खान-ए-खाना के मकबरे से करीब एक किलोमीटर पूर्व, पुरानी मथुरा रोड के पास स्थित है. इसकी पहचान 11 मेहराबों और 12 मजबूत खंभों से होती है, जिस कारण इसे बारापुला या बारह खंभों वाला पुल कहा जाता है. यह पुल करीब 195 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा है. हर खंभे के ऊपर लगभग दो मीटर ऊंची मीनार भी बनी हुई है.

जहांगीर के दौर की अहम धरोहर

ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार इस पुल का निर्माण वर्ष 1621-22 में किया गया था. इसे बादशाह जहांगीर के दरबारी मिहर बानफी आगा के संरक्षण में बनवाया गया. मुगलकाल में यह पुल आगरा से निजामुद्दीन दरगाह और हुमायूं के मकबरे तक पहुंचने का अहम मार्ग था. उस दौर में इसे स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना माना जाता था.