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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRजंतर-मंतर पर मारपीट वाले वीडियो पर हेड कॉन्सटेबल बोले, 'यह बड़ी बेइज्जती...'

जंतर-मंतर पर मारपीट वाले वीडियो पर हेड कॉन्सटेबल बोले, 'यह बड़ी बेइज्जती...'

दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान जंतर-मंतर पर पुलिसकर्मी से कथित मारपीट के वीडियो वायरल हो रहे हैं. इस बीच हेड कॉन्सटेबल ने आपबीती सुनाई है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 08 Oct 2026 03:47 PM (IST)
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दिल्ली पुलिस जंतर-मंतर के पास इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन के दौरान महिला पुलिस अधिकारियों और कॉन्सटेबलों समेत अपने कर्मियों से कथित तौर पर मारपीट किए जाने से जुड़े कई वीडियो की जांच कर रही है. इस बीच हेड कॉन्सटेबल भूपेंद्र अहलावत की प्रतिक्रिया सामने आई है.

उन्होंने बताया, "एक पर्सनल इमेज की बात होती है. मेरी फैमिली और मेरी वाइफ देखती है. मेरी वाइफ ने कल शाम को वीडियो देखकर मुझे फोन किया. उसने पूछा कि आपको चोट तो नहीं लगी. किसी ने आपके लात मारी. ऐसे में अब मैं फोन पर क्या कहता मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ."

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पुलिसकर्मी ने आगे बताया, "मेरी पत्नी ने उस वीडियो को दूसरे एंगल से दोबारा देखा और कहा कि नहीं-नहीं यह तुम्हारे साथ ही हुआ है. अब मेरे रिश्तेदार और परिवार के लोग फोन करके पूछ रहे हैं तो यह बड़ी बेइज्जती वाली बात हो रही है हमारे साथ."

हमें जबरदस्ती गिरा रहे हैं- भूपेंद्र अहलावत

प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि पुलिस भी ठीक तरह से बर्ताव नहीं कर रही है. इस पर हेड कॉन्सटेबल भूपेंद्र अहलावत ने कहा, "अगर कोई ऐसा है तो वो पुलिसकर्मी भी गलत हैं, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया. किसी महिला को टच नहीं किया. किसी के साथ मारपीट नहीं की. धक्का-मुक्की में कोई गिर जाता है और गिरने के बाद वो हमें जबरदस्ती गिरा रहे हैं और फिर लाते भी मार रहे हैं. अगर धक्का-मुक्की में कोई गिर गया तो उसकी मदद कीजिए."

उन्होंने बताया, "प्रदर्शन के दौरान हम खुद प्रदर्शनकारियों से कहते हैं कि बस में जाकर बैठिए आपको चोट लग जाएगी. जबकि वो जानबूझकर हमें गिरा रहे हैं और मार भी रहे हैं. मुझे चोट तो नहीं आई है, लेकिन बात एक इमेज और सेल्फ रिस्पेक्ट की है. उससे मुझे दुख है."

बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने समर्थकों के साथ मंगलवार और बुधवार को मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के विरोध में प्रदर्शन किया था.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम में स्टेट्स टीम का हिस्सा हैं, जहां वे यूपी, पंजाब, बिहार समेत अन्य राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 08 Oct 2026 03:27 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI POLICE CONGRESS
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