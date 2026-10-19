सौरव-रांका की ज्यूडिशियल कस्टडी बढ़ी तो केजरीवाल बोले, 'इससे पता चलता है कि...'

सीजेपी नेताओं आशुतोष रांका और सौरव दास को राहत नहीं मिली है. विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) ने दोनों की न्यायिक हिरासत और दो दिनों के लिए बढ़ा दी है. अब इस पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा कि इससे यह पता चलता है कि पीएम मोदी जी इन युवाओं से कितना डरे हुए हैं.

वहीं दिल्ली के पूर्व मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने सीजेपी नेताओं की न्यायिक हिरासत बढ़ाने को तानाशाही करार दिया है. उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, ''SEM ने सौरव दास और आशुतोष की जेल की अवधि दो दिन और बढ़ा दी है. ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि जब सब लोग दशहरा मना रहे हों, तब भी वे जेल में ही रहें.''

Dictatorship SEM has extended the jail term of Saurav Dass and Ashutosh by two more days. This is just to keep them jailed while everyone celebrates Dussehra. — Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) October 19, 2026

'न्याय व्यवस्था के दिल के दरवाजे तिरंगा उठाने वालों के लिए बंद'

वहीं, एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव ने एक्स पर एक वीडियो संदेश में कहा, ''खबर यह नहीं है कि सौरव दास और आशुतोष रांका को बिना वजह और बिना किसी अपराध के दो दिन और जेल में रखा जाएगा. खबर ये है कि नीचे से ऊपर तक इस देश की न्याय व्यवस्था का दिल और दिमाग के दरवाजे धीरे-धीरे तिरंगा उठाने वालों के लिए बंद होते जा रहे हैं. अगर आप रेपिस्ट हो, बाबा हो, स्मगलिंग की हो तो बात कुछ अलग है.''

खबर यह नहीं है कि सौरभ दास और आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत दो दिन और बढ़ा दी गई है। खबर यह है कि... https://t.co/jkDA1lARzH — Yogendra Yadav (@_YogendraYadav) October 19, 2026

दिल्ली पुलिस ने की थी 5 दिन हिरासत बढ़ाने की मांग

दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता आशुतोष रांका और सौरव दास की न्यायिक हिरासत पांच दिन और बढ़ाने की मांग की थी, जिसके बाद SEM कोर्ट ने दोनों की न्यायिक हिरासत दो दिनों के लिए बढ़ा दी. सौरव दास और आशुतोष रांका को 13 अक्टूबर को जंतर-मंतर वाले इलाके में बिना इजाजत एंट्री करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद दोनों को 5 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया है.

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