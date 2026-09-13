अरविंद केजरीवाल का राघव चड्ढा पर निशाना, 'अब किसी को राज्यसभा भेजने से पहले 100 बार...'
इस साल अप्रैल में राघव चड्ढा समेत सात सांसद आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे. वहीं अब अरविंद केजरीवाल ने इन सांसदों पर निशाना साधा है.
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आप से बीजेपी में गए राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा समेत सभी सात सांसदों पर निशाना साधा है. दरअसल, पणजी में गोवा फॉरवर्ड पार्टी के साथ गठबंधन के ऐलान के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आगे से किसी नेता को राज्यसभा भेजने से पहले उसकी विश्वसनियता को परखेंगे.
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा, "जहां भी हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं उन्होंने कहीं भी किसी ने भी जनता को धोखा नहीं दिया. राज्यसभा के जो हमारे सांसदे हमें छोड़कर गए उन्होंने पार्टी को धोखा दिया है पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा था लोगो ने नहीं भेजा, उन्होंने पार्टी को चीट किया, लेकिन आप ने किसी को धोखा नहीं दिया."
उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए सीख है कि आगे से राज्यसभा भेजने से पहले सौ बार ठोक बजाकर देखेंगे कि आदमी ठीक है या नहीं.