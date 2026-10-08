जंतर-मंतर पर मारपीट वाले वीडियो पर हेड कॉन्सटेबल बोले, 'यह बड़ी बेइज्जती...'

दिल्ली पुलिस जंतर-मंतर के पास इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन के दौरान महिला पुलिस अधिकारियों और कॉन्सटेबलों समेत अपने कर्मियों से कथित तौर पर मारपीट किए जाने से जुड़े कई वीडियो की जांच कर रही है. इस बीच हेड कॉन्सटेबल भूपेंद्र अहलावत की प्रतिक्रिया सामने आई है.

उन्होंने बताया, "एक पर्सनल इमेज की बात होती है. मेरी फैमिली और मेरी वाइफ देखती है. मेरी वाइफ ने कल शाम को वीडियो देखकर मुझे फोन किया. उसने पूछा कि आपको चोट तो नहीं लगी. किसी ने आपके लात मारी. ऐसे में अब मैं फोन पर क्या कहता मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ."

पुलिसकर्मी ने आगे बताया, "मेरी पत्नी ने उस वीडियो को दूसरे एंगल से दोबारा देखा और कहा कि नहीं-नहीं यह तुम्हारे साथ ही हुआ है. अब मेरे रिश्तेदार और परिवार के लोग फोन करके पूछ रहे हैं तो यह बड़ी बेइज्जती वाली बात हो रही है हमारे साथ."

#WATCH | Delhi: On INDIA Bloc protest and alleged assault on police, Head Constable Bhupender Ahlawat says, "... My wife saw it yesterday evening and called me, asking, Were you injured? Did someone hit you? I didn’t know what to say over the phone, so I told her, No, nothing like that happened. Later, she watched the video again and said, it did happen to you. And now it has appeared everywhere in the media, so we also have cameras and recordings from everywhere..." — ANI (@ANI) October 8, 2026

हमें जबरदस्ती गिरा रहे हैं- भूपेंद्र अहलावत

प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि पुलिस भी ठीक तरह से बर्ताव नहीं कर रही है. इस पर हेड कॉन्सटेबल भूपेंद्र अहलावत ने कहा, "अगर कोई ऐसा है तो वो पुलिसकर्मी भी गलत हैं, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया. किसी महिला को टच नहीं किया. किसी के साथ मारपीट नहीं की. धक्का-मुक्की में कोई गिर जाता है और गिरने के बाद वो हमें जबरदस्ती गिरा रहे हैं और फिर लाते भी मार रहे हैं. अगर धक्का-मुक्की में कोई गिर गया तो उसकी मदद कीजिए."

उन्होंने बताया, "प्रदर्शन के दौरान हम खुद प्रदर्शनकारियों से कहते हैं कि बस में जाकर बैठिए आपको चोट लग जाएगी. जबकि वो जानबूझकर हमें गिरा रहे हैं और मार भी रहे हैं. मुझे चोट तो नहीं आई है, लेकिन बात एक इमेज और सेल्फ रिस्पेक्ट की है. उससे मुझे दुख है."

बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने समर्थकों के साथ मंगलवार और बुधवार को मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के विरोध में प्रदर्शन किया था.

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