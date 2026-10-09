CJP प्रोटेस्ट को लेकर आशुतोष रांका की अपील, 'कुछ भी हो जाये, हाथ...'

दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रस्तावित विरोध-प्रदर्शन को लेकर हलचल तेज है. इस बीच सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने अपने समर्थकों से प्रदर्शन के दौरान हिंसा से बचने की अपील की है. उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाये, हाथ हमारा नहीं उठेगा. इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम इतिहास रचने जा रहे हैं.

सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''प्यारे कॉकरोचों, मुझे इस बात पर बहुत गर्व है कि हम सब कितनी दूर आ गए हैं. कल, चाहे कुछ भी हो, हम इतिहास जरूर रचेंगे.''

Dear Cockroaches! I am so proud of how far we have all come. Tomorrow, whatever happens, we WILL make history. बस एक बात याद रखना - हाथ में संविधान और दिल में गांधी। कुछ भी हो जाये, हाथ हमारा नहीं उठेगा। भारत माता की जय। — Ashutosh Ranka (@AshutoshRanka) October 9, 2026

कुछ भी हो जाये, हाथ हमारा नहीं उठेगा- आशुतोष रांका

उन्होंने कॉकरोच पार्टी के समर्थकों के संदेश देते हुए ये भी कहा, ''बस एक बात याद रखना- हाथ में संविधान और दिल में गांधी. कुछ भी हो जाये, हाथ हमारा नहीं उठेगा. भारत माता की जय.''

भारत सरकार लॉकडाउन में है- सौरव दास

वहीं, कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रवक्ता सौरव दास ने एक्स पर केंद्र सरकार को संदेश देते हुए लिखा, ''भारत सरकार लॉकडाउन में है. यह युवाओं की ताकत है. आप सभी से कल मिलते हैं.'' दिल्ली पुलिस ने पिछले प्रदर्शन के दौरान नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रस्तावित प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया.

अस्थाई तौर पर इंटरनेट सेवा रहेंगी बंद

बता दें कि सीजेपी के 10 अक्टूबर को प्रस्तावित विरोध-प्रदर्शन के मद्देनजर नई दिल्ली में इंटरनेट सेवाएं प्रभावित रहेंगी. गृह मंत्रालय ने इंटरनेट सेवाओं को अस्थाई तौर पर बंद करने की मंजूरी दे दी है. जनपथ-कर्तव्य पथ क्रॉसिंग के आस-पास 4 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी. ये सेवाएं 9 अक्टूबर की रात 10 बजे से 10 अक्टूबर की रात 10 बजे तक बंद रहेंगी.

सभी तरह की मोबाइल इंटरनेट टेक्नोलॉजी को बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं. वहीं दिल्ली मेट्रो के 57 स्टेशन बंद रहेंगे. साथ ही कई ट्रेनें भी रद्द की गईं हैं.

दिल्ली में आज रात 9 बजे से बंद रहेंगे 57 मेट्रो स्टेशन, CJP ने कहा- हम नहीं रुकेंगे