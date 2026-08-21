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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRजंतर-मंतर पर आज से 'आरक्षण हटाओ' आंदोलन, प्रदर्शन की अनुमति नहीं, पहुंचने लगे लोग

जंतर-मंतर पर आज से 'आरक्षण हटाओ' आंदोलन, प्रदर्शन की अनुमति नहीं, पहुंचने लगे लोग

Arakshan Hatao Andolan: दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण हटाने की मांग को लेकर लोग जुटने लगे हैं. दिल्ली पुलिस ने साफ कहा है कि प्रदर्शनकारियों को जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट की अनुमति नहीं दी गई है.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 21 Aug 2026 10:01 AM (IST)
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दिल्ली में पेपर लीक को लेकर हुए छात्रों के आंदोलन के बाद अब 'आरक्षण हटाओ आंदोलन' जोर पकड़ रहा है. रिजर्वेशन हटाने की मांग करते हुए भारी संख्या में लोग जंतर-मंतर पर पहुंच रहे हैं. हालांकि, दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है. इसके बावजूद जंतर-मंतर पर लोग जुटना शुरू हो चुके हैं.

मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है. नई दिल्ली के डीसीपी सचिन शर्मा भी जंतर मंतर पहुंचे हैं. दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शकारियों को कहा कि उन्हें रामलीला मैदान की अनुमति दी जाएगी इसलिए वहां जाएं. 

Published at : 21 Aug 2026 10:01 AM (IST)
Tags :
Protest Jantar Mantar DELHI NEWS DELHI POLICE
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