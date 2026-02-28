हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: बरी होने के बाद संकटमोचन की शरण में केजरीवाल, सपरिवार हनुमान मंदिर में टेका मत्था

दिल्ली: बरी होने के बाद संकटमोचन की शरण में केजरीवाल, सपरिवार हनुमान मंदिर में टेका मत्था

Hanuman Temple Delhi: अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने कोर्ट में कट्टर ईमानदार साबित होने के बाद कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर जाकर दर्शन किए और सुख-शांति, साहस की प्रार्थना की.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 28 Feb 2026 08:53 PM (IST)
Preferred Sources

Hanuman Temple Delhi: दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में कट्टर ईमानदार साबित होने के बाद शनिवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब प्रभारी व पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर जाकर बजरंग बली का आशीर्वाद लिया.

इस मौके पर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन, सांसद संजय सिंह, विधायक कुलदीप कुमार, पूर्व विधायक दुर्गेश पाठक समेत अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे. सभी ने हनुमान मंदिर के दर्शन किए और विधि विधान से पूजा कर बजरंग बली से सुख-शांति और साहस देने की प्रार्थना की.

सबका कल्याण करें बजरंग बली- केजरीवाल

बजरंग बली के दर्शन करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अपनी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल और पार्टी के अन्य साथियों के साथ शनिवार को कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में भगवान बजरंग बली के चरणों में माथा टेका. प्रभु सभी के जीवन में सुख, शांति और साहस बनाए रखें. सबका कल्याण करें. जय बजरंग बली.

उन्होंने कहा कि जनता व बजरंग बली के आशीर्वाद और बाबा साहब के बनाए संविधान की बदौलत कोर्ट से हम सभी को न्याय मिला. वहीं, मनीष सिसोदिया ने कहा कि जिनके ऊपर संकट मोचन हनुमान का आशीर्वाद हो, उनको डराना और हराना नामुमकिन है.

मंदिर परिसर में समर्थकों की भीड़

अरविंद केजरीवाल को प्राचीन हनूमान मंदिर आने की सूचना पाकर उनसे मिलने बड़ी तादात में दिल्ली की जनता भी पहुंची. लोगों ने अरविंद केजरीवाल से हाथ मिलाए, सेल्फी ली और कोर्ट में फर्जी केस से आरोप मुक्त होकर कट्टर ईमानदार की छवि वापस मिलने के लिए बधाई दी.

इस दौरान महिलाओं में अरविंद केजरीवाल से मिलने को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला. महिलाओं ने अरविंद केजरीवाल के सिर पर हाथ रखकर दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया. महिलाओं ने कहा कि आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए उन्हें फर्जी केस बनाकर फंसाया गया था. आज दिल्ली में भले ही बीजेपी की सरकार है, लेकिन दिल्ली वालों के असली मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल ही हैं. पूरी दिल्ली अरविंद केजरीवाल को दिल से याद कर रही है. 

बीजेपी पर आप का पटलवार

उधर, पूर्व विधायक दुर्गेश पाठक ने कहा कि आम आदमी पार्टी, हमारे नेताओं और हम सभी पर बजरंगबली की एक अलग स्तर की कृपा है और उनकी कृपा से ही हम सभी लोग इस पूरे मामले से आरोप मुक्त हुए हैं. यह पूरा मामला अब खत्म हो गया है.

इस मामले में हम पहले दिन से कहते आ रहे थे कि सच्चाई की जीत होनी चाहिए, अंततः वही हुई है. इसलिए हम यहां भगवान का धन्यवाद करने आए हैं और प्रभु के चरणों में नतमस्तक होकर उनका धन्यवाद करेंगे.

दुर्गेश पाठक ने बीजेपी के बयानों पर पटलवार करते हुए कहा कि बीजेपी को अब बयान देने के बजाय माफी मांग लेनी चाहिए और इस मामले को यहीं खत्म कर देना चाहिए. उनको यह स्वीकार करना चाहिए कि हां, उन्होंने षड्यंत्र किया, उन्होंने छोटापन दिखाया और देश के संस्थानों का गलत इस्तेमाल किया. बीजेपी को देश से माफी मांगनी चाहिए कि अब वे आगे ऐसा नहीं करेंगे. बीजेपी को फिर से उसी लड़ाई-झगड़े में जाने के बजाय, अब माफी मांगने वाली मुद्रा में जाना चाहिए.

Published at : 28 Feb 2026 08:53 PM (IST)
