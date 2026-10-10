ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'अब तय हो गया कि...', रांका-दीपके, सौरव की हिरासत पर अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया

'अब तय हो गया कि...', रांका-दीपके, सौरव की हिरासत पर अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया

पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा पीएम मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि वो चुनाव केवल वोट चोरी करके जीते थे और अब वो लोकतंत्र को पूरी तरह कुचलकर अपने फ्रॉड को बचाने पर तुले हुए हैं.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 10 Oct 2026 12:01 PM (IST)
Preferred Sources

आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है. केजरीवाल का कहना है आज हालात इमरजेंसी से भी बुरे हो चुके हैं. ये ट्वीट ऐसे समय में आया है जब जंतर-मंतर पर CJP के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए केजरीवाल के घर के बाहर दिल्ली पुलिस और भारी सुरक्षा बल को तैनात को तैनात किया गया है. 

केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, 'यह इमरजेंसी से भी बुरा है. यह पक्का हो गया है... हम मोदी की पूरी तानाशाही में जी रहे हैं.  फ्लाइट से उतरते ही लोगों को गिरफ्तार करना बेहिसाब डर को दिखाता है.' केजरीवाल ने आगे लिखा, 'पीएम मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि वो चुनाव केवल वोट चोरी करके जीते थे और अब वो लोकतंत्र को पूरी तरह कुचलकर अपने फ्रॉड को बचाने पर तुले हुए हैं. ज्ञानेश को जाना ही होगा और मोदी को भी जाना होगा.'

रिलेटेड स्टोरी >>

दिल्ली NCR
पुलिस की हिरासत में दीपके-रांका और सौरव, AAP ने अरविंद केजरीवाल पर कर दिया बड़ा ऐलान
पुलिस की हिरासत में दीपके-रांका और सौरव, AAP ने अरविंद केजरीवाल पर कर दिया बड़ा ऐलान
दिल्ली NCR
दिल्ली के CR पार्क में दुर्गा पूजा पर होगी हेरिटेज वॉक, जानें पूरा शेड्यूल
दिल्ली के CR पार्क में दुर्गा पूजा पर होगी हेरिटेज वॉक, जानें पूरा शेड्यूल
दिल्ली NCR
अभिजीत, सौरव, आशुतोष हिरासत में, कहां लेकर गई पुलिस, कब तक रखेगी साथ? आया अपडेट
अभिजीत, सौरव, आशुतोष हिरासत में, कहां लेकर गई पुलिस, कब तक रखेगी साथ? आया अपडेट
दिल्ली NCR
CJP Protest के बीच पुराने वीडियो वायरल कर बना रहे माहौल! एक्शन में दिल्ली पुलिस
CJP Protest के बीच पुराने वीडियो वायरल कर बना रहे माहौल! एक्शन में दिल्ली पुलिस

(ये खबर अपडेट की जा रही है)

और पढ़ें

About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
Read More
Published at : 10 Oct 2026 12:01 PM (IST)
Tags :
ARVIND KEJRIWAL DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
पुलिस की हिरासत में दीपके-रांका और सौरव, AAP ने अरविंद केजरीवाल पर कर दिया बड़ा ऐलान
पुलिस की हिरासत में दीपके-रांका और सौरव, AAP ने अरविंद केजरीवाल पर कर दिया बड़ा ऐलान
दिल्ली NCR
दिल्ली के CR पार्क में दुर्गा पूजा पर होगी हेरिटेज वॉक, जानें पूरा शेड्यूल
दिल्ली के CR पार्क में दुर्गा पूजा पर होगी हेरिटेज वॉक, जानें पूरा शेड्यूल
दिल्ली NCR
अभिजीत, सौरव, आशुतोष हिरासत में, कहां लेकर गई पुलिस, कब तक रखेगी साथ? आया अपडेट
अभिजीत, सौरव, आशुतोष हिरासत में, कहां लेकर गई पुलिस, कब तक रखेगी साथ? आया अपडेट
दिल्ली NCR
CJP Protest के बीच पुराने वीडियो वायरल कर बना रहे माहौल! एक्शन में दिल्ली पुलिस
CJP Protest के बीच पुराने वीडियो वायरल कर बना रहे माहौल! एक्शन में दिल्ली पुलिस
Advertisement

वीडियोज

वो दरिंदों के जाल में फंस गई थी !
बिना मंजूरी प्रदर्शन से ज्ञानेश का इस्तीफा हो जाएगा?
Delhi में मेट्रो-रेल बंद करने पर SC ने लगाई फटकार
10 अक्टूबर को लेकर दिल्ली में कैसा 'डर' ?
विपक्ष ने राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपा ज्ञापन
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'AAP, TMC, योगेंद्र यादव और...' CJP के जंतर-मंतर प्रोटेस्ट को किन दलों ने दिया समर्थन?
'AAP, TMC, योगेंद्र यादव और...' CJP के जंतर-मंतर प्रोटेस्ट को किन दलों ने दिया समर्थन?
बिहार
'नए अंग्रेजों से जंग', CJP प्रदर्शन के बीच बोले सांसद पप्पू यादव
'नए अंग्रेजों से जंग', CJP प्रदर्शन के बीच बोले सांसद पप्पू यादव
क्रिकेट
T20I के इतिहास में सिर्फ दूसरी बार हुआ ऐसा, भारत-वेस्टइंडीज ने मिलकर रचा इतिहास
T20I के इतिहास में सिर्फ दूसरी बार हुआ ऐसा, भारत-वेस्टइंडीज ने मिलकर रचा इतिहास
इंडिया
CJP के दिल्ली प्रोटेस्ट में सोनम वांगचुक क्यों नहीं हो रहे शामिल, खुद बताया कारण
CJP के दिल्ली प्रोटेस्ट में सोनम वांगचुक क्यों नहीं हो रहे शामिल, खुद बताया कारण
ओटीटी
नानी ने The Paradise के ओटीटी वर्जन में किए बदलाव, अनसीन फुटेज हो सकती है शामिल
'द पैराडाइज' के ओटीटी वर्जन में हुए बदलाव, अनसीन फुटेज हो सकती है शामिल
इंडिया
शारजाह में तेल टैंकर पर ड्रोन अटैक, जहाज पर 22 भारतीय थे सवार, मंत्रालय ने क्या बताया?
शारजाह में तेल टैंकर पर ड्रोन अटैक, जहाज पर 22 भारतीय थे सवार, मंत्रालय ने क्या बताया?
ट्रेंडिंग
सांड ने किया हमला, कार का किया कबाड़ा; वीडियो वायरल
सांड ने किया हमला, कार का किया कबाड़ा; वीडियो वायरल
एग्रीकल्चर
खेत की मेड़ पर उगाएं मोरिंगा, फसल के साथ कमाई में मिलेगा बोनस
खेत की मेड़ पर उगाएं मोरिंगा, फसल के साथ कमाई में मिलेगा बोनस
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget