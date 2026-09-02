UP ले जाने से डरा राकेश! अंकित बालियन हत्याकांड में मांगी पुख्ता सुरक्षा

उत्तर प्रदेश के शामली में अंकित बालियन हत्याकांड में नाम सामने आने के बाद हरियाणा की करनाल जेल में बंद राकेश उर्फ पम्पू ने अपनी जान को खतरा बताते हुए अधिकारियों से कड़ी सुरक्षा की मांग की है. राकेश की ओर से दी गई अर्जी में खास तौर पर आशंका जताई गई है कि अगर उसे करनाल जेल से बाहर निकालकर उत्तर प्रदेश ले जाया गया, तो उसकी जान को खतरा हो सकता है.

राकेश की ओर से दी गई अर्जी में शामली के एसपी एनपी सिंह के उस कथित बयान का हवाला दिया गया है, जिसमें अंकित बालियन हत्याकांड में राकेश की कथित भूमिका का जिक्र किया गया था. अर्जी में बताया गया है कि मामले में आर्यन और सत्यम को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि सुमित और मोहित पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में आज झमाझम बारिश के आसार, बदलेगा मौसम का मिजाज, रहें सतर्क

पेशी पर बताया जान खतरा

इन्हीं घटनाक्रमों के बीच राकेश ने आशंका जताई है कि अगर उसे करनाल जेल से बाहर निकालकर यूपी में पेशी, जांच या पूछताछ के लिए ले जाया जाता है, तो उसकी जान को खतरा हो सकता है. इसी वजह से उसने ट्रांजिट के दौरान कड़ी सुरक्षा की मांग की है.

2017 में पेशी के दौरान हुई थी फायरिंग

राकेश ने अपनी सुरक्षा को लेकर जताई गई आशंका के पीछे साल 2017 की एक घटना का भी हवाला दिया है. अर्जी के मुताबिक, उस वक्त उसे हिरासत से कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, तभी अज्ञात हमलावरों ने उस पर जानलेवा फायरिंग की थी. इस हमले में राकेश को तीन गोलियां लगी थीं.

इस घटना के बाद राकेश ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया था. अर्जी में बताया गया है कि कोर्ट ने हरियाणा में पेशी के दौरान उसे ले जाने वाले वाहन के साथ पर्याप्त हथियारबंद सुरक्षाकर्मियों की तैनाती के निर्देश दिए थे.

UP ले जाने पर हथकड़ी-बेड़ियां लगाने की मांग

राकेश ने मांग की है कि अगर उसे करनाल जेल से बाहर निकालकर यूपी ले जाया जाता है, तो पर्याप्त हथियारबंद पुलिसकर्मी उसके साथ तैनात किए जाएं. जेल से निकलने से लेकर वापस जेल पहुंचने तक पूरे ट्रांजिट की लगातार वीडियोग्राफी कराने की भी मांग की गई है. इसके अलावा, अर्जी में कानून और लागू न्यायिक दिशा-निर्देशों के तहत जरूरत पड़ने पर ट्रांजिट के दौरान हाथ में हथकड़ी और पैर में बेड़ियां लगाने जैसे सुरक्षा उपाय अपनाने की भी मांग की गई है.

राकेश की अर्जी का मुख्य जोर करनाल जेल से बाहर निकालकर यूपी ले जाए जाने के दौरान उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने पर है. उसने अधिकारियों से अपील की है कि किसी भी पेशी, जांच या पूछताछ के दौरान उसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं.

यह भी पढ़ें: दिल्ली: संजय झील में नहाने गए दोस्त डूबे, तीनों की मौत