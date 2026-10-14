'यह इमरजेंसी से भी बदतर...', आशुतोष और सौरव की हिरासत पर भड़कीं आतिशी

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के 3 सदस्यों आशुतोष रांका और सौरव दास को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) कोर्ट द्वारा 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. इस मामले पर अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. राहुल गांधी समते आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है.

सभी इसे इमरजेंसी जैसे हालात से तुलना कर रहे हैं और केंद्र सरकार पर हमलावर हैं. अब दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता और AAP नेता आतिश ने इसपर प्रतिक्रिया दी है. आतिशी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर केंद्र पर निशाना साधा है.

CJP Protest Live: 5 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ भेजे गए रांका-सौरव दास, दीपके बोले- 'इमरजेंसी लगा दो'

आतिशी ने क्या लिखा?

आतिशी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, 'हैरान करने वाली बात! भारतीय तिरंगा फहराने के अपराध में आशुतोष रांका और सौरव दास को 5 दिन के लिए जेल भेज दिया गया. मोदी जी ये तो इमरजेंसी से भी ज़्यादा बुरा है!' इससे पहले AAP नेता सौरभ भारद्वाज और AAP राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर सीधते हुए एक्स पर पोस्ट किया था. सौरभ ने लिखा, 'जंतर-मंतर पर तिरंगा फहराने के लिए सौरव दास और आशुतोष रांका को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. यह सरासर तानाशाही है.'

मोदी जी क्या आप अंग्रेज़ हैं? क्या भारत में ब्रिटिश राज है? मुझे मालूम है आप लोग तिरंगे से नफ़रत करते हैं आप लोगों ने “52 साल तक RSS के मुख्यालय पर तिरंगा नही फहराया” आपने CJP के नेता @AshutoshRanka और @SauravDassss को तिरंगा फहराने और भारत माता की जय लगाने के कारण जेल भेज दिया। युवाओं से पंगा मत लो मोदी जी ये आपकी तानाशाही का अंत जल्द करेंगे। — Sanjay Singh AAP (@SanjayAzadSln) October 14, 2026

वहीं, संजय सिंह ने लिखा, 'मोदी जी क्या आप अंग्रेज हैं? क्या भारत में ब्रिटिश राज है? मुझे मालूम है आप लोग तिरंगे से नफरत करते हैं, आपने CJP के नेता आशुतोष रांका और सौरव दास को तिरंगा फहराने और भारत माता की जय लगाने के कारण जेल भेज दिया. युवाओं से पंगा मत लो मोदी जी, ये आपकी तानाशाही का अंत जल्द करेंगे.'

क्यों हिरासत में भेजे गए सौरव और आशुतोष?

दरअसल, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने 11 अक्टूबर 2026 को एक आदेश जारी कर जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया था. रोक के बावजूद CJP के तीनों सदस्य मंगलवार (13 अक्टूबर) को जंतर-मंतर गए और वहां बैरिकेडिंग और बंद लोहे के गेटों को लांघकर जबरन अंदर घुस गए. ये लोग अंदर घुसकर हाथ में तिरंगा लेकर नारेबाजी कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया. पुलिस ने इनके खिलाफ क्रिमिनल ट्रेसपासिंग (अनाधिकृत प्रवेश) और प्रतिबंधित आदेशों का उल्लघंन करने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया.

इसके बाद तीनों को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) कोर्ट में पेश किया गया. SEM कोर्ट ने सौरव दास और आशुतोष रांका को बेल बॉन्ड नियम उल्लंघन करने के आरोप में 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. वहीं, अजिंक्य शिंदे को कोर्ट ने सशर्त रिहा किया है. कोर्ट ने शिंदे से 5 हजार का बेल बॉन्ड भरवाया और 6 महीने तक अशांति न फैलाने का आदेश दिया है. सौरव और आशुतोष की हिरासत पर CJP आज बैठक कर आगे की रणनीति पर काम करेगा.

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