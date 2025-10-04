बाबा चैतन्यानंद की लेडी ब्रिगेड का खुला राज, दिल्ली पुलिस ने 3 सगी बहनों को किया गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने फर्जी बाबा चैतन्यानंद की लेडी ब्रिगेड का बड़ा खुलासा किया है. जांच में सामने आया है कि बाबा के सबसे नजदीकी लोगों में शामिल तीन महिलाएं श्वेता, भावना और काजल सगी बहनें हैं और ये सभी पश्चिम बिहार, दिल्ली की रहने वाली हैं. पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार किया है.

जानकारी के मुताबिक, सबसे पहले साल 2011 में श्वेता बाबा से जुड़ी थी. धीरे-धीरे उसने अपनी दोनों बहनों भावना और काजल का भी बाबा से परिचय कराया. इसके बाद बाबा ने तीनों बहनों को अपने यहां नौकरी दे दी. तीनों बहनें ग्रेजुएट और शादीशुदा हैं.

योग्यता और काबिलियत के हिसाब से फर्जी बाबा चैतन्यानंद ने उन्हें 60 से 80 हजार रुपये तक सैलरी दे रखी थी. समय के साथ ये तीनों बाबा की सबसे भरोसेमंद राजदार बन गईं. पैसा और रुतबा देखकर तीनों हर काम में बाबा का साथ देने लगीं.

तीनों बहनों से बाबा करता था अश्लील चैट

पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि बाबा इन तीनों बहनों के साथ अश्लील चैट करता था. इसके अलावा ये महिलाएं कई बार बाबा के साथ विदेश यात्राओं पर भी गईं. हाल ही में बाबा जब यूएई गया था, तो इनमें से एक बहन उसके साथ थी. बताया जा रहा है कि बाबा अब तक करीब 100 देशों का दौरा कर चुका है.

तीनों बहनों का काम सिर्फ योग क्लास तक सीमित नहीं था. बाबा के इशारे पर ये छात्राओं को धमकातीं, उनकी चैट डिलीट करातीं, सबूत नष्ट करतीं और लड़कियों को बाबा की बात मानने के लिए मजबूर करती थीं. इनके व्हाट्सऐप ग्रुप में योग की तस्वीरें डाली जाती थीं, जिन पर बाबा खुद अश्लील कमेंट करता था.

कोविड के बाद बढ़ा रुतबा

कोविड से पहले बाबा चैतन्यानंद के इंस्टिट्यूट में लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ते थे. लेकिन कोविड के बाद बाबा ने सिर्फ लड़कियों को ही एडमिशन देना शुरू किया. इसके बाद इन तीनों बहनों का रुतबा और बढ़ गया और वे बाबा की सबसे भरोसेमंद टीम का हिस्सा बन गईं.

जांच में यह भी सामने आया कि इनमें से एक बहन का अश्लील फोटो बाबा के कमरे से भी बरामद हुआ है. तीनों बहनों ने पुलिस को स्वीकार किया कि बाबा ने कई लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की है. कुल मिलाकर ये तीनों बहनें न सिर्फ बाबा की राजदार थीं, बल्कि उसके काले कारनामों को छुपाने में भी उसकी मदद करती थीं.

दिल्ली पुलिस की कार्रवाई से अब बाबा और उसकी लेडी ब्रिगेड के रहस्यों पर पर्दा उठ गया है. पुलिस ने साफ किया है कि इस मामले की गहराई से जांच जारी है और जल्द ही और खुलासे हो सकते हैं.