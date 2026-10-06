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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRपंजाब CM के दफ्तर के पास CBI रेड पर केजरीवाल बोले, '100 से ज्यादा सीटें...'

पंजाब CM के दफ्तर के पास CBI रेड पर केजरीवाल बोले, '100 से ज्यादा सीटें...'

दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चुनाव से 2 महीने पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय पर CBI की रेड BJP कि बौखलाहट का नतीजा है. बीजेपी कुछ भी करे लेकिन पंजाबियों ने अपना मन बना लिया है.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 06 Oct 2026 10:10 PM (IST)
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चंड़ीगढ़ में सीएम आवास के पास CBI ने मंगलवार (6 अक्टूबर) को रेड की. सीबीआई की टीम सीएम आवास के पास बंगला नंबर-50 पहुंची. सीएम के OSD राजबीर घुम्मन से जुड़े मामले की जांच चल रही है. उन पर ट्रांसफर, पोस्टिंग और टेंडर में भ्रष्टाचार के आरोप हैं. इस रेट पर AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव लड़कर पंजाब में जीत नहीं सकती तो ED-CBI के सहारे चुनाव लड़ना चाहती है. केजरीवाल ने पंजाबियों के साथ धोखा करने का आरोप भी लगाया. वहीं खुद सीएम भगवंत मान ने बीजेपी पर पंजाब सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाया.

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, ''चुनाव से दो महीने पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय पर CBI की रेड बीजेपी कि बौखलाहट का नतीजा है. जब से सेंटर में बीजेपी की सरकार आई है उसने पंजाबियों के साथ हमेशा ही धक्का किया है चाहे किसान आंदोलन हो, पंजाब के पानी का मुद्दा हो, पंजाब यूनिवर्सिटी का मुद्दा हो. अब तो उनके चुने हुए मुख्यमंत्री के साथ भी धक्का कर रही.'' 

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बीजेपी के CBI रेड का लोग देंगे जवाब- अरविंद केजरीवाल

उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी चुनाव लड़कर पंजाब में जीत नहीं सकती तो ED-CBI के सहारे चुनाव लड़ना चाहती है लेकिन पंजाबियों ने अपना मन बना लिया है. बीजेपी के CBI रेड का लोग जवाब आने वाले चुनाव में भगवंत मान को 100 से अधिक सीटों से जीता कर दोबारा मुख्यंत्री बना कर देंगे.

पंजाब सरकार को बदनाम करने के लिए CBI का गलत इस्तेमाल- मान

उधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी अपने ऑफिस पर हुए रेड को लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरा है. उन्होंने कहा, ''बीजेपी ने पंजाब चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है. मेरे कैंप ऑफिस पर CBI का छापा पड़ा. अब पंजाब सरकार और मुझे बदनाम करने के लिए पंजाब में ED और CBI का गलत इस्तेमाल किया जाएगा. लोगों से मिल रहे प्यार से बीजेपी घबरा गई है.''

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
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Published at : 06 Oct 2026 10:09 PM (IST)
Tags :
ARVIND KEJRIWAL Delhi NEWS BHAGWANT MANN
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