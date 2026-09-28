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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRअरविंद केजरीवाल का CJP को संदेश, 'कितनी बार लोग आंदोलन करेंगे, अब एक...'

अरविंद केजरीवाल का CJP को संदेश, 'कितनी बार लोग आंदोलन करेंगे, अब एक...'

कॉकरोज जनता पार्टी ने 2 अक्टूबर को मुंबई में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया है. इस बीच अरविंद केजरीवाल ने सीजेपी को एक 'संदेश' दिया है.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 28 Sep 2026 05:17 PM (IST)
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दिल्ली के पूर्व सीएम और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कॉकरोच जनता पार्टी को एक 'मैसेज' दिया. उन्होंने कहा कि पहले इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया. अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांग रहे हैं. लोग कितनी बार जंतर-मंतर पर जाएंगे. इसलिए कॉकरोच को सीधा इनके 'बॉस' नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगना चाहिए. आप के संयोजक ने कहा कि ज्ञानेश कुमार ने ये सब अपने 'बॉस' के लिए किया.

एक मीडिया चैनल से बातचीत के दौरान केजरीवाल ने कहा, "मुझे बहुत खुशी है कि कॉकरोच जनता पार्टी सड़कों पर उतरेगी. 2 अक्टूबर को उन्होंने ऐलान किया है. मैं उम्मीद करता हूं कि ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना पड़ेगा और हम लोगों को SIR से मुक्ति मिलेगी. मैं कॉकरोच वालों को एक मैसेज देना चाहता हूं. पहले उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा. अब कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा. अब एक बार 'बॉस' का इस्तीफा ले लो न. बार-बार कितनी बार लोग जंतर मंतर पर जाएंगे? कितनी बार लोग आंदोलन करेंगे?"

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ज्ञानेश कुमार ने अपने 'बॉस' के लिए ये सब किया- केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा, "ज्ञानेश कुमार ने जितनी गड़बड़ की वो अपने लिए तो नहीं किया? उन्होंने तो ये सब अपने बॉस के लिए किया. ये आंदोलन ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे का नहीं होना चाहिए. ये आंदोलन नरेंद्र मोदी के इस्तीफे का होना चाहिए." बता दें कि सीजेपी ने दो अक्टूबर को मुंबई के शिवाजी पार्क में निर्वाचन आयोग (ECI) और सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया हुआ है.

पंजाब में SIR के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि पंजाब के अंदर हमने काफी बड़ी टीम बनाई है जो इस पूरे प्रोसेस पर नजर रखे हुए हैं. उन्होंने कहा कि ये मुद्दे पर अब जनता उठाएगी.

किसी भी देश के साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं- केजरीवाल

बातचीत के दौरान अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए और कई आरोप लगाएं. उन्होंने कहा, "बीजेपी बेईमान पार्टी है. उस पार्टी के अंदर उनके लोगों की भी नहीं चलती. इन्होंने मीडिया, न्यायपालिका, चुनाव आयोग को बर्बाद कर दिया. 12 साल किसी भी देश के इतिहास में कम नहीं होते. आज दुनिया में हमारी हंसी उड़ती है. ट्रंप के सामने इन्होंने देश के सामने झुका दिया. अमेरिका डांटकर हमसे कुछ भी करा लेता है. किसी भी देश के साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं. चीन हमारे देश के अंदर घुसता जा रहा है."

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 28 Sep 2026 05:12 PM (IST)
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ARVIND KEJRIWAL Gyanesh Kumar
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