अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी, 7 करोड़ की फिरौती मांगी, FIR दर्ज

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है. धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताते हुए 7 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी है. आरोपी ने पैसे नहीं देने पर केजरीवाल और उनकी बेटी हर्षिता केजरीवाल की हत्या करने की धमकी दी है. इस मामले में दिल्ली के तिलक नगर से AAP विधायक जरनैल सिंह की शिकायत पर मोहाली के एसएएस नगर साइबर क्राइम थाने में FIR दर्ज की गई है.

FIR के मुताबिक, 6 नवंबर 2026 को विधायक जरनैल सिंह के मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से फोन आया. इसके बाद उनके निजी WhatsApp नंबर पर भी धमकी भरा मैसेज भेजा गया. कॉल करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया और अरविंद केजरीवाल को 7 करोड़ रुपये देने के लिए कहा.

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आरोपी ने अपने मैसेज में लिखा कि अगर 7 करोड़ रुपये नहीं दिए गए तो अरविंद केजरीवाल और उनकी बेटी को जान से मार दिया जाएगा. शिकायत में विधायक ने बताया कि आरोपी ने धमकी देने के लिए उनके जनप्रतिनिधि होने का फायदा उठाने की कोशिश की.

6 नवंबर को SSP मोहाली को दी शिकायत

विधायक जरनैल सिंह ने 6 नवंबर को मोहाली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) को लिखित शिकायत दी थी. उन्होंने आरोपी के मोबाइल नंबर और WhatsApp मैसेज की जानकारी पुलिस को सौंपी. शिकायत में आरोपी और उसके साथियों के खिलाफ फिरौती मांगने, आपराधिक धमकी देने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में कार्रवाई की मांग की गई.

शिकायत के आधार पर मोहाली के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में 7 नवंबर 2026 को FIR दर्ज की गई. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 308(4), 351(2), 351(3), 351(4) और 111(2) के साथ आईटी एक्ट की धारा 66D लगाई है.

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मोबाइल नंबर और IP लॉग्स की जांच कर रही पुलिस

FIR में आरोपी का मोबाइल नंबर भी दर्ज किया गया है. पुलिस अब कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR), IP लॉग्स और मोबाइल की लोकेशन खंगाल रही है, ताकि आरोपी की पहचान की जा सके. फिलहाल धमकी देने वाले की पहचान और उसके लॉरेंस बिश्नोई गैंग से वास्तविक संबंध की पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.