Saurav Das Ashutosh Ranka Bali Live: सौरव-रांका को मिली बेल, आज बाहर आ पाएंगे या नहीं? जानें जवाब
Ashutosh Ranka Saurav Das Bail Live updates: दिल्ली की SEM कोर्ट ने सौरव दास और आशुतोष रांका को रिहा करने का आदेश दिया.
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कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका को बड़ी राहत मिली. दिल्ली की SEM कोर्ट ने दोनों की रिहाई का आदेश दिया. कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. पुलिस ने दोनों सीजेपी नेताओं की न्यायिक हिरासत तीन दिनों के लिए बढ़ाने की मांग की थी. कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया. 13 अक्टूबर को दोनों को पुलिस ने हिरासत में लिया था. 14 अक्टूबर को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. इसके बाद से सौरव और रांका दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे.
Saurav Das Ashutosh Ranka Bail Live: आज बाहर आ पाएंगे सौरव-रांका?
सौरव दास और आशुतोष रांका को रिप्रजेंट करने वाले अभिक चिमनी ने कहा, "आज हम कोर्ट में पेश हुए...हमने रिहा करने की अपील की. हमारी श्योरिटी उन्होंने चेक कीं. हमें उन्होंने आज रिलीज कर दिया. हम बहुत खुश हैं कि सौरव और आशुतोष बाहर आएंगे." क्या आज ही बाहर आ जाएंगे, इस सवाल पर उन्होंने कहा, "हां, आज ही हो जाएंगे."
Delhi: After the SEM Court issued release orders for CJP leaders Saurav Das and Ashutosh Ranka, Abhik Chimni, representing the two leaders, says, "The 2-day custody period granted under the previous order ended, and the SEM Court asked us to appear before it again today... We appeared before the court, which verified our sureties and ordered our release..."— IANS (@ians_india) October 21, 2026
Saurav Das Ashutosh Ranka Bail Live: आरजेडी सांसद मनोज झा क्या बोले?
आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, "कहीं भी जंतर-मंतर, कभी भी जंतर-मंतर, दिल की सुनो, सच की कहो, हर मुश्किल का हल है जंतर-मंतर
जय हिन्द."
कहीं भी जंतर-मंतर, कभी भी जंतर-मंतर दिल की सुनो, सच की कहो, हर मुश्किल का हल है जंतर-मंतर जय हिन्द 🇮🇳— Manoj Kumar Jha (@manojkjhadu) October 21, 2026