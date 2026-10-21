सौरव दास और आशुतोष रांका को रिप्रजेंट करने वाले अभिक चिमनी ने कहा, "आज हम कोर्ट में पेश हुए...हमने रिहा करने की अपील की. हमारी श्योरिटी उन्होंने चेक कीं. हमें उन्होंने आज रिलीज कर दिया. हम बहुत खुश हैं कि सौरव और आशुतोष बाहर आएंगे." क्या आज ही बाहर आ जाएंगे, इस सवाल पर उन्होंने कहा, "हां, आज ही हो जाएंगे."

Delhi: After the SEM Court issued release orders for CJP leaders Saurav Das and Ashutosh Ranka, Abhik Chimni, representing the two leaders, says, "The 2-day custody period granted under the previous order ended, and the SEM Court asked us to appear before it again today... We appeared before the court, which verified our sureties and ordered our release..." — IANS (@ians_india) October 21, 2026