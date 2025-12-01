साल के आखिरी महीने दिसंबर की शुरुआत हो गई है ऐसे में बैंक और स्कूलों की छुट्टियों की पूरी लिस्ट जारी हो चुकी है. देशभर में दिसंबर महीने में साप्ताहिक अवकाश, क्रिसमस और क्षेत्रीय त्योहारों के कारण कई दिनों तक बैंक और स्कूल बंद रहेंगे. ऐसे में बैंकिंग कार्यों, बच्चों की पढ़ाई और छुट्टियों की प्लानिंग पहले से कर लेना जरूरी है, ताकि किसी तरह की परेशानी न आए. यह जानकारी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दिसंबर यात्रा और उत्सवों का महीना होता है, जब छोटे-बड़े काम अक्सर छुट्टियों की वजह से रुक जाते हैं.

दिसंबर 2025 में बैंक अलग-अलग राज्यों में लगभग 12 से 18 दिन तक बंद रह सकते हैं. हालांकि, सभी छुट्टियां पूरे भारत में लागू नहीं होंगी क्योंकि कई त्योहार और अवसर केवल क्षेत्रीय स्तर पर मनाए जाते हैं. इस महीने चार रविवार, दूसरा और चौथा शनिवार तथा क्रिसमस की वजह से लगातार कई दिन बैंक सेवाएं बाधित रहेंगी.

अगर आप बैंक शाखा में जाकर किसी जरूरी दस्तावेज, लेन-देन, चेक क्लियरेंस या डीमैट जैसे कार्यों की योजना बना रहे हैं तो छुट्टियों की लिस्ट को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है, ताकि किसी काम में रुकावट न आए. नेट बैंकिंग और यूपीआई सेवाएं चालू रहेंगी लेकिन चेक प्रोसेसिंग और कैश संबंधित काम प्रभावित हो सकते हैं.

बैंकों की प्रमुख छुट्टियों की सूची

7 दिसंबर – रविवार – साप्ताहिक अवकाश.

13 दिसंबर – दूसरा शनिवार – साप्ताहिक अवकाश.

14 दिसंबर – रविवार – साप्ताहिक अवकाश.

25 दिसंबर – गुरुवार – क्रिसमस.

27 दिसंबर – चौथा शनिवार – साप्ताहिक अवकाश.

28 दिसंबर – रविवार – साप्ताहिक अवकाश.

इस वजह से भी बंद हो सकते हैं स्कूल

दूसरी तरफ, दिसंबर में स्कूलों में भी छुट्टियों का सिलसिला लंबे समय तक चलता है. इसके मुख्य कारण क्रिसमस और विंटर वेकेशन हैं. कई राज्य विशेष रूप से उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के कारण दिसंबर के अंतिम सप्ताह से जनवरी की शुरुआत तक स्कूल बंद रखते हैं. वहीं, क्रिश्चियन संस्थानों व निजी मिशनरी स्कूलों में 21 दिसंबर से 28 दिसंबर तक क्रिसमस ब्रेक मिलने की संभावना है.

इस दौरान बच्चों की परीक्षाओं का दबाव भी कम होता है और त्योहारी माहौल के कारण फैमिली ट्रिप्स और घूमने-फिरने की योजनाएं अधिक बनती हैं. सर्द मौसम और त्योहारी जश्न के बीच स्कूलों में शेड्यूल बिलकुल बदल जाता है, इसलिए अभिभावकों को पहले से एकेडमिक कैलेंडर की जानकारी रखना जरूरी है.

दिसंबर 2025 में आपके बैंक और स्कूल से जुड़े सभी कामकाज को आसान बनाने के लिए यात्रा, छुट्टियों और महत्वपूर्ण कार्यों को इस सूची को ध्यान में रखकर तय करें. एनडीटीवी के रिपोर्ट्स के अनुसार, बैंक की बंदी के बीच डिजिटल लेन-देन का विकल्प मौजूद रहेगा लेकिन शाखा समर्थित कार्यों के लिए छुट्टियों के आसपास भीड़ बढ़ सकती है. स्कूलों में विंटर ब्रेक के दौरान बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए होमवर्क, ऑनलाइन गतिविधियों और शैक्षणिक योजना पर ध्यान देना उपयोगी रहेगा. साल के अंतिम महीने में उत्सव और छुट्टियों का आनंद उठाते हुए योजनाबद्ध ढंग से चलना ही पूरी तरह सुगम अनुभव देगा.