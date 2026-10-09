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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRCJP प्रोटेस्ट को लेकर आशुतोष रांका की अपील, 'कुछ भी हो जाये, हाथ...'

CJP प्रोटेस्ट को लेकर आशुतोष रांका की अपील, 'कुछ भी हो जाये, हाथ...'

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा करते हुए कहा कि कल, चाहे कुछ भी हो, हम इतिहास जरूर रचेंगे. 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर सीजेपी का विरोध प्रदर्शन प्रस्तावित है.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 09 Oct 2026 08:30 PM (IST)
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दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रस्तावित विरोध-प्रदर्शन को लेकर हलचल तेज है. इस बीच सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने अपने समर्थकों से प्रदर्शन के दौरान हिंसा से बचने की अपील की है. उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाये, हाथ हमारा नहीं उठेगा. इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम इतिहास रचने जा रहे हैं.

सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''प्यारे कॉकरोचों, मुझे इस बात पर बहुत गर्व है कि हम सब कितनी दूर आ गए हैं. कल, चाहे कुछ भी हो, हम इतिहास जरूर रचेंगे.''

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कुछ भी हो जाये, हाथ हमारा नहीं उठेगा- आशुतोष रांका

उन्होंने कॉकरोच पार्टी के समर्थकों के संदेश देते हुए ये भी कहा, ''बस एक बात याद रखना- हाथ में संविधान और दिल में गांधी. कुछ भी हो जाये, हाथ हमारा नहीं उठेगा. भारत माता की जय.''

भारत सरकार लॉकडाउन में है- सौरव दास

वहीं, कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रवक्ता सौरव दास ने एक्स पर केंद्र सरकार को संदेश देते हुए लिखा, ''भारत सरकार लॉकडाउन में है. यह युवाओं की ताकत है. आप सभी से कल मिलते हैं.'' दिल्ली पुलिस ने पिछले प्रदर्शन के दौरान नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रस्तावित प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया.

अस्थाई तौर पर इंटरनेट सेवा रहेंगी बंद

बता दें कि सीजेपी के 10 अक्टूबर को प्रस्तावित विरोध-प्रदर्शन के मद्देनजर नई दिल्ली में इंटरनेट सेवाएं प्रभावित रहेंगी. गृह मंत्रालय ने इंटरनेट सेवाओं को अस्थाई तौर पर बंद करने की मंजूरी दे दी है. जनपथ-कर्तव्य पथ क्रॉसिंग के आस-पास 4 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी. ये सेवाएं 9 अक्टूबर की रात 10 बजे से 10 अक्टूबर की रात 10 बजे तक बंद रहेंगी.

सभी तरह की मोबाइल इंटरनेट टेक्नोलॉजी को बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं. वहीं दिल्ली मेट्रो के 57 स्टेशन बंद रहेंगे. साथ ही कई ट्रेनें भी रद्द की गईं हैं.

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और करीब एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वह अपने दृष्टिकोण के प्रति सजग रहने के साथ-साथ हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा रखते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों के अलावा कला और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों में उनकी खास रुचि है. उन्होंने दैनिक जागरण, इंडिया न्यूज, नारी उत्कर्ष (हिंदी मैगजीन), फोकस टीवी समेत कई संस्थानों में काम किया है. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा का विश्लेषण करने और सोच-समझकर निर्णय लेने में वह सक्षम हैं. खाली समय में उन्हें किताबें पढ़ना और संगीत सुनना पसंद है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से बीएससी, पटना विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है.
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Published at : 09 Oct 2026 08:29 PM (IST)
Tags :
Jantar Mantar Ashutosh Ranka CJP Protest
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