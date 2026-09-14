कांग्रेस से अलायंस न कर के वोट काट रही AAP? केजरीवाल बोले- 'लोग कांग्रेस से नफरत...'

पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी (AAP) और कांग्रेस, दोनों ही आमने-सामने होंगे. लोकसभा में इंडिया अलायंस के साथी पंजाब और गोवा में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहीं दोनों पार्टियां अगर एक-दूसरे से ही लड़ने लगें तो नुकसान नहीं होगा? इसपर अब AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया है.

अरविंद केजरीवाल का कहना है, "यह गलतफहमी है कि हम विपक्ष के वोट यानी (नॉन-बीजेपी वोट) डिवाइड करेंगे. इससे यह बात निकलकर आती है कि हमें केवल नॉन-बीजेपी वोट मिलेगा, बीजेपी वाला वोट नहीं देगा. यह बात शायद कांग्रेस के लिए सही हो सकती है लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए नहीं."

जानकारी के लिए बता दें कि अरविंद केजरीवाल का यह बयान गोवा चुनाव के लिए आया है. हालांकि, पंजाब में ही जल्द इलेक्शन होने वाले हैं और वहां भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ ही हैं.

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'BJP से खफा लोग भी नहीं देते कांग्रेस को वोट'- केजरीवाल

वोट काटने को गलतफहमी बताते हुए उदाहरण देते हुए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का डेटा दिया. दिल्ली के विधानसभा चुनाव में 52 परसेंट वोट मिलता था. वहीं, लोकसभा चुनाव में 32 फीसदी वोट मिलता था. यह 20 परसेंट वोट लोकसभा में बीजेपी को चला जाता था और विधानसभा में आप के पास होता था. ये लोग कांग्रेस को वोट नहीं देते. यानी बीजेपी को वोट देने वाला व्यक्ति किसी हालत में भी कांग्रेस को वोट नहीं देगा. उसे आम आदमी पार्टी स्वीकार्य है. ऐसा ही गोवा में है.

'AAP स्वीकार्य है, कांग्रेस नहीं'

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी का एंटी-इनकम्बेंसी वोट भी कांग्रेस को नहीं जाता. बीजेपी से दुखी हो चुके लोग भी कांग्रेस के लिए मतदान नहीं करते. ऐसा ही डेटा गुजरात में भी दिखता है. आम आदमी पार्टी ने हाल ही में चुनाव जीता, वह बीजेपी के गढ़ में जीता है. बीजेपी का वोटर आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस को नहीं देता. लोग कांग्रेस से नफरत करते हैं. इसलिए ऐसा नहीं है कि हम वोट काटेंगे.

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