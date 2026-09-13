ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRअरविंद केजरीवाल का राघव चड्ढा पर निशाना, 'अब किसी को राज्यसभा भेजने से पहले 100 बार...'

अरविंद केजरीवाल का राघव चड्ढा पर निशाना, 'अब किसी को राज्यसभा भेजने से पहले 100 बार...'

इस साल अप्रैल में राघव चड्ढा समेत सात सांसद आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे. वहीं अब अरविंद केजरीवाल ने इन सांसदों पर निशाना साधा है.

Written By : ज़हीन तकवी |  Updated at : 13 Sep 2026 06:59 PM (IST)
Preferred Sources

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आप से बीजेपी में गए राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा समेत सभी सात सांसदों पर निशाना साधा है. दरअसल, पणजी में गोवा फॉरवर्ड पार्टी के साथ गठबंधन के ऐलान के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आगे से किसी नेता को राज्यसभा भेजने से पहले उसकी विश्वसनियता को परखेंगे.

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा, "जहां भी हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं उन्होंने कहीं भी किसी ने भी जनता को धोखा नहीं दिया. राज्यसभा के जो हमारे सांसदे हमें छोड़कर गए उन्होंने पार्टी को धोखा दिया है पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा था लोगो ने नहीं भेजा, उन्होंने पार्टी को चीट किया, लेकिन आप ने किसी को धोखा नहीं दिया."

उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए सीख है कि आगे से राज्यसभा भेजने से पहले सौ बार ठोक बजाकर देखेंगे कि आदमी ठीक है या नहीं.

About the author ज़हीन तकवी

सैयद ज़हीन रज़ा तकवी 2019 से ABP News के डिजिटल विंग में सेवाएं दे रहे हैं. इस दौरान टेक-ऑटो सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. राजनीति और खेल की खबरों में गहरी दिलचस्पी है. वर्तमान में स्टेट डेस्क पर कार्यरत हैं. साथ ही टीम लीड की भी जिम्मेदारी निभाते हैं. एबीपी न्यूज से पहले ज़हीन ईटीवी भारत और जनटीवी न्यूज में काम कर चुके हैं.
Read More
Published at : 13 Sep 2026 06:57 PM (IST)
Tags :
Raghav Chadha ARVIND KEJRIWAL DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली के न्यू अशोक नगर में गोदाम में लगी आग, दमकल की 11 गाड़ियां पहुंचीं
दिल्ली के न्यू अशोक नगर में गोदाम में लगी आग, दमकल की 11 गाड़ियां पहुंचीं
दिल्ली NCR
दिल्ली के स्वरूप नगर में भीषण आग, 6 घायल, मौके पर पहुंची फायर टीम
दिल्ली के स्वरूप नगर में भीषण आग, 6 घायल, मौके पर पहुंची फायर टीम
दिल्ली NCR
भारत-अफगानिस्तान मैच से पहले दिल्ली में ट्रैफिक अलर्ट, अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह
भारत-अफगानिस्तान मैच से पहले दिल्ली में ट्रैफिक अलर्ट, अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह
दिल्ली NCR
दिल्ली में छत से गिरने से युवक की संदिग्ध मौत, हादसा या धक्का जांच जारी!
दिल्ली में छत से गिरने से युवक की संदिग्ध मौत, हादसा या धक्का जांच जारी!
Advertisement

वीडियोज

BRICS Summit 2026 Update: गृहमंत्री अमित शाह की हुंकार, पाकिस्तान पर प्रहार! | PM Modi | Xi Jinping
Rohit Saraf ने The Revolutionaries, Unsung Heroes और Female Fans पर की खुलकर बात
Playground 5 Finale में Karan Kundrra का Elvish Yadav और Tejasswi पर मजेदार तंज, Clash पर बड़ा Dig
Neena Gupta ने 67 की उम्र में ‘I Am Pregnant’ कहकर मचाई हलचल, जानिए क्या है पूरा सच
YRKKH: Kabir और Maira का चोरी-छिपे रोमांस, क्या अब होगा बड़ा खुलासा?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
शहबाज शरीफ ने पेट्रोल पर किया ऑफर का ऐलान, ये तो अलग ही स्कीम है!
शहबाज शरीफ ने पेट्रोल पर किया ऑफर का ऐलान, ये तो अलग ही स्कीम है!
महाराष्ट्र
मराठी एक्टर के 'सुसाइड' वाले पोस्ट से हड़कंप, ढूंढने निकली पुलिस तो हुआ खुलासा
मराठी एक्टर के 'सुसाइड' वाले पोस्ट से हड़कंप, ढूंढने निकली पुलिस तो हुआ खुलासा
बॉलीवुड
BRICS समिट को लेकर सुभाष घई ने PM मोदी की तारीफ की, बोले- 'सिर्फ वही ऐसा कर सकते हैं'
ब्रिक्स समिट को लेकर सुभाष घई ने पीएम मोदी की तारीफ की, बोले- 'सिर्फ वही ऐसा कर सकते हैं'
इंडिया
अरविंद केजरीवाल ने किया गठबंधन का ऐलान, विधानसभा चुनाव में करेंगे बड़ा खेल?
अरविंद केजरीवाल ने किया गठबंधन का ऐलान, विधानसभा चुनाव में करेंगे बड़ा खेल?
स्पोर्ट्स
एकदम हीरो! भारतीय क्रिकेटरों का 80s लुक देखा? फोटोज देख उड़ जाएंगे होश
एकदम हीरो! भारतीय क्रिकेटरों का 80s लुक देखा? फोटोज देख उड़ जाएंगे होश
जनरल नॉलेज
क्यूबा पर अमेरिका ने कब से बैन लगा रखा है और क्यों, जानें क्या है इतिहास?
क्यूबा पर अमेरिका ने कब से बैन लगा रखा है और क्यों, जानें क्या है इतिहास?
एग्रीकल्चर
बकरी पालन में कौनसी नस्ल देगी सबसे ज्यादा मुनाफा? जान लें
बकरी पालन में कौनसी नस्ल देगी सबसे ज्यादा मुनाफा? जान लें
ट्रेंडिंग
क्या गुंडा बनेगा रे तू, दुकान लूटने आए लुटेरे का बच्चे ने बनाया भूत
क्या गुंडा बनेगा रे तू, दुकान लूटने आए लुटेरे का बच्चे ने बनाया भूत
ENT LIVE
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
ENT LIVE
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
ENT LIVE
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
ENT LIVE
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
ABP NEWS
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
Embed widget