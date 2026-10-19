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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRसौरव-रांका की ज्यूडिशियल कस्टडी बढ़ी तो केजरीवाल बोले, 'इससे पता चलता है कि...'

सौरव-रांका की ज्यूडिशियल कस्टडी बढ़ी तो केजरीवाल बोले, 'इससे पता चलता है कि...'

सीजेपी नेताओं आशुतोष रांका और सौरव दास की न्यायिक हिरासत दो दिन और बढ़ाने पर AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को घेरा है. वहीं सौरभ भारद्वाज ने भी इसे तानाशाही करार दिया है.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 19 Oct 2026 09:50 PM (IST)
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सीजेपी नेताओं आशुतोष रांका और सौरव दास को राहत नहीं मिली है. विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) ने दोनों की न्यायिक हिरासत और दो दिनों के लिए बढ़ा दी है. अब इस पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा कि इससे यह पता चलता है कि पीएम मोदी जी इन युवाओं से कितना डरे हुए हैं.

वहीं दिल्ली के पूर्व मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने सीजेपी नेताओं की न्यायिक हिरासत बढ़ाने को तानाशाही करार दिया है. उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, ''SEM ने सौरव दास और आशुतोष की जेल की अवधि दो दिन और बढ़ा दी है. ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि जब सब लोग दशहरा मना रहे हों, तब भी वे जेल में ही रहें.''

'न्याय व्यवस्था के दिल के दरवाजे तिरंगा उठाने वालों के लिए बंद'

वहीं, एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव ने एक्स पर एक वीडियो संदेश में कहा, ''खबर यह नहीं है कि सौरव दास और आशुतोष रांका को बिना वजह और बिना किसी अपराध के दो दिन और जेल में रखा जाएगा. खबर ये है कि नीचे से ऊपर तक इस देश की न्याय व्यवस्था का दिल और दिमाग के दरवाजे धीरे-धीरे तिरंगा उठाने वालों के लिए बंद होते जा रहे हैं. अगर आप रेपिस्ट हो, बाबा हो, स्मगलिंग की हो तो बात कुछ अलग है.''

दिल्ली पुलिस ने की थी 5 दिन हिरासत बढ़ाने की मांग

दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता आशुतोष रांका और सौरव दास की न्यायिक हिरासत पांच दिन और बढ़ाने की मांग की थी, जिसके बाद SEM कोर्ट ने दोनों की न्यायिक हिरासत दो दिनों के लिए बढ़ा दी. सौरव दास और आशुतोष रांका को 13 अक्टूबर को जंतर-मंतर वाले इलाके में बिना इजाजत एंट्री करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद दोनों को 5 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया है. 

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और करीब एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वह अपने दृष्टिकोण के प्रति सजग रहने के साथ-साथ हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा रखते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों के अलावा कला और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों में उनकी खास रुचि है. उन्होंने दैनिक जागरण, इंडिया न्यूज, नारी उत्कर्ष (हिंदी मैगजीन), फोकस टीवी समेत कई संस्थानों में काम किया है. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा का विश्लेषण करने और सोच-समझकर निर्णय लेने में वह सक्षम हैं. खाली समय में उन्हें किताबें पढ़ना और संगीत सुनना पसंद है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से बीएससी, पटना विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है.
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Published at : 19 Oct 2026 09:48 PM (IST)
Tags :
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