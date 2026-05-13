हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'दबाव नहीं झेल सकते तो इस्तीफा दे दीजिए', कटौती के ऐलान पर अरविंद केजरीवाल ने PM मोदी को घेरा

'दबाव नहीं झेल सकते तो इस्तीफा दे दीजिए', कटौती के ऐलान पर अरविंद केजरीवाल ने PM मोदी को घेरा

Arvind Kejriwal News: अरविंद केजरीवाल ने PM मोदी पर ट्रंप के दबाव में रूस से तेल और गैस नहीं खरीदने का आरोप लगाया. कटौती वाली अपील को लेकर भी तीखा हमला बोला.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 13 May 2026 02:49 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार (13 मई) को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. केजरीवाल ने एक तरफ पेपर लीक मामलों को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा, वहीं दूसरी तरफ रूस से तेल और गैस खरीद को लेकर केंद्र सरकार की नीति पर सवाल उठाए.

उन्होंने कहा कि सरकार देशवासियों से पेट्रोल-डीजल और गैस बचाने की अपील कर रही है, लेकिन दूसरी ओर रूस से सस्ती गैस और तेल लेने से इनकार कर रही है. केजरीवाल ने दावा किया कि यह सब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में किया जा रहा है.

Delhi News: मालिक से नाराज ड्राइवर बना ‘लुटेरा’, बेटे के साथ मिलकर रची 18 लाख की साजिश, पिता-पुत्र गिरफ्तार

केजरीवाल ने कहा कि अभी खबर आई है कि रूस से गैस लेकर एक जहाज भारत की ओर आ रहा था, लेकिन भारत सरकार ने उसे रोक दिया. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जब देश में तेल और गैस की कमी की बात हो रही है तो रूस से खरीद क्यों नहीं की जा रही.

उन्होंने कहा, “मोदी जी देशवासियों से कह रहे हैं कि स्कूटर, बाइक इस्तेमाल मत करो. कार इस्तेमाल मत करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करो, वर्क फ्रॉम होम कर लो, तेल बचाओ. लेकिन दूसरी तरफ रूस तेल और गैस देने को तैयार है और हम मना कर रहे हैं. आखिर क्यों? क्या ट्रंप ने मना किया है?”

केजरीवाल ने कहा कि 140 करोड़ लोगों का हित ज्यादा जरूरी है, न कि ट्रंप को खुश करना. उन्होंने कहा कि दुनिया का कोई भी देश ट्रंप की हर बात नहीं मान रहा, लेकिन भारत सरकार झुकती दिखाई दे रही है.

'अगर दबाव नहीं झेल सकते तो इस्तीफा दे दीजिए'

AAP प्रमुख ने प्रधानमंत्री पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि अगर वे अंतरराष्ट्रीय दबाव झेलने की क्षमता नहीं रखते तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए. उन्होंने कहा, “अगर आप अपने व्यक्तिगत प्रेशर को झेलने की क्षमता नहीं रखते हैं तो इस्तीफा दे दीजिए. इस देश में ऐसे लोग हैं जो Trump की आंखों में आंख डालकर जवाब दे सकते हैं.”

केजरीवाल ने यह भी कहा कि भारत दुनिया का बड़ा बाजार है और अमेरिका को भी भारत की जरूरत है. उन्होंने दावा किया कि अगर भारत चाहे तो अमेरिकी कंपनियों पर दबाव बना सकता है.

पेपर लीक पर भी सरकार को घेरा

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल ने NEET समेत कई भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक मामलों का भी मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि 2014 के बाद देश में 93 पेपर लीक हुए और करोड़ों युवाओं का भविष्य बर्बाद हो गया.

उन्होंने कहा, “जब से मोदी सरकार आई है तब से कुल 93 पेपर लीक हुए हैं. करीब 6 करोड़ युवाओं का भविष्य इन पेपरों में बंद था.” केजरीवाल ने आरोप लगाया कि अधिकतर पेपर लीक बीजेपी शासित राज्यों में हुए हैं और इस बार NEET पेपर लीक का केंद्र राजस्थान बना.

केजरीवाल ने जांच एजेंसियों पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि हर बार पेपर लीक मामलों की जांच CBI को सौंप दी जाती है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती.

उन्होंने कहा, “2017, 2021 और 2024 में पेपर लीक हुए थे. उस समय भी CBI को जांच दी गई थी. क्या CBI ने कुछ किया? इस बार भी जांच CBI को दी गई है. क्या CBI कुछ करेगी?” उन्होंने आरोप लगाया कि “CBI उन्हीं लोगों को रिपोर्ट करती है जो देश में पेपर लीक करा रहे हैं.”

Gen Z से आंदोलन की अपील

केजरीवाल ने युवाओं से सड़क पर उतरने की अपील भी की. उन्होंने कहा कि अगर युवा आवाज नहीं उठाएंगे तो हर बार पेपर लीक होते रहेंगे. उन्होंने कहा, “अगर नेपाल और बांग्लादेश के Gen Z सरकार बदल सकते हैं तो क्या हमारे देश के Gen Z पेपर लीक करने वाले मंत्रियों को जेल नहीं भेज सकते?” उन्होंने युवाओं से कहा कि सिर्फ सोशल मीडिया पर नाराजगी दिखाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि आंदोलन करना पड़ेगा.

Delhi News: यमुना किनारे 310 परिवारों को बेदखली नोटिस, कांग्रेस ने LG से लगाई रोक की गुहार, बताया अमानवीय फैसला

केजरीवाल ने केंद्र सरकार की कटौती और बचत वाली अपीलों को दिखावा बताया. उन्होंने कहा कि देश के लोगों से त्याग करने को कहा जा रहा है, जबकि सरकार खुद सस्ते तेल और गैस के विकल्प छोड़ रही है. उन्होंने कहा कि ऐसे समय में कूटनीति यही कहती है कि जहां से सस्ता तेल और गैस मिले, वहां से खरीदना चाहिए.

और पढ़ें
Published at : 13 May 2026 02:49 PM (IST)
Tags :
PM Modi ARVIND KEJRIWAL DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
'दबाव नहीं झेल सकते तो इस्तीफा दे दीजिए', कटौती के ऐलान पर अरविंद केजरीवाल ने PM मोदी को घेरा
'दबाव नहीं झेल सकते तो इस्तीफा दे दीजिए', कटौती के ऐलान पर अरविंद केजरीवाल ने PM मोदी को घेरा
दिल्ली NCR
Delhi News: NCRB रिपोर्ट पर कांग्रेस का केंद्र सरकार पर हमला, दिल्ली को बताया 'अपराध की राजधानी'
NCRB रिपोर्ट पर कांग्रेस का केंद्र सरकार पर हमला, दिल्ली को बताया 'अपराध की राजधानी'
दिल्ली NCR
Delhi News: मालिक से नाराज ड्राइवर बना ‘लुटेरा’, बेटे के साथ मिलकर रची 18 लाख की साजिश, पिता-पुत्र गिरफ्तार
मालिक से नाराज ड्राइवर बना ‘लुटेरा’, बेटे के साथ मिलकर रची 18 लाख की साजिश, पिता-पुत्र गिरफ्तार
दिल्ली NCR
Delhi News: यमुना किनारे 310 परिवारों को बेदखली नोटिस, कांग्रेस ने LG से लगाई रोक की गुहार, बताया अमानवीय फैसला
यमुना किनारे 310 परिवारों को बेदखली नोटिस, कांग्रेस ने LG से लगाई रोक की गुहार, बताया अमानवीय फैसला
Advertisement

वीडियोज

Prateek Yadav Death News :सपा परिवार पर दुखों का पहाड़, प्रतीक की मौत के बाद बेबस दिखे Akhilesh Yadav
सलमान खान की वो फिल्म जिसने हर भारतीय परिवार को हंसाया भी और रुलाया भी
Pati Brahmachari: Suraj का गुस्सा और Isha का मास्टरस्ट्रोक! Isha की चालाकी ने कर दी बोलती बंद! #sbs
Bollywood News: रणवीर सिंह पर स्टाफ के आरोपों से मचा बवाल, सोशल मीडिया पर इमेज पर उठे सवाल (12.05.26)
Amisha Patel का Late Night पोस्ट बना Bollywood का सबसे बड़ा DISCUSSION TOPIC!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Tamil Nadu Politics: तमिलनाडु विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के बाद विजय थलापति ने लिया यूटर्न, जिस ज्योतिषाचार्य को बनाया OSD, 1 दिन बाद उसे...
तमिलनाडु विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के बाद विजय थलापति ने लिया यूटर्न, जिस ज्योतिषाचार्य को बनाया OSD, 1 दिन बाद उसे...
बिहार
वर्क फ्रॉम होम, एक दिन नो व्हीकल डे, प्रधानमंत्री की अपील के बीच सम्राट सरकार का बड़ा 'फैसला'
वर्क फ्रॉम होम, एक दिन नो व्हीकल डे, प्रधानमंत्री की अपील के बीच सम्राट सरकार का बड़ा 'फैसला'
इंडिया
30 लाख में खरीदा, पहले बेटे को दिया और फिर... NEET का पेपर कैसे और कहां से हुआ लीक? हो गया खुलासा
30 लाख में खरीदा, पहले बेटे को दिया और फिर... NEET का पेपर कैसे और कहां से हुआ लीक? हो गया खुलासा
स्पोर्ट्स
'ये बर्दाश्त से बाहर है'; पंजाब किंग्स को लेकर फैली अफवाहों पर भड़कीं प्रीति जिंटा, जानिए क्या है पूरी बात
'ये बर्दाश्त से बाहर है'; पंजाब किंग्स को लेकर फैली अफवाहों पर भड़कीं प्रीति जिंटा, जानिए क्या है पूरी बात
बॉलीवुड
विद्या-राशि संग बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने आ रहे अक्षय कुमार, अनीज बज्मी की कॉमेडी फिल्म की रिलीज डेट भी हो गई अनाउंस
विद्या-राशि संग बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने आ रहे अक्षय कुमार, फिल्म की रिलीज डेट भी हो गई अनाउंस
शिक्षा
Explained: भारत में परीक्षाओं का 'लीकतंत्र'! 5 सबसे बड़े पेपर लीक कांड और 2 करोड़ छात्रों के सपनों पर पड़ा ग्रहण
भारत में परीक्षाओं का 'लीकतंत्र'! 5 सबसे बड़े पेपर लीक कांड और 2 करोड़ सपनों पर पड़ा ग्रहण
ऑटो
MG Majestor Diesel Review: दमदार लुक और पावर के साथ क्या ये SUV खरीदने लायक है? यहां पढ़ें पूरा ड्राइव रिव्यू
MG Majestor Diesel Review: दमदार लुक और पावर के साथ क्या ये SUV खरीदने लायक है? यहां पढ़ें पूरा ड्राइव रिव्यू
एग्रीकल्चर
खेत में इस ट्रिक के साथ उगाएं सफेद सोना, पूरे साल भारी रहेगी जेब
खेत में इस ट्रिक के साथ उगाएं सफेद सोना, पूरे साल भारी रहेगी जेब
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
Embed widget