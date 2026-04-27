दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को चिट्ठी लिखी है. इस पत्र में अरविंद केजरीवाल ने अफसोस जताते हुए कहा है कि जस्टिस स्वर्ण कांता से न्याय मिलने की उनकी उम्मीद टूट चुकी है. इसलिए अब उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए बड़ा फैसला लिया है. वह अब गांधी जी के सत्याग्रह पर चलने का निर्णय ले रहे हैं.

अरविंद केजरीवाल ने पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा है कि वह अब जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के सामने सुनवाई में शामिल नहीं होंगे. न ही खुद और न ही वकील के जरिए वह कोर्ट में पेश होंगे. साथ ही आप संयोजक ने दो टूक कहा है कि वह जस्टिस स्वर्ण कांता के फैसले की अपील में सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार रखते हैं.