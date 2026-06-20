'उन हत्याओं के लिए ट्रंप से...', ओमान तट पर 3 भारतीयों की मौत पर केजरीवाल का PM मोदी पर निशाना

ओमान तट के पास बीती 11 जून को एक तेल टैंकर पर हुए अमेरिकी सैन्य हमले में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम निवासी मरीन इंजीनियर समेत तीन भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी. भारतीयों की मौतों के बाद विपक्ष ने बीजेपी और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा था.

ऐसे में एक बार फिर इस मुद्दे को अरविंद केजरीवाल ने हवा दे दी है. सोशल मीडिया पोस्ट में अरविंद केजरीवाल ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला है. अरविंद केजरीवाल ने कहा,"ट्रंप के शासनकाल में तीन निर्दोष भारतीयों ने अपनी जान गंवाई, जबकि पीएम मोदी अपनी मुलाकात में उनकी तारीफ करने में ही बिजी थे.

आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा, "एक सशक्त प्रधानमंत्री भारत के लिए खड़ा होता और उन हत्याओं के लिए ट्रंप से बिना शर्त माफी की मांग करता, न कि उनकी तारीफ करता." इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने जमकर पीएम मोदी और ट्रंप की आलोचना की थी.

हॉर्मूज स्ट्रेट के पास हुआ था हमला

जानकारी के अनुसार, पलाऊ ध्वज वाले तेल टैंकर एमटी सेट्टेबेलो पर ओमान तट के निकट रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज स्ट्रेट के पास हमला हुआ था. इस हमले में जहाज के मुख्य अभियंता (चीफ इंजीनियर) पटनाला सुरेश, डेक कैडेट आदित्य शर्मा और इंजन फिटर शिवानंद चौरसिया की मौत हो गई थी.

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बताया गया कि घटना के बाद तीनों भारतीय नाविक लापता थे, लेकिन बाद में उनके शव बरामद हुए. इस हमले में 21 चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया था, जबकि तीन सदस्यों की लापता होने से मौत हो गई थी.

इस हमले में मारे गए विशाखापत्तनम निवासी पटनाला सुरेश अपने पीछे पत्नी भार्गवी और 13 व 10 वर्ष के दो बेटों को छोड़ गए हैं. उनकी पत्नी ने बताया था कि उन्हें सूचना मिली थी कि जिस जहाज पर सुरेश कार्यरत थे, उस पर ड्रोन हमला हुआ है और उनके पति सहित तीन चालक दल के सदस्य लापता हो गए.

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