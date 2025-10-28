राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को उपचुनाव होने जा रहा है. इस सीट पर अब तक 15 प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं और सभी अपने-अपने तरीके से मतदाताओं को आकर्षित करने में जुटे हैं.

लेकिन इस बार का मुकाबला दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है जब निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का खुला समर्थन मिला.

नरेश मीणा ने 'एक्स' पर मांगी थी मदद

नरेश मीणा ने सोमवार (27 अक्टूबर) को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट करते हुए अरविंद केजरीवाल से समर्थन की अपील की थी. उन्होंने लिखा था, "नई और सही राजनीतिक व्यवस्था तथा बदलाव के लिए मैं राजस्थान की अंता विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी हूं. जनता के नए विकल्प के रूप में कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूं. आप के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल समेत पूरी पार्टी से आग्रह करता हूं कि मुझे समर्थन व सहयोग देकर ताकत प्रदान करें."

AAP पूरी तरह आपके साथ है नरेश - अरविंद केजरीवाल

इस ट्वीट पर खुद अरविंद केजरीवाल ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और एक्स पर जवाब देते हुए लिखा, "नरेश जी, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से आपके साथ है." केजरीवाल के इस बयान के बाद अंता उपचुनाव का राजनीतिक माहौल अचानक गरम हो गया है. स्थानीय स्तर पर अब चर्चा तेज है कि AAP के इस समर्थन से नरेश मीणा का मुकाबला और मजबूत हो सकता है.

अंता सीट पर दिलचस्प मुकाबला

अंता विधानसभा सीट पर मुख्य रूप से बीजेपी और कांग्रेस के बीच परंपरागत मुकाबला रहा है, लेकिन इस बार निर्दलीय उम्मीदवारों की सक्रियता और क्षेत्रीय मुद्दों ने चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर नरेश मीणा को आम आदमी पार्टी का सक्रिय समर्थन मिलता है, तो यह वोटों के बंटवारे में बड़ा असर डाल सकता है.

निर्दलीय उम्मीदवार को लेकर जनता के बीच चर्चा तेज

स्थानीय मतदाताओं में भी अब इस समर्थन को लेकर चर्चा तेज है. नरेश मीणा ने अपने प्रचार में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और ग्रामीण विकास जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी है. वहीं, AAP के समर्थन से उन्हें युवाओं और शहरी मतदाताओं का रुझान भी मिल सकता है.