दिल्ली: प्यार में 17 साल के लड़के की हत्या! प्रेमिका के भाई ने चाकू से गोदकर मार डाला

दिल्ली के साउथ ईस्ट बदरपुर के मोलड़बंद इलाके में रविवार (12 जुलाई) रात प्रेम संबंध को लेकर हुए विवाद में 17 वर्षीय किशोर की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई. आरोप है कि किशोर को उसकी प्रेमिका के भाई ने बातचीत के बहाने बुलाया था. वहां पहले से मौजूद युवकों के साथ कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई. इस दौरान किशोर के सीने और पेट में चाकू से कई वार किए गए. गंभीर हालत में उसे एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है.

युवती के भाई ने किशोर को बातचीत के बहाने बलाकर किया वार

पुलिस के मुताबिक, रविवार रात करीब 8 बजे बदरपुर थाना पुलिस को डीडी नंबर 94ए के जरिए मोलड़बंद स्थित पांडे मेडिकल स्टोर, गली नंबर-4, 40 फुट रोड पर चाकूबाजी की सूचना मिली. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मोलड़बंद एक्सटेंशन निवासी 17 वर्षीय किशोर का एक युवती से प्रेम संबंध था.

आरोप है कि युवती के भाई ने उसे बातचीत के बहाने मौके पर बुलाया. किशोर अपने तीन दोस्तों के साथ वहां पहुंचा, जहां पहले से मौजूद दूसरे पक्ष के लोगों से उसकी कहासुनी हो गई. विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने धारदार हथियार से उसके सीने और पेट पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों की मदद से घायल किशोर को तुरंत एम्स ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया. उसकी हालत बेहद गंभीर थी, लेकिन डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

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मामले में दो आरोपी गिरफ्तार, पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में

वारदात की सूचना पर क्राइम टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अब तक दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हत्या के पीछे प्रेम संबंध को लेकर चल रहा विवाद सामने आया है. मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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