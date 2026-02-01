फरवरी महीने के 28 दिनों में इतने दिन बंद रहेंगे बैंक? यहां देखें पूरी लिस्ट

आज से फरवरी महीने की शुरुआत हो गयी है और 28 दिनों वाले इस महीने बैंक छुट्टियों की भरमार है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने इस महीने होने वाली बैंक हॉलिडे की लिस्ट अपनी आधिकारिक वेबसाईट पर जारी कर दी है. यह लिस्ट राष्ट्रीय स्तर पर बैंकों के छुट्टियों की है, जिनमें राज्य स्तरीय छुट्टियां भी शामिल हैं.

बात करें दिल्ली में इस महीने में बैंक छुट्टियों की तो, RBI की आधिकारिक बेवसाइट के अनुसार, फरवरी महीने में शनिवार और रविवार की रेगुलर छुटियों के अलावा एकमात्र त्योहारी छुट्टी है. ऐसे में अगर आप बैंकिंग से जुड़े किसी काम के लिए बैंक जाने की योजना बना रहे हैं तो बैंक छुट्टियों को ध्यान में रख कर ही बैंक से जुड़े कामों की प्लानिंग करें. तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इस महीने कब-कब बैंकों की छुट्टियां रहने वाली हैं.

एक त्योहारी और रेग्युलर छुटियों को मिला कर कुल इतने दिन बैंक बंद

1 फरवरी 2026 - रविवार होने के कारण दिल्ली समेत देश भर के बैंकों में छुट्टी रहेगी.

रविवार होने के कारण दिल्ली समेत देश भर के बैंकों में छुट्टी रहेगी. 8 फरवरी 2026 - रविवार के कारण पूरे देश में बैंकों में अवकाश रहेगा.

रविवार के कारण पूरे देश में बैंकों में अवकाश रहेगा. 14 फरवरी 2026 - महीने के दूसरे शनिवार के कारण पूरे देश के बैंक बंद रहेंगे.

महीने के दूसरे शनिवार के कारण पूरे देश के बैंक बंद रहेंगे. 15 फरवरी 2026 - रविवार और महाशिवरात्रि पर्व के कारण पूरे देश के बैंक बंद रहेंगे.

रविवार और महाशिवरात्रि पर्व के कारण पूरे देश के बैंक बंद रहेंगे. 22 फरवरी 2026- रविवार के कारण पूरे देश के बैंक बंद रहेंगे.

रविवार के कारण पूरे देश के बैंक बंद रहेंगे. 28 फरवरी 2026 - महीने के चौथे शनिवार की वजह से देश भर में बैंकों में अवकाश रहेगा.

छुट्टियों के अनुसार बैंक के काम की योजना बना कर बच सकते हैं परेशानी से

इस तरह से दिल्ली में इस महीने कुल 06 दिन बैंक बंद रहेंगे. ऐसे में अगर आप परेशानियों से बचना चाहते हैं तो इस लिस्ट के अनुसार ही अपने बैंक से जुड़े आवश्यक काम के निपटारे की योजना बनाएं. हालांकि, इन छुट्टियों के बीच आप एटीएम और ऑनलाइन बैंकिंग के जरिये ट्रांजेक्शन कर सकते हैं. बैंक की इन सेवाओं पर बैंकों की छुट्टियों का कोई असर नहीं पड़ेगा.