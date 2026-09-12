दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता और आम आदमी पार्टी (AAP) नेता आतिशी ने 6 फ्लैगस्टाफ रोड स्थित पुराने मुख्यमंत्री आवास को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है. आतिशी ने कहा कि 14 सितंबर को बीजेपी की विधानसभा कमेटी इस आवास का निरीक्षण करने जा रही है. उन्होंने दावा किया कि इस निरीक्षण के बाद बीजेपी की ओर से लगाए गए कथित आरोपों की सच्चाई सामने आ जाएगी.

आतिशी ने कहा कि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तब 6 फ्लैगस्टाफ रोड मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास था. उनके मुताबिक, इस आवास को लेकर बीजेपी ने लगातार कई आरोप लगाए और इसे लेकर कथित तौर पर गलत बातें प्रचारित की गईं. आतिशी ने कहा कि AAP ने बीजेपी को चुनौती दी थी कि मीडिया और कैमरों के साथ मौके पर जाकर आवास की स्थिति देखी जाए.

यह भी पढ़ें- विधायकों-पूर्व विधायकों की प्रॉपर्टी का होगा खुलासा? किरण बेदी ने HC से की बड़ी मांग

सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह को रोकने का आरोप

आतिशी ने दावा किया कि सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह मीडिया के साथ 6 फ्लैगस्टाफ रोड पहुंचे थे, लेकिन बीजेपी की पुलिस ने उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर मीडिया को आवास के भीतर जाने से क्यों रोका गया. आतिशी के मुताबिक, अगर मीडिया अंदर जाती तो बीजेपी के कथित दावों की वास्तविकता सामने आ जाती.

आतिशी की BJP को खुली चुनौती! 6 फ्लैगस्टाफ रोड पर होगा बड़ा खुलासा

स्विमिंग पूल और सोने-चांदी के कमोड दिखाने की चुनौती

आतिशी ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी को सीधे चुनौती दी. उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान बीजेपी बताए कि आवास में स्विमिंग पूल कहां है, सोने-चांदी के कमोड कहां हैं और शराब की बार कहां है. उन्होंने कहा कि अब बीजेपी के दावों की सच्चाई खुद सामने आ जाएगी.

प्रधानमंत्री आवास को लेकर भी उठाया सवाल

आतिशी ने बीजेपी से यह भी कहा कि अगर हिम्मत है तो प्रधानमंत्री आवास को भी मीडिया के सामने दिखाया जाए. उन्होंने दावा किया कि देश प्रधानमंत्री आवास को देखना चाहता है और इसकी लागत को लेकर भी सवाल उठाए. 14 सितंबर को प्रस्तावित निरीक्षण के बाद 6 फ्लैगस्टाफ रोड को लेकर दोनों पक्षों के दावों पर तस्वीर और स्पष्ट होने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें- दिल्ली में बनेंगे 1000 नए टॉयलेट ब्लॉक, 300 करोड़ के बजट को मंजूरी