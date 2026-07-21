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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRCJP के प्रदर्शन पर अरविंद केजरीवाल बोले, 'जहां आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वहीं मेरे दोनों बच्चे मौजूद थे'

CJP के प्रदर्शन पर अरविंद केजरीवाल बोले, 'जहां आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वहीं मेरे दोनों बच्चे मौजूद थे'

Arvind Kejriwal News: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को संसद मार्च के दौरान अपनी गैरहाजिरी को लेकर जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि हम सभी एक साथ हैं.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 21 Jul 2026 05:40 PM (IST)
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दिल्ली में सोमवार (20 जुलाई) को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संसद मार्च के दौरान बड़ी संख्या में युवा, समाजिक कार्यकर्ता और कई दलों के नेता जुटे थे. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल सोमवार को हुए मार्च के दौरान मौजूद नहीं थे. हालांकि उन्होंने दावा किया है कि उनके दोनों बच्चे उस प्रदर्शन में शामिल थे. 

'जहां आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वहीं मेरे बच्चे मौजूद थे'

AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, ''कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि केजरीवाल जी आप कल के प्रदर्शन में क्यों शामिल नहीं थे? किसी कारण से मुझे पंजाब जाना पड़ा लेकिन मेरे दोनों बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे. मेरे दोनों बच्चे 4-5 घंटे तक बाकी प्रदर्शनकारियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे. जहां आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वहीं मेरे बच्चे मौजूद थे.'' 

हम सभी एक साथ हैं और मिलकर लड़ेंगे- अरविंद केजरीवाल

उन्होंने आगे कहा, ''हमारी पार्टी के कई सारे नेता वहां पर मौजूद थे. हम सभी एक साथ हैं. पूरा देश एक परिवार है. हमारा 140 करोड़ लोगों का परिवार है. इन तानाशाहों से किसी को डरने की जरूरत नहीं है. हम सभी एक साथ हैं और मिलकर लड़ेंगे.''

'संसद चलो' मार्च के दौरान ने पुलिस का लाठीचार्ज

बता दें कि दिल्ली में 'संसद चलो' मार्च के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की थी. जंतर-मंतर के पास प्रदर्शन और अनशन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज, आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया था. पुलिस की इस कार्रवाई का विपक्षी पार्टियों के नेता आलोचना कर रहे हैं.

इससे पहले अरविंद केजरीवाल पेपर लीक और एग्जाम सिस्टम में कथित गड़बड़ियों को लेकर जंतर-मंतर पर पहुंचे थे और सोनम वांगचुक के अनशन की तारीफ की थी. साथ ही केंद्र सरकार को भी घेरा था. 16 जुलाई को जंतर-मंतर पर आयोजित 'कॉकरोच जनता पार्टी' के आंदोलन के मंच से उन्होंने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली को सुधारने की जरूरत है, क्योंकि लगातार हो रहे पेपर लीक से युवाओं का भरोसा कमजोर पड़ रहा है.

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
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Published at : 21 Jul 2026 05:32 PM (IST)
Tags :
Arvind Kejriwal AAP Delhi NEWS
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