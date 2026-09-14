ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRकांग्रेस से अलायंस न कर के वोट काट रही AAP? केजरीवाल बोले- 'लोग कांग्रेस से नफरत...'

कांग्रेस से अलायंस न कर के वोट काट रही AAP? केजरीवाल बोले- 'लोग कांग्रेस से नफरत...'

अरविंद केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी के वोटर्स जो अब बीजेपी से दुखी हो गए हैं और दूसरा विकल्प चाहते हैं, वो भी कांग्रेस को वोट नहीं करते. उन्हें आम आदमी पार्टी स्वीकार्य है लेकिन कांग्रेस नहीं.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 14 Sep 2026 09:42 AM (IST)
Preferred Sources

पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी (AAP) और कांग्रेस, दोनों ही आमने-सामने होंगे. लोकसभा में इंडिया अलायंस के साथी पंजाब और गोवा में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहीं दोनों पार्टियां अगर एक-दूसरे से ही लड़ने लगें तो नुकसान नहीं होगा? इसपर अब AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया है. 

अरविंद केजरीवाल का कहना है, "यह गलतफहमी है कि हम विपक्ष के वोट यानी (नॉन-बीजेपी वोट) डिवाइड करेंगे. इससे यह बात निकलकर आती है कि हमें केवल नॉन-बीजेपी वोट मिलेगा, बीजेपी वाला वोट नहीं देगा. यह बात शायद कांग्रेस के लिए सही हो सकती है लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए नहीं."

जानकारी के लिए बता दें कि अरविंद केजरीवाल का यह बयान गोवा चुनाव के लिए आया है. हालांकि, पंजाब में ही जल्द इलेक्शन होने वाले हैं और वहां भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ ही हैं.

पटियाला में कांग्रेस का प्रदर्शन, पावर कट्स पर घिरी पंजाब सरकार

'BJP से खफा लोग भी नहीं देते कांग्रेस को वोट'- केजरीवाल

वोट काटने को गलतफहमी बताते हुए उदाहरण देते हुए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का डेटा दिया. दिल्ली के विधानसभा चुनाव में 52 परसेंट वोट मिलता था. वहीं, लोकसभा चुनाव में 32 फीसदी वोट मिलता था. यह 20 परसेंट वोट लोकसभा में बीजेपी को चला जाता था और विधानसभा में आप के पास होता था. ये लोग कांग्रेस को वोट नहीं देते. यानी बीजेपी को वोट देने वाला व्यक्ति किसी हालत में भी कांग्रेस को वोट नहीं देगा. उसे आम आदमी पार्टी स्वीकार्य है. ऐसा ही गोवा में है.

'AAP स्वीकार्य है, कांग्रेस नहीं'

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी का एंटी-इनकम्बेंसी वोट भी कांग्रेस को नहीं जाता. बीजेपी से दुखी हो चुके लोग भी कांग्रेस के लिए मतदान नहीं करते. ऐसा ही डेटा गुजरात में भी दिखता है. आम आदमी पार्टी ने हाल ही में चुनाव जीता, वह बीजेपी के गढ़ में जीता है. बीजेपी का वोटर आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस को नहीं देता. लोग कांग्रेस से नफरत करते हैं. इसलिए ऐसा नहीं है कि हम वोट काटेंगे.

पंजाब: अबोहर में पशु चिकित्सक की हत्या, SDM की खाली कोठी में मिला शव

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
Read More
Published at : 14 Sep 2026 09:42 AM (IST)
Tags :
Arvind Kejriwal Congress BJP AAP PUNJAB NEWS Punjab Assembly Election 2027 Elections 2027 Punjab Election 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली फैक्ट्री में आग से हड़कंप, बगल वाली इमारत से कूदे बच्चे समेत 6 लोग, घायल
दिल्ली फैक्ट्री में आग से हड़कंप, बगल वाली इमारत से कूदे बच्चे समेत 6 लोग, घायल
दिल्ली NCR
दिल्ली वालों संभलकर! आज भारी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट
दिल्ली वालों संभलकर! आज भारी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट
दिल्ली NCR
DUSU चुनाव: ABVP ने जारी किया घोषणापत्र, इन मुद्दों पर फोकस
DUSU चुनाव: ABVP ने जारी किया घोषणापत्र, इन मुद्दों पर फोकस
दिल्ली NCR
दिल्ली में बढ़ीं मौसमी बीमारियां! कांग्रेस ने सरकार की तैयारियों पर उठाए सवाल
दिल्ली में बढ़ीं मौसमी बीमारियां! कांग्रेस ने सरकार की तैयारियों पर उठाए सवाल
Advertisement

वीडियोज

Sansani: पंजाबी गाने पर बवाल...सिंगर के घर 'मौत की दस्तक'!।Gulab Sidhu House Firing
UP News: Maharajganj में हाईवे पर मौत वाली गलती का CCTV हिला देगा !
BRICS Summit 2026 | Janhit: भारत-चीन मिले...Pakistan कैसे ना जले? | Modi-Putin-Xi Jinping | Russia
Oil Crisis: तेल के रास्तों पर 'ताला'...आगे क्या होने वाला ?। Janhit With Romana Isar Khan
Romana Isar Khan | BRICS Summit 2026 News : ब्रिक्स में मिले दिल क्या हुआ हासिल?! | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
एशिया कप में जीतीं बेटियां, नकवी से नहीं ली ट्रॉफी, क्या बोले अमित शाह और सीएम योगी?
एशिया कप में जीतीं बेटियां, नकवी से नहीं ली ट्रॉफी, क्या बोले अमित शाह और सीएम योगी?
राजस्थान
Rajasthan Nikay Chunav Results: आ गए नतीजे! इन वार्डों पर कांग्रेस की जीत, BJP ने यहां मारी बाजी
राजस्थान निकाय चुनाव: आ गए नतीजे! इन वार्डों पर कांग्रेस की जीत, BJP ने यहां मारी बाजी
इंडिया
BRICS सम्मेलन कितना सफल? यशवंत सिन्हा ने 3 प्वाइंट्स में समझाया
BRICS सम्मेलन कितना सफल? यशवंत सिन्हा ने 3 प्वाइंट्स में समझाया
क्रिकेट
टीम इंडिया के फैंस ने भी मोहसिन नकवी को नहीं बख्शा, बेइज्जती का वीडियो वायरल
टीम इंडिया के फैंस ने भी मोहसिन नकवी को नहीं बख्शा, बेइज्जती का वीडियो वायरल
बॉलीवुड
'शोले-शान' से 'सीता और गीता' तक, ये है जी.पी. सिप्पी की बेहतरीन फिल्में
'शोले-शान' से 'सीता और गीता' तक, ये है जी.पी. सिप्पी की बेहतरीन फिल्में
विश्व
जेलेंस्की से खफा ट्रंप, रूस के बचाव में उतरे, बोले- 'एक काम करिए आप...'
जेलेंस्की से खफा ट्रंप, रूस के बचाव में उतरे, बोले- 'एक काम करिए आप...'
ट्रेंडिंग
'अपनी बाइक के ब्रेक पर पूरा भरोसा है...' बोलते ही कार से भिड़ा राइडर
'अपनी बाइक के ब्रेक पर पूरा भरोसा है...' बोलते ही कार से भिड़ा राइडर
कार
5 लोगों की फैमिली के लिए हैं ये हैं लो बजट कार, सेफ्टी फीचर्स भी कमाल
5 लोगों की फैमिली के लिए हैं ये हैं लो बजट कार, सेफ्टी फीचर्स भी कमाल
ENT LIVE
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
ENT LIVE
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
ENT LIVE
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
ENT LIVE
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
ABP NEWS
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
Embed widget