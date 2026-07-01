राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर केजरीवाल करेंगे बड़ा खुलासा? कहा- 'पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन..'

अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के विवाद के बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आज वो इसको लेकर बड़ा खुलासा करने वाले हैं. उन्होंने अपने एक्स के आधिकारिक हैंडल के जरिए यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि वो इसको लेकर आज बुधवार (1 जुलाई) को प्रेस कांफ्रेस करेंगे और इस मामले से जुड़े खुलासे करेंगे.

इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर अयोध्या में राम मंदिर के लिए मिले दान में कथित चोरी के मामले में आरोपी लोगों और उन्हें कथित तौर पर बचाने वालों के देशव्यापी 'सामाजिक बहिष्कार' की अपील की थी. इसके साथ ही दावा किया था कि इस घोटाले में पार्टी के टॉप नेता भी शामिल हैं.

कुछ दिन पहले किसी ने मुझे श्री राम मंदिर से संबंधित कोई जानकारी दी। मुझे पहले यकीन नहीं हुआ। पिछले कुछ दिनों में उस जानकारी की पुष्टि की और वो सही है। आज वो जानकारी आप सबके साथ सांझा करूँगा।



प्रेस कांफ्रेंस - आज 1 बजे — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) July 1, 2026

केजरीवाल एक बजे करेंगे बड़ा खुलासा

अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा, 'कुछ दिन पहले किसी ने मुझे श्री राम मंदिर से संबंधित कोई जानकारी दी. मुझे पहले यकीन नहीं हुआ. पिछले कुछ दिनों में उस जानकारी की पुष्टि की और वो सही है. आज वो जानकारी आप सबके साथ सांझा करूंगा.' उन्होंने अंत में कहा कि वो इसकी जानकारी आज प्रेस कांफ्रेंस दोपहर एक बजे करेंगे. अब सभी की निगाहें इसपर टिक गई हैं कि केजरीवाल क्या खुलासा करने वाले हैं.

इस्तीफे की आड़ में चंपत राय और अनिल मिश्रा को बचाया जा रहा है। केवल इस्तीफे से काम नहीं चलेगा। चंदा चोरों को फाँसी दो।



और चंपत राय के आकाओं पर कार्रवाई कब होगी? जिनके इशारे पर वो काम करते थे।



कल जिन लोगों को गिरफ़्तार किया गया, उनकी पुलिस रिमांड भी नहीं ली गई। उनसे कोई पुलिस… — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) June 27, 2026

चंपत राय के इस्तीफे पर उठाये थे सवाल

गौर हो कि जबसे राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया है, केजरीवाल आये दिन इसको लेकर कोई न कोई बयान दे रहे हैं. चंपत राय के इस्तीफे पर भी उन्होंने ट्वीट किया था. केजरीवाल ने लिखा था कि इस्तीफे की आड़ में चंपत राय और अनिल मिश्रा को बचाया जा रहा है. केवल इस्तीफे से काम नहीं चलेगा. चंदा चोरों को फांसी दो. उन्होंने कहा कि चंदा चोर पार्टी के टॉप के नेताओं के इशारे पर इतने सालों से चोरी चल रही है और अब सारा मामला रफा- दफा किया जा रहा है.

केजरीवाल का दावा- 'ऊपर से नीचे तक के लोग' शामिल

पिछले महीने जून के आखिरी हफ्ते में अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या का दौरा कर राम मंदिर में पूजा-अर्चना की थी. अपनी यात्रा के दौरान, AAP प्रमुख ने आरोप लगाया था कि इसमें 'ऊपर से नीचे तक के लोग' शामिल थे. इसके साथ ही उन्होंने सवाल किया था कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई.

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने राम मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि अधिकारी कथित 'चढ़ावे की चोरी' में शामिल लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा था कि अब पूरे देश को 'चंदा-चोरों' और उनका समर्थन करने वालों का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए.

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