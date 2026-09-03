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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRसत्येंद्र जैन को मिली बेल तो सरकार पर भड़के केजरीवाल, बोले- 'इस से आपको...'

सत्येंद्र जैन को मिली बेल तो सरकार पर भड़के केजरीवाल, बोले- 'इस से आपको...'

आप नेता सत्येंद्र जैन को गुरुवार (3 सितंबर) को जमानत मिल गई है. जैन को जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को घेर लिया है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 03 Sep 2026 05:20 PM (IST)
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दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता एवं पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली. इस पर अब आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया सामने आई है. केजरीवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "आज सत्येंद्र जैन को बेल मिल गई. उनको गिरफ्तार क्यों किया गया. किसी को समझ नहीं आ रहा." 

अरविंद केजरीवाल ने बेल मिलने पर कहा, "मोदी जी, इस से आपको क्या हासिल हुआ? चौबीस घंटे आप बस लोगों को जेल भेजने के बारे में सोचते रहते हो. देश चलाने में तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं आपको और ना ही देश चलाना आता है. कहां आप देश के प्रधान मंत्री बन गए. आपको तो किसी गांव का थानेदार होना चाहिए था. आपकी हरकतें वैसी ही हैं." 

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केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन की बेल पर साधा निशाना

केजरीवाल ने आगे निशाना साधते हुए कहा, "किसी भी मामले में किसी को गिरफ्तार उनसे पूछताछ के लिए किया जाता है. इसके लिए पुलिस कस्टडी ली जाती है. पुलिस कस्टडी पूरी होने के बाद व्यक्ति न्यायिक हिरासत में जाता है."

उन्होंने कहा, "सत्येंद्र जैन को इस मामले में पुलिस कस्टडी में नहीं भेजा गया. उनसे कोई पूछताछ नहीं की गई. सीधे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. उनके खिलाफ केस इतना कमजोर था कि मात्र दस दिन में उन्हें बेल मिल गई."

सीजेपी द्वारा युवक के दावे वाले वीडियो पर भी तीखा हमला

वहीं अरविंद केजरीवाल ने सीजेपी के पेज से शेयर किए युवक द्वारा दावे के वीडियो पर भी प्रतिक्रिया देते हुए निशाना साधा है. जिसमें युवक कह रहा है कि उसने एक शख्स का सिर फोड़ा और वो जेल तक नहीं गया. उसको सबका सपोर्ट है. इस पर केजरीवाल ने कहा, "एक तरफ आप सत्येंद्र जैन जैसे भले व्यक्ति को जेल भेजते हो, दूसरी तरफ ऐसे गुंडों को पाल कर रखते हो."

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 03 Sep 2026 05:18 PM (IST)
Tags :
Satyendra Jain AAP ARVIND KEJRIWAL NARENDRA MODI DELHI NEWS
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