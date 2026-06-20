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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'उन हत्याओं के लिए ट्रंप से...', ओमान तट पर 3 भारतीयों की मौत पर केजरीवाल का PM मोदी पर निशाना

'उन हत्याओं के लिए ट्रंप से...', ओमान तट पर 3 भारतीयों की मौत पर केजरीवाल का PM मोदी पर निशाना

Arvind Kejriwal On PM Modi: अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी द्वारा ट्रंप की तारीफ करने पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि ट्रंप के शासनकाल में तीन निर्दोष भारतीयों ने अपनी जान गंवाई.

Written By : फियाज उल मुस्तफा, IANS एजेंसी |  Updated at : 20 Jun 2026 01:13 PM (IST)
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ओमान तट के पास बीती 11 जून को एक तेल टैंकर पर हुए अमेरिकी सैन्य हमले में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम निवासी मरीन इंजीनियर समेत तीन भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी. भारतीयों की मौतों के बाद विपक्ष ने बीजेपी और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा था.

ऐसे में एक बार फिर इस मुद्दे को अरविंद केजरीवाल ने हवा दे दी है. सोशल मीडिया पोस्ट में अरविंद केजरीवाल ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला है. अरविंद केजरीवाल ने कहा,"ट्रंप के शासनकाल में तीन निर्दोष भारतीयों ने अपनी जान गंवाई, जबकि पीएम मोदी अपनी मुलाकात में उनकी तारीफ करने में ही बिजी थे.

आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा, "एक सशक्त प्रधानमंत्री भारत के लिए खड़ा होता और उन हत्याओं के लिए ट्रंप से बिना शर्त माफी की मांग करता, न कि उनकी तारीफ करता." इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने जमकर पीएम मोदी और ट्रंप की आलोचना की थी.

हॉर्मूज स्ट्रेट के पास हुआ था हमला

जानकारी के अनुसार, पलाऊ ध्वज वाले तेल टैंकर एमटी सेट्टेबेलो पर ओमान तट के निकट रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज स्ट्रेट के पास हमला हुआ था. इस हमले में जहाज के मुख्य अभियंता (चीफ इंजीनियर) पटनाला सुरेश, डेक कैडेट आदित्य शर्मा और इंजन फिटर शिवानंद चौरसिया की मौत हो गई थी.

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बताया गया कि घटना के बाद तीनों भारतीय नाविक लापता थे, लेकिन बाद में उनके शव बरामद हुए. इस हमले में 21 चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया था, जबकि तीन सदस्यों की लापता होने से मौत हो गई थी.

इस हमले में मारे गए विशाखापत्तनम निवासी पटनाला सुरेश अपने पीछे पत्नी भार्गवी और 13 व 10 वर्ष के दो बेटों को छोड़ गए हैं. उनकी पत्नी ने बताया था कि उन्हें सूचना मिली थी कि जिस जहाज पर सुरेश कार्यरत थे, उस पर ड्रोन हमला हुआ है और उनके पति सहित तीन चालक दल के सदस्य लापता हो गए.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 20 Jun 2026 01:10 PM (IST)
Tags :
Donald Trump AAP ARVIND KEJRIWAL NARENDRA MODI DELHI NEWS DONALD Trump
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