अंकिता भंडारी के माता-पिता का राजघाट पर धरना, पुलिस ने हटाया

उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर न्याय की मांग कर रहे उसके माता-पिता को दिल्ली में राजघाट के मुख्य द्वार के पास से हटा दिया गया. सूत्रों के मुताबिक, अंकिता के माता-पिता बुधवार को महात्मा गांधी के स्मारक राजघाट पहुंचे थे. यहां उन्होंने प्रार्थना करने के बाद मीडिया से बातचीत की. इसके बाद वे दो अन्य लोगों के साथ राजघाट के मुख्य द्वार के पास धरने पर बैठ गए. हालांकि, यह स्थान विरोध प्रदर्शन के लिए निर्धारित नहीं है.

एक पुलिस सूत्र ने बताया कि पुलिसकर्मियों ने धरने पर बैठे लोगों से कई बार वहां से हटने का आग्रह किया. लेकिन जब वे अपनी जगह से नहीं हटे तो पुलिस ने उन्हें मौके से हटा दिया. हालांकि, इस दौरान किसी को हिरासत में नहीं लिया गया.

अंकिता की मां के स्वास्थ्य शिकायत पर ले जाया गया अस्पताल

इस घटना के दौरान अंकिता की मां सोनी देवी ने स्वास्थ्य संबंधी शिकायत की. इसके बाद उन्हें चिकित्सकीय-कानूनी जांच (एमएलसी) के लिए बुराड़ी स्थित सरकारी अस्पताल ले जाया गया. हालांकि, पुलिस सूत्र के अनुसार, सोनी देवी और उनके पति दोनों ने चिकित्सकीय जांच कराने से इनकार कर दिया. बुराड़ी से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक संजीव झा भी अपने समर्थकों के साथ अस्पताल पहुंचे. इसके बाद अंकिता भंडारी के माता-पिता विधायक के साथ वहां से चले गए.

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इंडिया गेट के पास प्रदर्शन पर भी पुलिस ने हिरासत लिया था में

गौरतलब है कि यह घटना 14 अक्टूबर को हुई उस कार्रवाई के करीब तीन सप्ताह बाद सामने आई है, जब अंकिता के माता-पिता को इंडिया गेट के पास प्रदर्शन करते समय पुलिस ने हिरासत में लिया था. वे दुष्यंत कुमार गौतम को सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किए जाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे. अंकिता की 2022 में उत्तराखंड के एक रिसॉर्ट में हत्या कर दी गई थी.

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